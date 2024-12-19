https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/goz-gozu-gormuyor-canakkalenin-ardindan-istanbul-bogazinda-da-karar-geldi-feribot-seferleri-de-1091732747.html
Göz gözü görmüyor: Çanakkale'nin ardından İstanbul Boğazı'nda da karar geldi, feribot seferleri de iptal edildi
Göz gözü görmüyor: Çanakkale'nin ardından İstanbul Boğazı'nda da karar geldi, feribot seferleri de iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul ve Çanakkale Boğazları, yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sisin görüş mesafesini... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T08:09+0300
2024-12-19T08:09+0300
2024-12-19T08:09+0300
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çanakkale
istanbul boğazı
istanbul
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Yoğun sis, hem İstanbul hem de Çanakkale Boğazları’nda deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğunu duyurdu. Karar, gece saatlerinden itibaren uygulamaya konuldu.Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındıÇanakkale Boğazı, gece saat 02.05’ten itibaren gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsizle kaptanları uyararak gemilerin Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladığını bildirdi.Boğaz trafiğinin, sisin etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği açıklandı.Feribot seferleri de i̇ptal edildiYoğun sis, sadece gemi trafiğini değil, feribot seferlerini de olumsuz etkiledi. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Sis etkisini yitirene kadar feribot seferlerinin iptal edileceği duyuruldu.İstanbul Boğazı da trafiğe kapandıUlaştırma Bakanlığı, yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin de çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı. Sis, hem boğaz trafiğini hem de şehir genelinde kara ulaşımını olumsuz etkiledi.Sisin etkisi ne zaman geçecek?Yetkililer, sisin etkisinin azalmasının ardından hem gemi trafiğinin hem de feribot seferlerinin normale döneceğini belirtti. Ancak kesin bir zaman aralığı verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/denizlide-pes-pese-korkutan-depremler-afad-son-48-saatte-2-sarsintiyi-duyurdu-1091732572.html
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çanakkale boğazı gemi trafiği durduruldu, istanbul boğazı sis trafiği, çanakkale eceabat feribot seferleri iptal, çanakkale kilitbahir feribot seferleri durduruldu, ulaştırma bakanlığı sis açıklaması, çanakkale boğazı yoğun sis haberleri, istanbul boğazı gemi trafiği askıya alındı, sis nedeniyle deniz trafiği durdu, çanakkale boğazı son durum, feribot seferleri ne zaman başlayacak
Göz gözü görmüyor: Çanakkale'nin ardından İstanbul Boğazı'nda da karar geldi, feribot seferleri de iptal edildi
İstanbul ve Çanakkale Boğazları, yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sisin görüş mesafesini düşürdüğü ve hem gemi hem de feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Yoğun sis, hem İstanbul hem de Çanakkale Boğazları’nda deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğunu duyurdu. Karar, gece saatlerinden itibaren uygulamaya konuldu.
Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale Boğazı, gece saat 02.05’ten itibaren gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsizle kaptanları uyararak gemilerin Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladığını bildirdi.
Boğaz trafiğinin, sisin etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği açıklandı.
Feribot seferleri de i̇ptal edildi
Yoğun sis, sadece gemi trafiğini değil, feribot seferlerini de olumsuz etkiledi. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Sis etkisini yitirene kadar feribot seferlerinin iptal edileceği duyuruldu.
İstanbul Boğazı da trafiğe kapandı
Ulaştırma Bakanlığı, yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin de çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı. Sis, hem boğaz trafiğini hem de şehir genelinde kara ulaşımını olumsuz etkiledi.
Sisin etkisi ne zaman geçecek?
Yetkililer, sisin etkisinin azalmasının ardından hem gemi trafiğinin hem de feribot seferlerinin normale döneceğini belirtti. Ancak kesin bir zaman aralığı verilmedi.