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Dünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı
Dünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü "Kıyamet Radyosu" olarak bilinen UBV-76, yeniden anlaşılır mesajlar yayınlamaya başladı. Sürekli vızıldayan bu radyo, kritik olaylar öncesinde... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T08:43+0300
2024-12-19T08:43+0300
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ubv-76
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UBV-76, diğer adıyla "Zil", yeniden dikkatleri üzerine çekti. Kesintisiz vızıldama sesiyle ünlü olan bu gizemli radyo istasyonu, son günlerde şifreli ve anlaşılır mesajlar yayınlamaya başladı. Uzmanlar ve amatör radyo dinleyicileri bu mesajların olası anlamlarını tartışıyor.24 mesaj günlük olarak yayımlandıSon günlerde günlük 24 adet şifreli mesaj yayınladığı bildirilen UBV-76, daha önce sadece önemli olaylar öncesinde anlaşılır kelimelerle gündeme gelmişti.Rusya’nın Argümentı i Faktı gazetesi, bu mesajlardan bazılarını yayınladı: İlk mesaj "ABC" ile başlarken, bunu "Hunhuz", "Nanayka", "Pankosvod", "Oneurost", "Latograch" ve "Gehenna" gibi kelimeler takip etti. En son mesajın ise Moskova saatiyle 17:14’te yayınlandığı ifade edildi.UBV-76’nın kesintisiz vızıldaması"Dünya genelinde bir efsane haline gelen UBV-76, çoğunlukla 7/24 kesintisiz bir vızıldama sesi yayını yapıyor. Ancak zaman zaman şifreli kelimeler ya da mesajlar yayınlanıyor. Bu, amatör radyo meraklıları arasında büyük bir ilgi yaratıyor.Kritik olaylarla bağlantılı mesajlar mı?UBV-76 ile ilgili spekülasyonlar arasında, bu radyo istasyonunun sadece kritik dönemlerde özel mesajlar yayını yaptığı öne sürülüyor.Amacı ve kökeni gizemini koruyorUBV-76’nın ne zaman ve neden yayın hayatına başladığı tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklara göre, bu gizemli radyo istasyonu 1975 yılından beri faaliyette.UBV-76: Çözülemeyen bir gizemUBV-76’nın yaydığı mesajların amacı hâlâ belirsizliğini korurken, radyo istasyonu amatörler ve uzmanlar için çözülmeyi bekleyen bir bilmece olmaya devam ediyor. Gizemli mesajların zamanlaması ve içeriği, dünya çapında büyük bir merak yaratmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/asgari-ucrette-kritik-viraj-bugun-uzman-isim-isci-tarafi-bu-rakamin-altini-imzalamaz-diyerek-1091731178.html
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Dünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı

08:43 19.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı
Dünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Dünyaca ünlü "Kıyamet Radyosu" olarak bilinen UBV-76, yeniden anlaşılır mesajlar yayınlamaya başladı. Sürekli vızıldayan bu radyo, kritik olaylar öncesinde şifreli kelimelerle dikkat çekiyor. Radyo istasyonunun amacı hâlâ belirsiz olsa da, yayılan mesajlar dünya çapında merak uyandırıyor.
UBV-76, diğer adıyla "Zil", yeniden dikkatleri üzerine çekti. Kesintisiz vızıldama sesiyle ünlü olan bu gizemli radyo istasyonu, son günlerde şifreli ve anlaşılır mesajlar yayınlamaya başladı. Uzmanlar ve amatör radyo dinleyicileri bu mesajların olası anlamlarını tartışıyor.

24 mesaj günlük olarak yayımlandı

Son günlerde günlük 24 adet şifreli mesaj yayınladığı bildirilen UBV-76, daha önce sadece önemli olaylar öncesinde anlaşılır kelimelerle gündeme gelmişti.
Rusya’nın Argümentı i Faktı gazetesi, bu mesajlardan bazılarını yayınladı: İlk mesaj "ABC" ile başlarken, bunu "Hunhuz", "Nanayka", "Pankosvod", "Oneurost", "Latograch" ve "Gehenna" gibi kelimeler takip etti. En son mesajın ise Moskova saatiyle 17:14’te yayınlandığı ifade edildi.

UBV-76’nın kesintisiz vızıldaması

"Dünya genelinde bir efsane haline gelen UBV-76, çoğunlukla 7/24 kesintisiz bir vızıldama sesi yayını yapıyor. Ancak zaman zaman şifreli kelimeler ya da mesajlar yayınlanıyor. Bu, amatör radyo meraklıları arasında büyük bir ilgi yaratıyor.

Kritik olaylarla bağlantılı mesajlar mı?

UBV-76 ile ilgili spekülasyonlar arasında, bu radyo istasyonunun sadece kritik dönemlerde özel mesajlar yayını yaptığı öne sürülüyor.
Örneğin, 20 Şubat 2022'de, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği operasyonun dört gün öncesinde, "nzhti" ve "lesoled" kelimelerinin yayınlandığı kaydedildi.
22 Şubat’ta ise "nyukhostik" ve "önlenemez" gibi kelimeler duyuldu.

Amacı ve kökeni gizemini koruyor

UBV-76’nın ne zaman ve neden yayın hayatına başladığı tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklara göre, bu gizemli radyo istasyonu 1975 yılından beri faaliyette.
İstasyonun resmi bir amacı bulunmadığı için, askeri iletişim, casus operasyonları veya nükleer saldırı alarm sistemi gibi çeşitli teoriler ortaya atılıyor.
Bazıları ise bu yayınların yalnızca amatör radyo topluluğunu yanıltmak için yapıldığını düşünüyor.

UBV-76: Çözülemeyen bir gizem

UBV-76’nın yaydığı mesajların amacı hâlâ belirsizliğini korurken, radyo istasyonu amatörler ve uzmanlar için çözülmeyi bekleyen bir bilmece olmaya devam ediyor. Gizemli mesajların zamanlaması ve içeriği, dünya çapında büyük bir merak yaratmaya devam ediyor.
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