https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/13-yillik-evlilik-10-dakikada-bitti-issiz-adam-cemal-hunal-esinden-ayrildi-1088928189.html
13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti: 'Issız adam' Cemal Hünal eşinden ayrıldı
13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti: 'Issız adam' Cemal Hünal eşinden ayrıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık evliliğini bitirdi. Eşi Lale Cangal'la anlaşmalı olarak boşanan Hünal, oğlu için 65 bin lira nafaka verecek. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T16:40+0300
2024-10-07T16:40+0300
2024-10-07T16:40+0300
yaşam
cemal hünal
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nafaka
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Issız Adam filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.Duruşma saatini kitap okuyarak beklediDuruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi. Kısa süre sonra Lale Cangal'ın da mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı. Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi.Anlaşmalı boşandılarİzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın ‘anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.
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cemal hünal, lale cangal, boşanma, boşanma davası, nafaka
cemal hünal, lale cangal, boşanma, boşanma davası, nafaka
13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti: 'Issız adam' Cemal Hünal eşinden ayrıldı
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık evliliğini bitirdi. Eşi Lale Cangal'la anlaşmalı olarak boşanan Hünal, oğlu için 65 bin lira nafaka verecek.
Issız Adam filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.
Duruşma saatini kitap okuyarak bekledi
Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi. Kısa süre sonra Lale Cangal'ın da mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı. Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi.
İzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın ‘anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.