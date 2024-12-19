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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmasında, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasının, İsrail... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, d-8, d-8 ekonomik işbirliği örgütü, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, suriye, ambargo, lübnan, beşar esad, güney afrika, uluslararası adalet divanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir

17:05 19.12.2024 (güncellendi: 17:10 19.12.2024)
© AA / CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA / Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmasında, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasının, İsrail ile ticaretin sonlandırılmasının ve uluslararası alanda tecrit edilmesinin çok mühim olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz
(İsrail-Filistin) Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır
Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum
İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir
Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır
Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz
Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız
Erdoğan: 'KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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Erdoğan: 'D-8'in etki alanının gelişmesi için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor'
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