https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/dilan-engin-polat-cifti-yeniden-hakim-karsisina-cikti-tedbir-karari-kaldirilsin-talebine-mahkemeden-1091753681.html

Dilan-Engin Polat çifti yeniden hakim karşısına çıktı: ‘Tedbir kararı kaldırılsın' talebine mahkemeden ret

Dilan-Engin Polat çifti yeniden hakim karşısına çıktı: ‘Tedbir kararı kaldırılsın' talebine mahkemeden ret

Sputnik Türkiye

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı kara para aklama davasında mahkeme, mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T15:12+0300

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2024-12-19T15:12+0300

türkiye

engin polat

dilan polat

kara para

kara para aklama

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Dilan ve Engin Polat'ın da sanıklar arasında yer aldığı ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlamaların yöneltildiği davada mahkeme kararını açıkladı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerini kabul etmedi.Mahkemede 3 tanık dinlendi. Tanık ifadelerinin ardından sanıklar, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının haksız olduğunu savunarak itirazlarını dile getirdi. Dilan ve Engin Polat, tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ederken, mahkeme bu talepleri reddetti.Duruşma 8 nisan'a ertelendiMahkeme, mal varlığı tedbirleri ve el koyma kararlarının devamına hükmederek, duruşmayı 8 Nisan tarihine erteledi.Duruşma sonrası açıklama yapan Engin Polat, “Söyleyecek bir şey yok, saygımız sonsuz” ifadelerini kullanırken, Sıla Doğu ise, “Elbet bir gün adalet yerini bulacak. 8 Nisan'ı bekliyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html

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