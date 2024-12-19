https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/gelir-idaresinden-mazottan-yuzde-20-viskiden-yuzde-1-vergi-alindigi-iddialarina-yanit-1091745681.html

Gelir İdaresi'nden mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı iddialarına yanıt

Gelir İdaresi'nden mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı iddialarını yalanladı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T13:07+0300

2024-12-19T13:07+0300

2024-12-19T13:07+0300

ekonomi

vergi

gelir idaresi başkanlığı

mazot

viski

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazot ve viskide alınan vergilerle ilgili kamuoyunda dolaşan yanlış bilgileri düzeltti. Bir milletvekilinin iddialarına dayanan ve basında yer alan “mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.GİB, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na göre, viskinin her bir litresi üzerinden 1.269,72 lira ÖTV alındığını belirtti. Buna ek olarak, yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulandığını vurguladı. Piyasada alkol derecesi 40 olan 1 litrelik viskiden alınan ÖTV miktarı yaklaşık 508 lira olurken, KDV tutarı ise 200 ila 300 lira arasında değişiyor.GİB, şişedeki toplam vergi yükünün yüzde 45 ila yüzde 62 arasında değiştiğini ifade etti. Açıklamada, bu oranların yasal düzenlemelere uygun olarak uygulandığı ve iddiaların aksine düşük vergi oranlarının söz konusu olmadığı belirtildi.Mazottan yüzde 20 vergi alındığına dair iddiaları da yalanlayan GİB, mazot üzerindeki ÖTV ve KDV oranlarının kanunla düzenlendiğini ve iddia edilenin aksine herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını vurguladı.

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vergi, gelir idaresi başkanlığı, mazot, viski