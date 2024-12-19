https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ekmege-zam-geldi-vanda-210-gram-somun-10-lira-oldu-1091768592.html

Ekmeğe zam geldi: Van'da 210 gram somun 10 lira oldu

Ekmeğe zam geldi: Van'da 210 gram somun 10 lira oldu

Sputnik Türkiye

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası, 9 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatını 10 liraya çıkardı. 20 Aralık Cuma günü... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T19:48+0300

2024-12-19T19:48+0300

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Van'da 9 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası, 9 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatını 10 liraya çıkardı. 20 Aralık Cuma günü yansıması beklenen zamların sebebi olarak artan un, maya, sigorta ve bunlara ek 20'ye yakın kalem işaret edildi.Türkiye'de ekmek fiyatları ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/akaryakita-gece-yarisi-zam-geldi-benzin-motorin-lpg-ne-kadar-1091520728.html

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