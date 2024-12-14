https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/akaryakita-gece-yarisi-zam-geldi-benzin-motorin-lpg-ne-kadar-1091520728.html

Akaryakıta gece yarısı zam geldi: Benzin, Motorin, LPG ne kadar?

Akaryakıta gece yarısı zam geldi: Benzin, Motorin, LPG ne kadar?

Sputnik Türkiye

Akaryakıt istasyonlarında benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişim... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T00:57+0300

2024-12-14T00:57+0300

2024-12-14T00:59+0300

ekonomi

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

benzin pompası

kurşunlu benzin

benzinci

mazot

motorin

lpg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/11/1053944246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9f1f48e403d6f9a557d3ee3a0e53a80e.jpg

Otomobil sahiplerinin merak ettiği benzin, motorin ve lpg fiyatlarında zam pompaya yansıdı.Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 74.35 dolar seviyesine yükselmesiyle benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 98 kuruşluk zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişim olmadığı açıklandı.14 Aralık 2024 Benzin, Motorin ve Lpg fiyatları şu şekilde:İstanbul (Avrupa Yakası):İstanbul (Anadolu Yakası):Ankara:İzmir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1091484272.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin ne kadar, benzin zam ne kadar, motorin ne kadar, lpg ne kadar, mazot ne kadar, mazot zam var mı, benzin zam var mı, lpg zam var mı, 14 aralık benzin fiyatları, opet benzin fiyatı, shell benzin fiyatı, petrol ofisi benzin fiyatı, tp benzin fiyatı, en ucuz benzin, en ucuz gaz, en ucuz mazot