Metrelerce yukarıda panik: İstanbul'da iki uçağa yıldırım isabet etti, havalimanına geri döndüler

Türkiye
SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/metrelerce-yukarida-panik-istanbulda-iki-ucaga-yildirim-isabet-etti-havalimanina-geri-donduler-1091390980.html
Metrelerce yukarıda panik: İstanbul'da iki uçağa yıldırım isabet etti, havalimanına geri döndüler
Metrelerce yukarıda panik: İstanbul'da iki uçağa yıldırım isabet etti, havalimanına geri döndüler
Sputnik Türkiye
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, havalimanlarında korku dolu anlar yaşattı. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'na ait iki farklı uçak, yıldırım... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T10:10+0300
2024-12-11T10:10+0300
yaşam
istanbul
yıldırım
sabiha gökçen havalimanı
türk hava yolları (thy)
pegasus havayolları
thy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088775952_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_9e95e576449a4835de458d28bf3c7428.jpg
Dün akşam İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sırasında, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları'na ait iki uçak, kalkıştan kısa süre sonra yıldırıma maruz kaldı. Her iki olayda da uçaklar, güvenlik gerekçesiyle bulundukları havalimanına geri döndü.THY uçağı İstanbul-Abu Dabi seferini yapıyorduİlk olay, THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini gerçekleştiren uçağında yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet eden uçak, pilotun dönüş kararı almasıyla tekrar havalimanına indi. THY yetkilileri, pilotun yolculara uçağın emniyetiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdiğini açıkladı.Pegasus Uçağı Sabiha Gökçen'e geri döndüİkinci olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Çukurova Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları’na ait TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçakta meydana geldi. Yıldırım isabet eden uçak, detaylı incelenmesi için kalktığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü.Yolcular i̇çin yeni uçak tahsis edildiPegasus yetkilileri, yolcuların güvenli bir şekilde uçaktan indirildiğini ve incelenen uçak yerine TC-RDY tescilli Airbus A321neo tipi yeni bir uçak tahsis edildiğini belirtti. Yeni seferin saat 23.40’ta gerçekleştirilmesi planlandı.İstanbul’da yağışlı hava ulaşımı etkilediİstanbul’da dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, havalimanlarında aksamalara yol açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı uçuş ekiplerinin dikkatli bir şekilde yönlendirildiğini ve güvenliğin öncelikli olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/gayrimenkul-ve-otomobil-piyasasinda-acil-satis-hareketliligi-kelepir-fiyatina-satislar-basladi-1091388200.html
istanbul
yıldırım
sabiha gökçen havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088775952_23:0:1160:853_1920x0_80_0_0_62ff0396d5f12ff309d414b6220372e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul’da sağanak yağış, iki uçağa yıldırım isabet etti, istanbul havalimanı uçak olayı, sabiha gökçen yıldırım olayı, thy uçak yıldırım, pegasus uçak olayı, yıldırım isabet eden uçaklar, hava ulaşımında güvenlik, istanbul’da uçuş aksaklıkları, sağanak yağış havalimanı etkiler
istanbul’da sağanak yağış, iki uçağa yıldırım isabet etti, istanbul havalimanı uçak olayı, sabiha gökçen yıldırım olayı, thy uçak yıldırım, pegasus uçak olayı, yıldırım isabet eden uçaklar, hava ulaşımında güvenlik, istanbul’da uçuş aksaklıkları, sağanak yağış havalimanı etkiler

Metrelerce yukarıda panik: İstanbul'da iki uçağa yıldırım isabet etti, havalimanına geri döndüler

10:10 11.12.2024
© Fotoğrafİran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor
İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, havalimanlarında korku dolu anlar yaşattı. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'na ait iki farklı uçak, yıldırım isabet etmesi nedeniyle havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Yolcuların güvenliği için uçaklar detaylı incelenirken yeni seferler planlandı.
Dün akşam İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sırasında, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları'na ait iki uçak, kalkıştan kısa süre sonra yıldırıma maruz kaldı. Her iki olayda da uçaklar, güvenlik gerekçesiyle bulundukları havalimanına geri döndü.

THY uçağı İstanbul-Abu Dabi seferini yapıyordu

İlk olay, THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini gerçekleştiren uçağında yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet eden uçak, pilotun dönüş kararı almasıyla tekrar havalimanına indi. THY yetkilileri, pilotun yolculara uçağın emniyetiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdiğini açıkladı.

Pegasus Uçağı Sabiha Gökçen'e geri döndü

İkinci olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Çukurova Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları’na ait TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçakta meydana geldi. Yıldırım isabet eden uçak, detaylı incelenmesi için kalktığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü.

Yolcular i̇çin yeni uçak tahsis edildi

Pegasus yetkilileri, yolcuların güvenli bir şekilde uçaktan indirildiğini ve incelenen uçak yerine TC-RDY tescilli Airbus A321neo tipi yeni bir uçak tahsis edildiğini belirtti. Yeni seferin saat 23.40’ta gerçekleştirilmesi planlandı.

İstanbul’da yağışlı hava ulaşımı etkiledi

İstanbul’da dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, havalimanlarında aksamalara yol açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı uçuş ekiplerinin dikkatli bir şekilde yönlendirildiğini ve güvenliğin öncelikli olduğunu ifade etti.
Araç satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
EKONOMİ
Gayrimenkul ve otomobil piyasasında 'acil satış' hareketliliği: 'Kelepir fiyatına satışlar başladı'
09:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала