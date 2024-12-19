https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/erdogan-kobilerin-desteklenmesinde-d-8in-mevcut-imkanlarini-daha-etkin-sekilde-kullanmamiz-1091746666.html
Erdoğan: 'D-8'in etki alanının gelişmesi için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor'
Erdoğan: 'D-8'in etki alanının gelişmesi için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan D-8 Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T13:36+0300
2024-12-19T13:36+0300
2024-12-19T13:59+0300
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kahire
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki konuşmasının başında "D-8’in kuruluşuna liderlik eden merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle yad ediyorum" dedi. Erdoğan, "Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Gelinen noktada sadece siyasi sistemin değil, temelleri 2. Dünya Savaşı sonrasında atılan ekonomik nizamında ciddi sarsıntılar geçirdiğini görüyoruz" dedi. D-8 teşkilatının genişlemesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Teşkilatımızı büyütmek suretiyle etki alanını daha da geliştirmek için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor, bu noktada Endonezya Cumhurbaşkanımızın talebini aynen paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, D-8 teşkilatına yeni üye olan Azerbaycan'a "Ailemize hoş geldiniz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:"Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır""Suriye halkının birliğe ve savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var. Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz""Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cumhurbaskani-erdogan-d-8-zirvesi-icin-kahirede-kritik-gorusmeler-basladi-1091740875.html
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d-8, mısır, kahire, recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi
d-8, mısır, kahire, recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi
Erdoğan: 'D-8'in etki alanının gelişmesi için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor'
13:36 19.12.2024 (güncellendi: 13:59 19.12.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan D-8 Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki konuşmasının başında "D-8’in kuruluşuna liderlik eden merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle yad ediyorum" dedi.
Erdoğan, "Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Gelinen noktada sadece siyasi sistemin değil, temelleri 2. Dünya Savaşı sonrasında atılan ekonomik nizamında ciddi sarsıntılar geçirdiğini görüyoruz" dedi.
D-8 teşkilatının genişlemesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Teşkilatımızı büyütmek suretiyle etki alanını daha da geliştirmek için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor, bu noktada Endonezya Cumhurbaşkanımızın talebini aynen paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, D-8 teşkilatına yeni üye olan Azerbaycan'a "Ailemize hoş geldiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:
"Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır"
"Suriye halkının birliğe ve savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var. Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz"
"Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir"