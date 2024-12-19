https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/canakkale-bogazi-transit-gemi-gecislerine-kapatildi-1091729595.html

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Sputnik Türkiye

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle çift yönlü olarak kapatıldı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T04:20+0300

2024-12-19T04:20+0300

2024-12-19T04:20+0300

türkiye

çanakkale boğazı

gemi

sis

geçiş

kapatma

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Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Yapılan açıklamada, boğazın geçişlere kapatılma sebebinin etkili yoğun sisle birlikte denizdeki görüş mesafesinin düşmesi olduğu aktarıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bilgisini verdi.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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çanakkale boğazı

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çanakkale boğazı, gemi, sis, geçiş, kapatma