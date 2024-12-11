https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/metrelerce-yukarida-panik-istanbulda-iki-ucaga-yildirim-isabet-etti-havalimanina-geri-donduler-1091390980.html
Metrelerce yukarıda panik: İstanbul'da iki uçağa yıldırım isabet etti, havalimanına geri döndüler
Metrelerce yukarıda panik: İstanbul'da iki uçağa yıldırım isabet etti, havalimanına geri döndüler
Sputnik Türkiye
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, havalimanlarında korku dolu anlar yaşattı. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'na ait iki farklı uçak, yıldırım... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T10:10+0300
2024-12-11T10:10+0300
2024-12-11T10:10+0300
yaşam
istanbul
yıldırım
sabiha gökçen havalimanı
türk hava yolları (thy)
pegasus havayolları
thy
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Dün akşam İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sırasında, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları'na ait iki uçak, kalkıştan kısa süre sonra yıldırıma maruz kaldı. Her iki olayda da uçaklar, güvenlik gerekçesiyle bulundukları havalimanına geri döndü.THY uçağı İstanbul-Abu Dabi seferini yapıyorduİlk olay, THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini gerçekleştiren uçağında yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet eden uçak, pilotun dönüş kararı almasıyla tekrar havalimanına indi. THY yetkilileri, pilotun yolculara uçağın emniyetiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdiğini açıkladı.Pegasus Uçağı Sabiha Gökçen'e geri döndüİkinci olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Çukurova Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları’na ait TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçakta meydana geldi. Yıldırım isabet eden uçak, detaylı incelenmesi için kalktığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü.Yolcular i̇çin yeni uçak tahsis edildiPegasus yetkilileri, yolcuların güvenli bir şekilde uçaktan indirildiğini ve incelenen uçak yerine TC-RDY tescilli Airbus A321neo tipi yeni bir uçak tahsis edildiğini belirtti. Yeni seferin saat 23.40’ta gerçekleştirilmesi planlandı.İstanbul’da yağışlı hava ulaşımı etkilediİstanbul’da dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, havalimanlarında aksamalara yol açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı uçuş ekiplerinin dikkatli bir şekilde yönlendirildiğini ve güvenliğin öncelikli olduğunu ifade etti.
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istanbul
yıldırım
sabiha gökçen havalimanı
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istanbul’da sağanak yağış, iki uçağa yıldırım isabet etti, istanbul havalimanı uçak olayı, sabiha gökçen yıldırım olayı, thy uçak yıldırım, pegasus uçak olayı, yıldırım isabet eden uçaklar, hava ulaşımında güvenlik, istanbul’da uçuş aksaklıkları, sağanak yağış havalimanı etkiler
istanbul’da sağanak yağış, iki uçağa yıldırım isabet etti, istanbul havalimanı uçak olayı, sabiha gökçen yıldırım olayı, thy uçak yıldırım, pegasus uçak olayı, yıldırım isabet eden uçaklar, hava ulaşımında güvenlik, istanbul’da uçuş aksaklıkları, sağanak yağış havalimanı etkiler
Metrelerce yukarıda panik: İstanbul'da iki uçağa yıldırım isabet etti, havalimanına geri döndüler
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, havalimanlarında korku dolu anlar yaşattı. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'na ait iki farklı uçak, yıldırım isabet etmesi nedeniyle havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Yolcuların güvenliği için uçaklar detaylı incelenirken yeni seferler planlandı.
Dün akşam İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sırasında, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları'na ait iki uçak, kalkıştan kısa süre sonra yıldırıma maruz kaldı. Her iki olayda da uçaklar, güvenlik gerekçesiyle bulundukları havalimanına geri döndü.
THY uçağı İstanbul-Abu Dabi seferini yapıyordu
İlk olay, THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini gerçekleştiren uçağında yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet eden uçak, pilotun dönüş kararı almasıyla tekrar havalimanına indi. THY yetkilileri, pilotun yolculara uçağın emniyetiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdiğini açıkladı.
Pegasus Uçağı Sabiha Gökçen'e geri döndü
İkinci olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Çukurova Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları’na ait TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçakta meydana geldi. Yıldırım isabet eden uçak, detaylı incelenmesi için kalktığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü.
Yolcular i̇çin yeni uçak tahsis edildi
Pegasus yetkilileri, yolcuların güvenli bir şekilde uçaktan indirildiğini ve incelenen uçak yerine TC-RDY tescilli Airbus A321neo tipi yeni bir uçak tahsis edildiğini belirtti. Yeni seferin saat 23.40’ta gerçekleştirilmesi planlandı.
İstanbul’da yağışlı hava ulaşımı etkiledi
İstanbul’da dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, havalimanlarında aksamalara yol açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı uçuş ekiplerinin dikkatli bir şekilde yönlendirildiğini ve güvenliğin öncelikli olduğunu ifade etti.