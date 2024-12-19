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Blinken: ABD'nin nükleer silah sahibi Rusya ile doğrudan çatışmaya ihtiyacı yok
Blinken: ABD'nin nükleer silah sahibi Rusya ile doğrudan çatışmaya ihtiyacı yok
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un nükleer silahlara sahip Moskova ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya çalıştığını söyledi. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Blinken, “Nükleer güçler arasında doğrudan bir çatışma istemiyoruz” dedi.Blinken, ABD’nin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini, ancak bunu çatışmanın tırmanması yönündeki mevcut riskleri göz önünde bulundurarak yaptığını vurguladı.‘Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerekiyorBlinken, Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını ve olması gerektiğini, ancak Kiev'in askeri kurumlarda reformlar yapmaya ve demokrasiyi güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.Bu tür ‘pratik adımların’ Kiev'in ittifaka giden yolda ilerlemesi için gerekli olduğunu vurgulayan Blinken “Bunun Rusya için çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum. Ancak öte yandan, her türlü müzakerede faydalı olacak şeylere sahip olmamız iyi bir şey” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/nato-genel-sekreteri-rutte-kiev-icin-baris-kosullari-yaratilmali-1091725964.html
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abd, antony blinken, kiev, washington, rusya, nükleer güç, reform, demokrasi, moskova, abd dış ilişkiler konseyi
abd, antony blinken, kiev, washington, rusya, nükleer güç, reform, demokrasi, moskova, abd dış ilişkiler konseyi

Blinken: ABD'nin nükleer silah sahibi Rusya ile doğrudan çatışmaya ihtiyacı yok

01:28 19.12.2024
© İHA / ABIR SULTAN / POOLAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© İHA / ABIR SULTAN / POOL
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un nükleer silahlara sahip Moskova ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya çalıştığını söyledi.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Blinken, “Nükleer güçler arasında doğrudan bir çatışma istemiyoruz” dedi.
Blinken, ABD’nin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini, ancak bunu çatışmanın tırmanması yönündeki mevcut riskleri göz önünde bulundurarak yaptığını vurguladı.

‘Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerekiyor

Blinken, Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını ve olması gerektiğini, ancak Kiev'in askeri kurumlarda reformlar yapmaya ve demokrasiyi güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.
Bu tür ‘pratik adımların’ Kiev'in ittifaka giden yolda ilerlemesi için gerekli olduğunu vurgulayan Blinken “Bunun Rusya için çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum. Ancak öte yandan, her türlü müzakerede faydalı olacak şeylere sahip olmamız iyi bir şey” diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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NATO Genel Sekreteri Rutte: Kiev için ‘barış koşulları’ yaratılmalı
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