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Akaryakıta gece yarısı zam geldi: Benzin, Motorin, LPG ne kadar?
Akaryakıta gece yarısı zam geldi: Benzin, Motorin, LPG ne kadar?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt istasyonlarında benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişim... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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Otomobil sahiplerinin merak ettiği benzin, motorin ve lpg fiyatlarında zam pompaya yansıdı.Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 74.35 dolar seviyesine yükselmesiyle benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 98 kuruşluk zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişim olmadığı açıklandı.14 Aralık 2024 Benzin, Motorin ve Lpg fiyatları şu şekilde:İstanbul (Avrupa Yakası):İstanbul (Anadolu Yakası):Ankara:İzmir:
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Akaryakıta gece yarısı zam geldi: Benzin, Motorin, LPG ne kadar?

00:57 14.12.2024 (güncellendi: 00:59 14.12.2024)
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA
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Akaryakıt istasyonlarında benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişim olmazken küresel piyasalarda Brent petrol fiyatları 74.35 dolar seviyesinde seyrediyor.
Otomobil sahiplerinin merak ettiği benzin, motorin ve lpg fiyatlarında zam pompaya yansıdı.
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 74.35 dolar seviyesine yükselmesiyle benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 98 kuruşluk zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişim olmadığı açıklandı.

14 Aralık 2024 Benzin, Motorin ve Lpg fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 43.12 TL/Litre
Motorin: 43.31 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 43.01 TL/Litre
Motorin: 43.25 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.56 TL/Litre
Motorin: 43.90 TL/Litre
LPG: 26.04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 44.04 TL/Litre
Motorin: 44.40 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
EKONOMİ
Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişecek
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