https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/denizlide-pes-pese-korkutan-depremler-afad-son-48-saatte-2-sarsintiyi-duyurdu-1091732572.html
Denizli’de peş peşe korkutan depremler: AFAD son 48 saatte 2. sarsıntıyı duyurdu
Denizli’de peş peşe korkutan depremler: AFAD son 48 saatte 2. sarsıntıyı duyurdu
Sputnik Türkiye
Denizli, son iki günde sabaha karşı meydana gelen 3.9 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Son olarak Baklan ilçesi merkezli yaşanan deprem, çevre il ve... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T07:59+0300
2024-12-19T07:59+0300
2024-12-19T07:59+0300
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fay
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fay hattı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Denizli’nin Baklan ilçesinde saat 04.58’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.Vatandaşlar deprem sırasında kısa süreli panik yaşarken, AFAD yetkilileri şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.Dün 4.0 büyüklüğünde deprem yaşanmıştıDenizli’deki sarsıntılar, dün sabaha karşı saat 05.41’de Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli 4.0 büyüklüğündeki depremle başlamıştı. Bu depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmiş, bölge halkı tedirginlik yaşamıştı.Denizli’de deprem riski ve hatırlatmalarDenizli, Ege Bölgesi’nde yer alan ve aktif fay hatları üzerinde bulunan bir şehir. Uzmanlar, bölgede her an depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatarak, halkın deprem çantası hazırlaması ve güvenli alanlarını belirlemesi konusunda uyarılarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/asgari-ucrette-kritik-viraj-bugun-uzman-isim-isci-tarafi-bu-rakamin-altini-imzalamaz-diyerek-1091731178.html
denizli
ege bölgesi
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Denizli’de peş peşe korkutan depremler: AFAD son 48 saatte 2. sarsıntıyı duyurdu
Denizli, son iki günde sabaha karşı meydana gelen 3.9 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Son olarak Baklan ilçesi merkezli yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Denizli’nin Baklan ilçesinde saat 04.58’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Vatandaşlar deprem sırasında kısa süreli panik yaşarken, AFAD yetkilileri şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.
Dün 4.0 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı
Denizli’deki sarsıntılar, dün sabaha karşı saat 05.41’de Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli 4.0 büyüklüğündeki depremle başlamıştı. Bu depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmiş, bölge halkı tedirginlik yaşamıştı.
Denizli’de deprem riski ve hatırlatmalar
Denizli, Ege Bölgesi’nde yer alan ve aktif fay hatları üzerinde bulunan bir şehir. Uzmanlar, bölgede her an depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatarak, halkın deprem çantası hazırlaması ve güvenli alanlarını belirlemesi konusunda uyarılarda bulundu.