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Asgari ücrette kritik viraj bugün: Uzman isim 'İşçi tarafı bu rakamın altını imzalamaz' diyerek duyurdu
Asgari ücrette kritik viraj bugün: Uzman isim 'İşçi tarafı bu rakamın altını imzalamaz' diyerek duyurdu
Sputnik Türkiye
Bugün saat 11.30’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda asgari ücret görüşmeleri için kritik bir toplantı yapılacak. İşçi tarafı 25 bin TL altındaki... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T07:18+0300
2024-12-19T07:18+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geliyor. Kritik toplantının başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapacak. Taraflar, ilk tekliflerini bu toplantıda komisyona sunacak.Bakan Işıkhan: Görüşmeleri haftaya sonuçlandırmayı planlıyoruzBakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili görüşmelerin önümüzdeki hafta tamamlanacağını belirtti. Işıkhan, üçüncü toplantıda ücret tekliflerinin komisyona gelmesini beklediklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda, "Asgari ücretli vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünü yineleyerek, tarafların uzlaşması gerektiğine vurgu yaptı.Tarafların beklentileri: İşçi ve i̇şveren nerede duruyor?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, toplantıya dair yaptığı değerlendirmede, tarafların olası pozisyonlarını şöyle açıkladı:Ahmet Kurtuluş, "Tarafların teklifleri arasında büyük bir uçurum var. İşçi kesiminin, talepleri karşılanmazsa dördüncü toplantıya katılmama ihtimali yüksek" dedi.Sıkı pazarlığın sebepleri: İşsizlik ve rekabet gücüAsgari ücret görüşmelerinde tarafların sıkı bir pazarlık yapmasının ardında iki temel neden bulunuyor:Ekonomide cari açığın azaldığı ve döviz kurlarında stabilizasyonun sağlandığı bir dönemde, dengelerin korunması öncelik olarak gösteriliyor.Beklenen asgari ücret aralığı: 22 bin TL ile 23 bin TLAhmet Kurtuluş, mevcut veriler doğrultusunda asgari ücretin 22.000 TL’nin altına düşmeyeceğini ve 23.000 TL’nin üzerine çıkmayacağını öngörüyor. İşçilerin talep ettiği 25.000 TL seviyesi ise işverenler ve hükümet tarafından kabul görmeyebilir.Refah payı beklentisiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle bir refah payı eklemesi yapılabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu eklemeyle bile rakamın 23.000 TL’nin üzerine çıkmayacağını düşünüyor.Uzlaşı sağlanabilecek mi?Taraflar arasındaki büyük fark, görüşmelerin uzaması riskini doğuruyor. Ahmet Kurtuluş, "Bu yıl asgari ücretin uzlaşıyla belirlenmesi zor görünüyor. Dördüncü toplantıda, işçi tarafı masada olmayabilir ve ücret işveren ve hükümet oy birliğiyle belirlenebilir" yorumunu yaptı.Asgari ücretin belirlenmesinde kritik sorularBu soruların yanıtı, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda netleşecek.
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Asgari ücrette kritik viraj bugün: Uzman isim 'İşçi tarafı bu rakamın altını imzalamaz' diyerek duyurdu

07:18 19.12.2024
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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Bugün saat 11.30’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda asgari ücret görüşmeleri için kritik bir toplantı yapılacak. İşçi tarafı 25 bin TL altındaki tekliflere kapalı olduğunu belirtirken, işveren tarafının teklifinin 22 bin-23 bin TL aralığında olması bekleniyor. İşte detaylar...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geliyor. Kritik toplantının başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapacak. Taraflar, ilk tekliflerini bu toplantıda komisyona sunacak.

Bakan Işıkhan: Görüşmeleri haftaya sonuçlandırmayı planlıyoruz

Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili görüşmelerin önümüzdeki hafta tamamlanacağını belirtti. Işıkhan, üçüncü toplantıda ücret tekliflerinin komisyona gelmesini beklediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda, "Asgari ücretli vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünü yineleyerek, tarafların uzlaşması gerektiğine vurgu yaptı.

Tarafların beklentileri: İşçi ve i̇şveren nerede duruyor?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, toplantıya dair yaptığı değerlendirmede, tarafların olası pozisyonlarını şöyle açıkladı:
İşveren: Beklenen enflasyon (%21) üzerinden pazarlık yaparak, asgari ücreti 22.000 TL ile 23.000 TL arasında tutmayı hedefliyor.
İşçi: Enflasyon oranının altında bir artışı kabul etmiyor ve 25.000 TL’nin altındaki tekliflere imza atmayacağı düşünülüyor.
Ahmet Kurtuluş, "Tarafların teklifleri arasında büyük bir uçurum var. İşçi kesiminin, talepleri karşılanmazsa dördüncü toplantıya katılmama ihtimali yüksek" dedi.

Sıkı pazarlığın sebepleri: İşsizlik ve rekabet gücü

Asgari ücret görüşmelerinde tarafların sıkı bir pazarlık yapmasının ardında iki temel neden bulunuyor:
1.
İşsizlik Riski: Yüksek bir asgari ücretin işverenlerin maliyetlerini artırarak istihdamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
2.
Rekabet Gücü: İşverenler, uluslararası rekabet gücünün korunması için dengeli bir artış yapılmasını talep ediyor.
Ekonomide cari açığın azaldığı ve döviz kurlarında stabilizasyonun sağlandığı bir dönemde, dengelerin korunması öncelik olarak gösteriliyor.

Beklenen asgari ücret aralığı: 22 bin TL ile 23 bin TL

Ahmet Kurtuluş, mevcut veriler doğrultusunda asgari ücretin 22.000 TL’nin altına düşmeyeceğini ve 23.000 TL’nin üzerine çıkmayacağını öngörüyor. İşçilerin talep ettiği 25.000 TL seviyesi ise işverenler ve hükümet tarafından kabul görmeyebilir.

Refah payı beklentisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle bir refah payı eklemesi yapılabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu eklemeyle bile rakamın 23.000 TL’nin üzerine çıkmayacağını düşünüyor.

Uzlaşı sağlanabilecek mi?

Taraflar arasındaki büyük fark, görüşmelerin uzaması riskini doğuruyor. Ahmet Kurtuluş, "Bu yıl asgari ücretin uzlaşıyla belirlenmesi zor görünüyor. Dördüncü toplantıda, işçi tarafı masada olmayabilir ve ücret işveren ve hükümet oy birliğiyle belirlenebilir" yorumunu yaptı.

Asgari ücretin belirlenmesinde kritik sorular

1.
İşçi tarafı 25.000 TL altındaki bir rakama imza atar mı?
2.
İşveren tekliflerini 23.000 TL’nin üzerine çıkarır mı?
3.
Hükümet refah payını nasıl değerlendirecek?
Bu soruların yanıtı, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda netleşecek.
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