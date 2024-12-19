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Doğunun vazgeçilmez lezzeti meşe palamudu: 'Tanesi 14 lira'
Doğunun vazgeçilmez lezzeti meşe palamudu: 'Tanesi 14 lira'
Sputnik Türkiye
Batman'da sonbaharda toplanmaya başlayan meşe palamudu kışın evlerde tüketilmeye başladı. Dağlık arazide yetişen meşe palamutlarını soba üzerinde pişmiş halde... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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Dağlık arazide yetişen meşe palamudu yöre halkının kışın vazgeçilmez lezzetleri arasında geliyor.Batman'ın Gerçüş ilçesinde sonbaharda toplanmaya başlayan meşe palamudu kışın evlerde tüketilmeye başladı. Dağlık arazide yetişen meşe palamutlarını soba üzerinde pişmiş veya çiğ halde tüketen yöre halkı eskiden sattıklarını ancak şimdi çerez olarak tükettiklerini söyledi. Piyasada tanesinin 14 liraya kadar yükseldiği meşe palamudu şifa kaynağı olarak görülüyor.Meşe palamudu yenir mi?Meşe palamudu hakkında konuşan Kutbettin Alpaslan ''Buraya meşe palamutlarını toplamaya geldik. Hastalıklara karşı şifa deposudur. Çiğ de yeniyor pişirilmiş de yeniliyor. Çiğken hafif acımsı bir tadı oluyor ama pişirince çok lezzetli olur. Bazı vatandaşlar bunu geçim kaynağı olarak görüyor. Şu an herkes çerez niyetine kışın yer'' açıklamasında bulundu. Meşe palamudu nedir?Meşe palamudu, meşe ağacının tohumu olarak sonbaharda yere düşer. Bu tohumlar, genellikle sert bir kabuğa sahip olup, üst kısmında şapka benzeri bir yapıyla kaplıdır. Meşe palamutları hem bitki türleri için üreme aracı olarak hem de doğada birçok hayvan için besin kaynağı olarak önemli bir rol oynar.
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batman, batman valiliği, doğa, vahşi doğa, yiyecek, yiyecek kültürü, soba, ağaç
batman, batman valiliği, doğa, vahşi doğa, yiyecek, yiyecek kültürü, soba, ağaç

Doğunun vazgeçilmez lezzeti meşe palamudu: 'Tanesi 14 lira'

19:23 19.12.2024 (güncellendi: 19:27 19.12.2024)
© İHA / SERHAN ÖNER-AW353748Meşe Palamudu
Meşe Palamudu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© İHA / SERHAN ÖNER-AW353748
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Batman'da sonbaharda toplanmaya başlayan meşe palamudu kışın evlerde tüketilmeye başladı. Dağlık arazide yetişen meşe palamutlarını soba üzerinde pişmiş halde tüketen yöre halkı eskiden sattıklarını ancak şimdi çerez olarak tükettiklerini söyledi. Piyasada tanesinin 14 liraya kadar yükseldiği meşe palamudu şifa kaynağı olarak görülüyor.
Dağlık arazide yetişen meşe palamudu yöre halkının kışın vazgeçilmez lezzetleri arasında geliyor.
Batman'ın Gerçüş ilçesinde sonbaharda toplanmaya başlayan meşe palamudu kışın evlerde tüketilmeye başladı. Dağlık arazide yetişen meşe palamutlarını soba üzerinde pişmiş veya çiğ halde tüketen yöre halkı eskiden sattıklarını ancak şimdi çerez olarak tükettiklerini söyledi. Piyasada tanesinin 14 liraya kadar yükseldiği meşe palamudu şifa kaynağı olarak görülüyor.

Meşe palamudu yenir mi?

Meşe palamudu hakkında konuşan Kutbettin Alpaslan ''Buraya meşe palamutlarını toplamaya geldik. Hastalıklara karşı şifa deposudur. Çiğ de yeniyor pişirilmiş de yeniliyor. Çiğken hafif acımsı bir tadı oluyor ama pişirince çok lezzetli olur. Bazı vatandaşlar bunu geçim kaynağı olarak görüyor. Şu an herkes çerez niyetine kışın yer'' açıklamasında bulundu.

Meşe palamudu nedir?

Meşe palamudu, meşe ağacının tohumu olarak sonbaharda yere düşer. Bu tohumlar, genellikle sert bir kabuğa sahip olup, üst kısmında şapka benzeri bir yapıyla kaplıdır. Meşe palamutları hem bitki türleri için üreme aracı olarak hem de doğada birçok hayvan için besin kaynağı olarak önemli bir rol oynar.
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