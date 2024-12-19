https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/denizlide-pes-pese-korkutan-depremler-afad-son-48-saatte-2-sarsintiyi-duyurdu-1091732572.html

Denizli’de peş peşe korkutan depremler: AFAD son 48 saatte 2. sarsıntıyı duyurdu

Denizli’de peş peşe korkutan depremler: AFAD son 48 saatte 2. sarsıntıyı duyurdu

Sputnik Türkiye

Denizli, son iki günde sabaha karşı meydana gelen 3.9 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Son olarak Baklan ilçesi merkezli yaşanan deprem, çevre il ve... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T07:59+0300

2024-12-19T07:59+0300

2024-12-19T07:59+0300

son depremler

afad

denizli

ege bölgesi

fay

fay

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Denizli’nin Baklan ilçesinde saat 04.58’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.Vatandaşlar deprem sırasında kısa süreli panik yaşarken, AFAD yetkilileri şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.Dün 4.0 büyüklüğünde deprem yaşanmıştıDenizli’deki sarsıntılar, dün sabaha karşı saat 05.41’de Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli 4.0 büyüklüğündeki depremle başlamıştı. Bu depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmiş, bölge halkı tedirginlik yaşamıştı.Denizli’de deprem riski ve hatırlatmalarDenizli, Ege Bölgesi’nde yer alan ve aktif fay hatları üzerinde bulunan bir şehir. Uzmanlar, bölgede her an depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatarak, halkın deprem çantası hazırlaması ve güvenli alanlarını belirlemesi konusunda uyarılarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/asgari-ucrette-kritik-viraj-bugun-uzman-isim-isci-tarafi-bu-rakamin-altini-imzalamaz-diyerek-1091731178.html

denizli

ege bölgesi

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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