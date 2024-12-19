https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bm-genel-sekreteri-guterres-siyasi-gecis-sureci-suriyeliler-tarafindan-tum-suriyeliler-icin-1091766273.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Siyasi geçiş süreci Suriyeliler tarafından tüm Suriyeliler için gerçekleştirilmeli

BM Genel Sekreteri Guterres: Siyasi geçiş süreci Suriyeliler tarafından tüm Suriyeliler için gerçekleştirilmeli

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Guterres Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamada Suriye'nin toprak bütünlüğünün ehemmiyetine atıfta bulunarak Suriye'nin geleceğinin... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T18:18+0300

2024-12-19T18:18+0300

2024-12-19T18:19+0300

dünya

bm genel sekreteri antonio guterres

suriye

israil

şam

antonio guterres

sivil

toprak bütünlüğü

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Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm saldırıların da derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.Guterres, "Bu, kritik bir an. Umut ve tarihin kesiştiği ancak aynı zamanda büyük bir belirsizliğin yaşandığı bir dönem. Bazıları durumu kendi dar çıkarları için kullanmaya çalışacaktır" uyarısında bulundu.Suriye halkının büyük acılar çektiğini söyleyen Guterres, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine işaret ederek, ülkenin geleceğinin uluslararası toplumun desteğiyle Suriye halkı tarafından şekillendirilmesi gerektiğini dile getirdi.'Siyasi geçiş süreci Suriyeliler tarafından tüm Suriyeliler için gerçekleştirilmeli'BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de işlenen suçlarla ilgili hesap verme zorunluluğunun yerine getirilmesi için tüm uluslararası mekanizmalara destek sağlanması gerektiğini belirtti."Ortadoğu, birçok yangınla kavrulurken bugün Suriye'de bir umut ışığı var. Bu ışığın sönmesine izin verilmemeli. Suriye halkı, tarihin ve fırsatların kesiştiği bir dönüm noktasında duruyor. Bu fırsat kaçırılmamalı" diyen Guterres, Suriye'de yaklaşık 50 yıldır süren diktatörlük rejiminin sona ermesinin büyük umutlar doğurduğunu dile getirdi.Guterres, Suriye halkının umudunu paylaştıklarını ve onlarla dayanışma içinde olduklarını belirterek, mevcut dönemin Suriye halkının uzun zamandır talep ettikleri isteklerini yerine getirmeleri için bir şans olduğunu söyledi.Diğer taraftan mevcut durumun dikkatli bir şekilde yönetilmemesi halinde kaydedilen ilerlemenin kaybolma riski bulunduğuna işaret eden Guterres, "Siyasi geçiş süreci Suriyeliler tarafından tüm Suriyeliler için gerçekleştirilmelidir" dedi.'Sivillerin korunması en temel önceliğimiz olmalı'Guterres, siyasi geçiş sürecinin 'kapsayıcı, güvenilir ve barışçıl' olması gerektiğinin altını çizerek, yeni Suriye'ye tüm toplumların dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.BM'nin bu süreci kolaylaştırmaya odaklandığını, BM Suriye Özel Temsilcisi'nin bu hafta Şam'da görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Guterrres, kendisinin de bölgede bazı liderlerle yakın irtibatının sürdüğünü bildirdi.Suriye'nin dünyadaki en büyük insani krizlerden biriyle de mücadele ettiğini belirten Guterres, mevcut durumda ihtiyaçların arttığına dikkati çekti.Suriye'nin birçok bölgesinde istikrarın sağlandığını ancak bazı bölgelerde sivillere yönelik riskin sürdüğünü ve terör örgütü DEAŞ'ın hala tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Guterres, "Sivillerin korunması en temel önceliğimiz olmalı" dedi.'İsrail'in saldırıları Suriye'nin egemenliğini ve sosyal bütünlüğünü ihlal ediyor'Guterres, diğer taraftan İsrail'in yoğun saldırılarının da sürdüğünü anımsatarak, "Bunlar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir ve sonlandırılmalıdır" ifadesini kullandı.BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) birçok bölgede İsrail ordusuna ait personel ve teçhizatın bulunduğunu gözlemlediğini aktaran Guterres, "Tampon bölgede BM barış gücü dışında hiçbir askeri güç bulunmamalıdır. Nokta. İsrail ve Suriye, hala tamamen geçerli olan 1974 Anlaşması'na saygı duymalıdır" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cumhurbaskani-erdogan-israille-ticaretin-sonlandirilmasi-ve-uluslararasi-alanda-tecrit-edilmesi-cok-1091760732.html

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bm genel sekreteri antonio guterres, suriye, israil, şam, antonio guterres, sivil, toprak bütünlüğü