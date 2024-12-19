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Denizli’de peş peşe korkutan depremler: AFAD son 48 saatte 2. sarsıntıyı duyurdu
Denizli’de peş peşe korkutan depremler: AFAD son 48 saatte 2. sarsıntıyı duyurdu
Sputnik Türkiye
Denizli, son iki günde sabaha karşı meydana gelen 3.9 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Son olarak Baklan ilçesi merkezli yaşanan deprem, çevre il ve... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Denizli’nin Baklan ilçesinde saat 04.58’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.Vatandaşlar deprem sırasında kısa süreli panik yaşarken, AFAD yetkilileri şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.Dün 4.0 büyüklüğünde deprem yaşanmıştıDenizli’deki sarsıntılar, dün sabaha karşı saat 05.41’de Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli 4.0 büyüklüğündeki depremle başlamıştı. Bu depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmiş, bölge halkı tedirginlik yaşamıştı.Denizli’de deprem riski ve hatırlatmalarDenizli, Ege Bölgesi’nde yer alan ve aktif fay hatları üzerinde bulunan bir şehir. Uzmanlar, bölgede her an depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatarak, halkın deprem çantası hazırlaması ve güvenli alanlarını belirlemesi konusunda uyarılarda bulundu.
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son depremler, denizli deprem haberi, denizli baklan depremi, güney ilçesi 4.0 deprem, denizli artçı sarsıntılar, denizli sabaha karşı deprem, ege bölgesi deprem haberleri, denizli deprem son dakika, afad denizli deprem açıklaması, baklan 3.9 büyüklüğünde deprem, güney ilçesi ertuğrul mahallesi deprem, denizli yer kabuğu derinliği, denizli aktif fay hatları, denizli depreme hazırlık, artçı depremler denizli, denizli halkı deprem paniği, denizli çevre ilçelerde deprem, ege deprem riski, denizli deprem sosyal medya tepkileri, denizli 48 saat içinde iki deprem

Denizli’de peş peşe korkutan depremler: AFAD son 48 saatte 2. sarsıntıyı duyurdu

07:59 19.12.2024
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA
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Denizli, son iki günde sabaha karşı meydana gelen 3.9 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Son olarak Baklan ilçesi merkezli yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Denizli’nin Baklan ilçesinde saat 04.58’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Vatandaşlar deprem sırasında kısa süreli panik yaşarken, AFAD yetkilileri şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

Dün 4.0 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı

Denizli’deki sarsıntılar, dün sabaha karşı saat 05.41’de Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli 4.0 büyüklüğündeki depremle başlamıştı. Bu depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmiş, bölge halkı tedirginlik yaşamıştı.

Denizli’de deprem riski ve hatırlatmalar

Denizli, Ege Bölgesi’nde yer alan ve aktif fay hatları üzerinde bulunan bir şehir. Uzmanlar, bölgede her an depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatarak, halkın deprem çantası hazırlaması ve güvenli alanlarını belirlemesi konusunda uyarılarda bulundu.
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