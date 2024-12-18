https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/meteorolojiden-carpici-uyari-yogun-kar-yagisi-ve-don-hayati-durma-noktasina-getirebilir-buz-gibi-1091682085.html

Meteoroloji’den çarpıcı uyarı, yoğun kar yağışı ve don hayatı durma noktasına getirebilir: Buz gibi hava dalgası geliyor

Meteoroloji’den çarpıcı uyarı, yoğun kar yağışı ve don hayatı durma noktasına getirebilir: Buz gibi hava dalgası geliyor

Sputnik Türkiye

18 Aralık hava durumu raporu açıklandı! Meteoroloji, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan’da yoğun kar yağışı beklerken, kuvvetli rüzgar ve çığ... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T06:28+0300

2024-12-18T06:28+0300

2024-12-18T06:29+0300

yaşam

meteoroloji

ardahan

doğu karadeniz

doğu anadolu

don

yağış

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şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında ise kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.Karadeniz’de fırtına alarmıDoğu Karadeniz kıyılarında ve Ardahan çevrelerinde rüzgarın kuzeybatı yönünden kuvvetli, 50-70 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden fırtına şeklinde etkili olacak. Bu durumun ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabileceği belirtilerek tedbir çağrısı yapıldı.Buzlanma ve don olayı bekleniyorBu sabah ve gece saatlerinde, özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülecek. Pus ve yer yer sis ile birlikte görüş mesafesi azalabilir. Özellikle sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olması ve araçlarını kış koşullarına uygun şekilde hazırlaması tavsiye edildi.Hava sıcaklıklarında artışMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Ancak diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 13 derece, Ankara’da 9 derece, İzmir’de ise 17 derece olarak ölçülecek.Çığ tehlikesine karşı uyarıDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Kar kalınlığının fazla olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve riskli alanlardan uzak durmaları önemle vurgulandı.Yağışlı hava etkisini sürdürüyorHava durumu tahminlerine göre:Rize ve Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli olması beklenirken, bu bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınması gerekiyor.Rüzgar ve yağışın yoğun olduğu bölgelerİstanbul, Ankara ve İzmir hava durumuMeteoroloji’den dört kritik uyarı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bir-ilde-daha-egitime-ara-verildi-hangi-sehirlerde-okullar-tatil-1091680649.html

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