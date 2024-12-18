https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ayilar-bu-yil-da-kis-uykusunu-unuttu-uludagda-yavru-ayi-yiyecek-ariyor-1091725350.html

Ayılar bu yıl da kış uykusunu unuttu: Uludağ'da yavru ayı yiyecek arıyor

Ayılar bu yıl da kış uykusunu unuttu: Uludağ'da yavru ayı yiyecek arıyor

Sputnik Türkiye

Doğada 3 ila 7 ay süresince kış uykusuna yatan ayılar, bu yıl da kış uykusunu unuttu. Ayılar, uyumayınca yiyecek aramak için yola indi. Uyuyamayan ayı yavrusu... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T23:46+0300

2024-12-18T23:46+0300

2024-12-18T23:46+0300

yaşam

uludağ

ayı

ayı yavrusu

kış uykusu

kış

yiyecek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091725038_0:76:576:400_1920x0_80_0_0_958d7f1a87f801722a4e059b8e13e67b.jpg

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da kış uykusunu unuttu. Açlıktan gözü uyku tutmayan yavru ayı ise yiyecek aramaya çıktı.Uyku tutmayan ayılar ise yola inerek yiyecek aramaya başlarken, ayının araçtan korkup kaçması Uludağ'a çıkan ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.Ayılar ne zaman kış uykusuna yatar?Ayılar, kışın soğuk hava koşulları ve yiyecek bulmanın zorlaşması nedeniyle kış uykusuna yatarlar. Bu dönem genellikle sonbahar sonlarından erken kışa kadar yani Kasım - Aralık ayları sürecinde başlar ve Mart - Nisan aylarında başlayan ilkbahara kadar devam eder.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/yapay-zeka-belirleyebilecek-inme-inme-zamani-1091723386.html

uludağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uludağ, ayı, ayı yavrusu, kış uykusu, kış, yiyecek