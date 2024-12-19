https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cumhurbaskani-erdogan-israille-ticaretin-sonlandirilmasi-ve-uluslararasi-alanda-tecrit-edilmesi-cok-1091760732.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmasında, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasının, İsrail... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T17:05+0300
2024-12-19T17:05+0300
2024-12-19T17:10+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
d-8
d-8 ekonomik işbirliği örgütü
israil
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091760573_0:237:2798:1811_1920x0_80_0_0_7d3cff3da9ee37a924ac2939607066e6.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/erdogan-kobilerin-desteklenmesinde-d-8in-mevcut-imkanlarini-daha-etkin-sekilde-kullanmamiz-1091746666.html
israil
filistin
suriye
lübnan
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091760573_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_468061f340924436cdfd2806fa09b278.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, recep tayyip erdoğan, d-8, d-8 ekonomik işbirliği örgütü, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, suriye, ambargo, lübnan, beşar esad, güney afrika, uluslararası adalet divanı
türkiye, recep tayyip erdoğan, d-8, d-8 ekonomik işbirliği örgütü, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, suriye, ambargo, lübnan, beşar esad, güney afrika, uluslararası adalet divanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir
17:05 19.12.2024 (güncellendi: 17:10 19.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmasında, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasının, İsrail ile ticaretin sonlandırılmasının ve uluslararası alanda tecrit edilmesinin çok mühim olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz
(İsrail-Filistin) Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır
Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum
İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir
Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır
Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz
Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız