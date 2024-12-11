https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/metrelerce-yukarida-panik-istanbulda-iki-ucaga-yildirim-isabet-etti-havalimanina-geri-donduler-1091390980.html

Metrelerce yukarıda panik: İstanbul'da iki uçağa yıldırım isabet etti, havalimanına geri döndüler

Metrelerce yukarıda panik: İstanbul'da iki uçağa yıldırım isabet etti, havalimanına geri döndüler

Sputnik Türkiye

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, havalimanlarında korku dolu anlar yaşattı. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'na ait iki farklı uçak, yıldırım... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T10:10+0300

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yaşam

istanbul

yıldırım

sabiha gökçen havalimanı

türk hava yolları (thy)

pegasus havayolları

thy

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Dün akşam İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sırasında, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları'na ait iki uçak, kalkıştan kısa süre sonra yıldırıma maruz kaldı. Her iki olayda da uçaklar, güvenlik gerekçesiyle bulundukları havalimanına geri döndü.THY uçağı İstanbul-Abu Dabi seferini yapıyorduİlk olay, THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini gerçekleştiren uçağında yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet eden uçak, pilotun dönüş kararı almasıyla tekrar havalimanına indi. THY yetkilileri, pilotun yolculara uçağın emniyetiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdiğini açıkladı.Pegasus Uçağı Sabiha Gökçen'e geri döndüİkinci olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Çukurova Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları’na ait TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçakta meydana geldi. Yıldırım isabet eden uçak, detaylı incelenmesi için kalktığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü.Yolcular i̇çin yeni uçak tahsis edildiPegasus yetkilileri, yolcuların güvenli bir şekilde uçaktan indirildiğini ve incelenen uçak yerine TC-RDY tescilli Airbus A321neo tipi yeni bir uçak tahsis edildiğini belirtti. Yeni seferin saat 23.40’ta gerçekleştirilmesi planlandı.İstanbul’da yağışlı hava ulaşımı etkilediİstanbul’da dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, havalimanlarında aksamalara yol açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı uçuş ekiplerinin dikkatli bir şekilde yönlendirildiğini ve güvenliğin öncelikli olduğunu ifade etti.

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istanbul

yıldırım

sabiha gökçen havalimanı

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