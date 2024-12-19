https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ekmege-zam-geldi-vanda-210-gram-somun-10-lira-oldu-1091768592.html
Ekmeğe zam geldi: Van'da 210 gram somun 10 lira oldu
Ekmeğe zam geldi: Van'da 210 gram somun 10 lira oldu
Sputnik Türkiye
Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası, 9 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatını 10 liraya çıkardı. 20 Aralık Cuma günü... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T19:48+0300
2024-12-19T19:48+0300
2024-12-19T19:48+0300
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Van'da 9 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası, 9 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatını 10 liraya çıkardı. 20 Aralık Cuma günü yansıması beklenen zamların sebebi olarak artan un, maya, sigorta ve bunlara ek 20'ye yakın kalem işaret edildi.Türkiye'de ekmek fiyatları ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/akaryakita-gece-yarisi-zam-geldi-benzin-motorin-lpg-ne-kadar-1091520728.html
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ekmek, halk ekmek, ekmek fiyatları, fırın, türkiye fırıncılar federasyonu, fırıncılar federasyonu, fırıncılar odası, zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam, un
ekmek, halk ekmek, ekmek fiyatları, fırın, türkiye fırıncılar federasyonu, fırıncılar federasyonu, fırıncılar odası, zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam, un
Ekmeğe zam geldi: Van'da 210 gram somun 10 lira oldu
Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası, 9 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatını 10 liraya çıkardı. 20 Aralık Cuma günü yansıması beklenen zamların sebebi olarak artan un, maya, sigorta ve bunlara ek 20'ye yakın kalem işaret edildi.
Van'da 9 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.
Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası, 9 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatını 10 liraya çıkardı. 20 Aralık Cuma günü yansıması beklenen zamların sebebi olarak artan un, maya, sigorta ve bunlara ek 20'ye yakın kalem işaret edildi.
Türkiye'de ekmek fiyatları ne kadar?
İstanbul
: 200 gram ekmek 10-12.5 TL
Ankara
: 200 gram ekmek 8 TL
Giresun
: 250 gram ekmek 12.5 TL
Halk Ekmek (genel)
: 250 gram normal ekmek 8 TL, 250 gram kepekli ekmek 11.5 TL