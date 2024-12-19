Gelir İdaresi'nden mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı iddialarına yanıt

Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Oreşnik füzesi modern bir silah
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Filistinliler en kötü zamanını yaşamaya başlayacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'Trump koltuğa oturmadan PKK/PYD’ye müdahale etmek ve durumu kabul ettirmek lazım’
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 5 yılda yoksulluk sınırı yüzde 975 arttı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
108 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
19:16
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/gelir-idaresinden-mazottan-yuzde-20-viskiden-yuzde-1-vergi-alindigi-iddialarina-yanit-1091745681.html
Gelir İdaresi'nden mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı iddialarına yanıt
Gelir İdaresi'nden mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı iddialarını yalanladı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T13:07+0300
2024-12-19T13:07+0300
ekonomi
vergi
gelir idaresi başkanlığı
mazot
viski
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazot ve viskide alınan vergilerle ilgili kamuoyunda dolaşan yanlış bilgileri düzeltti. Bir milletvekilinin iddialarına dayanan ve basında yer alan “mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.GİB, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na göre, viskinin her bir litresi üzerinden 1.269,72 lira ÖTV alındığını belirtti. Buna ek olarak, yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulandığını vurguladı. Piyasada alkol derecesi 40 olan 1 litrelik viskiden alınan ÖTV miktarı yaklaşık 508 lira olurken, KDV tutarı ise 200 ila 300 lira arasında değişiyor.GİB, şişedeki toplam vergi yükünün yüzde 45 ila yüzde 62 arasında değiştiğini ifade etti. Açıklamada, bu oranların yasal düzenlemelere uygun olarak uygulandığı ve iddiaların aksine düşük vergi oranlarının söz konusu olmadığı belirtildi.Mazottan yüzde 20 vergi alındığına dair iddiaları da yalanlayan GİB, mazot üzerindeki ÖTV ve KDV oranlarının kanunla düzenlendiğini ve iddia edilenin aksine herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/asgari-ucret-zammi-icin-kritik-toplantiya-saatler-kaldi-turk-isten-rakam-yaniti-1091736810.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d401deb1e1841f7ebcdb82791519c28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vergi, gelir idaresi başkanlığı, mazot, viski
vergi, gelir idaresi başkanlığı, mazot, viski

Gelir İdaresi'nden mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı iddialarına yanıt

13:07 19.12.2024
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
Abone ol
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı iddialarını yalanladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazot ve viskide alınan vergilerle ilgili kamuoyunda dolaşan yanlış bilgileri düzeltti. Bir milletvekilinin iddialarına dayanan ve basında yer alan “mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
GİB, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na göre, viskinin her bir litresi üzerinden 1.269,72 lira ÖTV alındığını belirtti. Buna ek olarak, yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulandığını vurguladı. Piyasada alkol derecesi 40 olan 1 litrelik viskiden alınan ÖTV miktarı yaklaşık 508 lira olurken, KDV tutarı ise 200 ila 300 lira arasında değişiyor.
GİB, şişedeki toplam vergi yükünün yüzde 45 ila yüzde 62 arasında değiştiğini ifade etti. Açıklamada, bu oranların yasal düzenlemelere uygun olarak uygulandığı ve iddiaların aksine düşük vergi oranlarının söz konusu olmadığı belirtildi.
Mazottan yüzde 20 vergi alındığına dair iddiaları da yalanlayan GİB, mazot üzerindeki ÖTV ve KDV oranlarının kanunla düzenlendiğini ve iddia edilenin aksine herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını vurguladı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
EKONOMİ
Asgari ücrete 2025 zammı için toplantı sona erdi: Rakamlar masaya geldi mi? TÜRK-İŞ'ten yeni açıklama geldi
09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала