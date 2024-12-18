https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ayilar-bu-yil-da-kis-uykusunu-unuttu-uludagda-yavru-ayi-yiyecek-ariyor-1091725350.html
Ayılar bu yıl da kış uykusunu unuttu: Uludağ'da yavru ayı yiyecek arıyor
Ayılar bu yıl da kış uykusunu unuttu: Uludağ'da yavru ayı yiyecek arıyor
Sputnik Türkiye
Doğada 3 ila 7 ay süresince kış uykusuna yatan ayılar, bu yıl da kış uykusunu unuttu. Ayılar, uyumayınca yiyecek aramak için yola indi. Uyuyamayan ayı yavrusu... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T23:46+0300
2024-12-18T23:46+0300
2024-12-18T23:46+0300
yaşam
uludağ
ayı
ayı yavrusu
kış uykusu
kış
yiyecek
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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da kış uykusunu unuttu. Açlıktan gözü uyku tutmayan yavru ayı ise yiyecek aramaya çıktı.Uyku tutmayan ayılar ise yola inerek yiyecek aramaya başlarken, ayının araçtan korkup kaçması Uludağ'a çıkan ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.Ayılar ne zaman kış uykusuna yatar?Ayılar, kışın soğuk hava koşulları ve yiyecek bulmanın zorlaşması nedeniyle kış uykusuna yatarlar. Bu dönem genellikle sonbahar sonlarından erken kışa kadar yani Kasım - Aralık ayları sürecinde başlar ve Mart - Nisan aylarında başlayan ilkbahara kadar devam eder.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/yapay-zeka-belirleyebilecek-inme-inme-zamani-1091723386.html
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uludağ, ayı, ayı yavrusu, kış uykusu, kış, yiyecek
uludağ, ayı, ayı yavrusu, kış uykusu, kış, yiyecek
Ayılar bu yıl da kış uykusunu unuttu: Uludağ'da yavru ayı yiyecek arıyor
Doğada 3 ila 7 ay süresince kış uykusuna yatan ayılar, bu yıl da kış uykusunu unuttu. Ayılar, uyumayınca yiyecek aramak için yola indi. Uyuyamayan ayı yavrusu, Uludağ’a çıkan ziyaretçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da kış uykusunu unuttu. Açlıktan gözü uyku tutmayan yavru ayı ise yiyecek aramaya çıktı.
Uyku tutmayan ayılar ise yola inerek yiyecek aramaya başlarken, ayının araçtan korkup kaçması Uludağ'a çıkan ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Ayılar ne zaman kış uykusuna yatar?
Ayılar, kışın soğuk hava koşulları ve yiyecek bulmanın zorlaşması nedeniyle kış uykusuna yatarlar. Bu dönem genellikle sonbahar sonlarından erken kışa kadar yani Kasım - Aralık ayları sürecinde başlar ve Mart - Nisan aylarında başlayan ilkbahara kadar devam eder.