https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/canakkale-bogazi-transit-gemi-gecislerine-kapatildi-1091729595.html
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle çift yönlü olarak kapatıldı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T04:20+0300
2024-12-19T04:20+0300
2024-12-19T04:20+0300
türkiye
çanakkale boğazı
gemi
sis
geçiş
kapatma
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Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Yapılan açıklamada, boğazın geçişlere kapatılma sebebinin etkili yoğun sisle birlikte denizdeki görüş mesafesinin düşmesi olduğu aktarıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bilgisini verdi.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/meteorolojiden-carpici-uyari-yogun-kar-yagisi-ve-don-hayati-durma-noktasina-getirebilir-buz-gibi-1091682085.html
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çanakkale boğazı, gemi, sis, geçiş, kapatma
çanakkale boğazı, gemi, sis, geçiş, kapatma
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle çift yönlü olarak kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Yapılan açıklamada, boğazın geçişlere kapatılma sebebinin etkili yoğun sisle birlikte denizdeki görüş mesafesinin düşmesi olduğu aktarıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bilgisini verdi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.