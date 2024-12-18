https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/meteorolojiden-carpici-uyari-yogun-kar-yagisi-ve-don-hayati-durma-noktasina-getirebilir-buz-gibi-1091682085.html
Meteoroloji’den çarpıcı uyarı, yoğun kar yağışı ve don hayatı durma noktasına getirebilir: Buz gibi hava dalgası geliyor
Meteoroloji’den çarpıcı uyarı, yoğun kar yağışı ve don hayatı durma noktasına getirebilir: Buz gibi hava dalgası geliyor
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18 Aralık hava durumu raporu açıklandı! Meteoroloji, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan’da yoğun kar yağışı beklerken, kuvvetli rüzgar ve çığ... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T06:28+0300
2024-12-18T06:28+0300
2024-12-18T06:29+0300
yaşam
meteoroloji
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doğu karadeniz
doğu anadolu
don
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında ise kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.Karadeniz’de fırtına alarmıDoğu Karadeniz kıyılarında ve Ardahan çevrelerinde rüzgarın kuzeybatı yönünden kuvvetli, 50-70 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden fırtına şeklinde etkili olacak. Bu durumun ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabileceği belirtilerek tedbir çağrısı yapıldı.Buzlanma ve don olayı bekleniyorBu sabah ve gece saatlerinde, özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülecek. Pus ve yer yer sis ile birlikte görüş mesafesi azalabilir. Özellikle sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olması ve araçlarını kış koşullarına uygun şekilde hazırlaması tavsiye edildi.Hava sıcaklıklarında artışMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Ancak diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 13 derece, Ankara’da 9 derece, İzmir’de ise 17 derece olarak ölçülecek.Çığ tehlikesine karşı uyarıDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Kar kalınlığının fazla olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve riskli alanlardan uzak durmaları önemle vurgulandı.Yağışlı hava etkisini sürdürüyorHava durumu tahminlerine göre:Rize ve Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli olması beklenirken, bu bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınması gerekiyor.Rüzgar ve yağışın yoğun olduğu bölgelerİstanbul, Ankara ve İzmir hava durumuMeteoroloji’den dört kritik uyarı
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Meteoroloji’den çarpıcı uyarı, yoğun kar yağışı ve don hayatı durma noktasına getirebilir: Buz gibi hava dalgası geliyor
06:28 18.12.2024 (güncellendi: 06:29 18.12.2024)
18 Aralık hava durumu raporu açıklandı! Meteoroloji, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan’da yoğun kar yağışı beklerken, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyardı. İstanbul’da hava sıcaklığı 13 derece olurken, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yükseklerinde zorlu kış koşulları etkili olmaya devam ediyor. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında ise kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Karadeniz’de fırtına alarmı
Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ardahan çevrelerinde rüzgarın kuzeybatı yönünden kuvvetli, 50-70 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden fırtına şeklinde etkili olacak. Bu durumun ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabileceği belirtilerek tedbir çağrısı yapıldı.
Buzlanma ve don olayı bekleniyor
Bu sabah ve gece saatlerinde, özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülecek. Pus ve yer yer sis ile birlikte görüş mesafesi azalabilir. Özellikle sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olması ve araçlarını kış koşullarına uygun şekilde hazırlaması tavsiye edildi.
Hava sıcaklıklarında artış
Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Ancak diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 13 derece, Ankara’da 9 derece, İzmir’de ise 17 derece olarak ölçülecek.
Çığ tehlikesine karşı uyarı
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Kar kalınlığının fazla olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve riskli alanlardan uzak durmaları önemle vurgulandı.
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor
Hava durumu tahminlerine göre:
Karadeniz kıyıları:
Yağmur ve sağanak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Ardahan:
Karla karışık yağmur ve kar yağışı.
Diğer bölgeler:
Az bulutlu ve açık.
Rize ve Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli olması beklenirken, bu bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınması gerekiyor.
Rüzgar ve yağışın yoğun olduğu bölgeler
Rüzgar:
Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönünden kuvvetli; iç kesimlerde batı ve güneybatı yönlerinden fırtına şeklinde.
Yağış:
Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı.
İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
İstanbul:
Parçalı bulutlu, sıcaklık 13 derece.
Ankara:
Az bulutlu, sıcaklık 9 derece.
İzmir:
Açık ve güneşli, sıcaklık 17 derece.
Meteoroloji’den dört kritik uyarı
1.Kuvvetli Yağış:
Rize ve Artvin kıyılarında sel riskine karşı dikkatli olun.
2.Kuvvetli Rüzgar:
Doğu Karadeniz’de çatı uçmalarına ve ulaşımda aksamalara neden olabilir.
3.Çığ Tehlikesi:
Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
4.Buzlanma ve Don:
İç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde buzlanmaya karşı önlem alınmalı.