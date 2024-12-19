https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/dunya-bu-sifreyi-tartisiyor-gizemli-kiyamet-radyosu-yeniden-mesaj-yayinlamaya-basladi-desifre-1091733371.html

Dünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı

Dünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü "Kıyamet Radyosu" olarak bilinen UBV-76, yeniden anlaşılır mesajlar yayınlamaya başladı. Sürekli vızıldayan bu radyo, kritik olaylar öncesinde... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T08:43+0300

2024-12-19T08:43+0300

2024-12-19T08:43+0300

radyo

radyo

yaşam

kıyamet

kıyamet

kıyamet saati

kıyamet saati

kıyamet günü

ubv-76

kıyamet radyosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091733600_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_63927a398e867f6be4e6bc7c08a5b07e.png

UBV-76, diğer adıyla "Zil", yeniden dikkatleri üzerine çekti. Kesintisiz vızıldama sesiyle ünlü olan bu gizemli radyo istasyonu, son günlerde şifreli ve anlaşılır mesajlar yayınlamaya başladı. Uzmanlar ve amatör radyo dinleyicileri bu mesajların olası anlamlarını tartışıyor.24 mesaj günlük olarak yayımlandıSon günlerde günlük 24 adet şifreli mesaj yayınladığı bildirilen UBV-76, daha önce sadece önemli olaylar öncesinde anlaşılır kelimelerle gündeme gelmişti.Rusya’nın Argümentı i Faktı gazetesi, bu mesajlardan bazılarını yayınladı: İlk mesaj "ABC" ile başlarken, bunu "Hunhuz", "Nanayka", "Pankosvod", "Oneurost", "Latograch" ve "Gehenna" gibi kelimeler takip etti. En son mesajın ise Moskova saatiyle 17:14’te yayınlandığı ifade edildi.UBV-76’nın kesintisiz vızıldaması"Dünya genelinde bir efsane haline gelen UBV-76, çoğunlukla 7/24 kesintisiz bir vızıldama sesi yayını yapıyor. Ancak zaman zaman şifreli kelimeler ya da mesajlar yayınlanıyor. Bu, amatör radyo meraklıları arasında büyük bir ilgi yaratıyor.Kritik olaylarla bağlantılı mesajlar mı?UBV-76 ile ilgili spekülasyonlar arasında, bu radyo istasyonunun sadece kritik dönemlerde özel mesajlar yayını yaptığı öne sürülüyor.Amacı ve kökeni gizemini koruyorUBV-76’nın ne zaman ve neden yayın hayatına başladığı tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklara göre, bu gizemli radyo istasyonu 1975 yılından beri faaliyette.UBV-76: Çözülemeyen bir gizemUBV-76’nın yaydığı mesajların amacı hâlâ belirsizliğini korurken, radyo istasyonu amatörler ve uzmanlar için çözülmeyi bekleyen bir bilmece olmaya devam ediyor. Gizemli mesajların zamanlaması ve içeriği, dünya çapında büyük bir merak yaratmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/asgari-ucrette-kritik-viraj-bugun-uzman-isim-isci-tarafi-bu-rakamin-altini-imzalamaz-diyerek-1091731178.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ubv-76 kıyamet radyosu, ubv-76 yeni mesajlar, ubv-76 zil radyo yayınları, ubv-76 anlaşılır mesajlar, ubv-76 kritik olaylar, ubv-76 şifreli kelimeler, ubv-76 ne zaman başladı, gizemli radyo istasyonu ubv-76, rusya ubv-76 radyo, ubv-76 argümentı i faktı raporu, ubv-76 nükleer alarm iddiaları, ubv-76 24 günlük mesaj, ubv-76 kritik olaylar mesajları, ubv-76 abc mesajı, ubv-76 hunhuz kelimesi, ubv-76 vızıldayan radyo, ubv-76 casusluk teorileri, ubv-76 ne işe yarıyor, kıyamet radyosu ubv-76 nedir