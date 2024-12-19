https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/dilan-engin-polat-cifti-yeniden-hakim-karsisina-cikti-tedbir-karari-kaldirilsin-talebine-mahkemeden-1091753681.html
Dilan-Engin Polat çifti yeniden hakim karşısına çıktı: ‘Tedbir kararı kaldırılsın' talebine mahkemeden ret
Dilan-Engin Polat çifti yeniden hakim karşısına çıktı: ‘Tedbir kararı kaldırılsın' talebine mahkemeden ret
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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı kara para aklama davasında mahkeme, mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T15:12+0300
2024-12-19T15:12+0300
2024-12-19T15:12+0300
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Dilan ve Engin Polat'ın da sanıklar arasında yer aldığı ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlamaların yöneltildiği davada mahkeme kararını açıkladı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerini kabul etmedi.Mahkemede 3 tanık dinlendi. Tanık ifadelerinin ardından sanıklar, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının haksız olduğunu savunarak itirazlarını dile getirdi. Dilan ve Engin Polat, tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ederken, mahkeme bu talepleri reddetti.Duruşma 8 nisan'a ertelendiMahkeme, mal varlığı tedbirleri ve el koyma kararlarının devamına hükmederek, duruşmayı 8 Nisan tarihine erteledi.Duruşma sonrası açıklama yapan Engin Polat, “Söyleyecek bir şey yok, saygımız sonsuz” ifadelerini kullanırken, Sıla Doğu ise, “Elbet bir gün adalet yerini bulacak. 8 Nisan'ı bekliyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html
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engin polat, dilan polat, kara para, kara para aklama
engin polat, dilan polat, kara para, kara para aklama
Dilan-Engin Polat çifti yeniden hakim karşısına çıktı: ‘Tedbir kararı kaldırılsın' talebine mahkemeden ret
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı kara para aklama davasında mahkeme, mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebini reddetti. Sanıkların taleplerinin reddi sonrası dava, 8 Nisan'a ertelendi.
Dilan ve Engin Polat'ın da sanıklar arasında yer aldığı ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlamaların yöneltildiği davada mahkeme kararını açıkladı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerini kabul etmedi.
Mahkemede 3 tanık dinlendi. Tanık ifadelerinin ardından sanıklar, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının haksız olduğunu savunarak itirazlarını dile getirdi. Dilan ve Engin Polat, tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ederken, mahkeme bu talepleri reddetti.
Duruşma 8 nisan'a ertelendi
Mahkeme, mal varlığı tedbirleri ve el koyma kararlarının devamına hükmederek, duruşmayı 8 Nisan tarihine erteledi.
Duruşma sonrası açıklama yapan Engin Polat, “Söyleyecek bir şey yok, saygımız sonsuz” ifadelerini kullanırken, Sıla Doğu ise, “Elbet bir gün adalet yerini bulacak. 8 Nisan'ı bekliyoruz” dedi.