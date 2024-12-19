Beyaz Saray: ABD nükleer konuşlandırmayı yeniden gözden geçirmeye hazır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Filistinliler en kötü zamanını yaşamaya başlayacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'Trump koltuğa oturmadan PKK/PYD’ye müdahale etmek ve durumu kabul ettirmek lazım’
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/beyaz-saray-abd-nukleer-konuslandirmayi-yeniden-gozden-gecirmeye-hazir-1091772273.html
Beyaz Saray: ABD nükleer konuşlandırmayı yeniden gözden geçirmeye hazır
Beyaz Saray: ABD nükleer konuşlandırmayı yeniden gözden geçirmeye hazır
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD'nin nükleer silah konuşlandırmalarını gözden geçirmeye hazır olduğunu açıkladı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T23:25+0300
2024-12-19T23:25+0300
dünya
abd
john feiner
beyaz saray
carnegie uluslararası barış vakfı
stratejik silahların azaltılması anlaşması
rusya
çin
nükleer
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086389963_0:27:750:449_1920x0_80_0_0_a88cdd136cf0892ada4f57fdfc45699c.png
ABD Başkan Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı John Feiner yaptığı açıklamada, Çin'in de aralarında bulunduğu ülkelerin cephaneliklerini artırmaya devam etmeleri durumunda ABD'nin nükleer konuşlandırmalarını yeniden gözden geçirmeye hazır olduğunu belirtti.Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda konuşan Feiner, "Bu eğilimler olumsuz yönde ilerlemeye devam ederse ve Çin ön planda olmak üzere diğer ülkeler de stoklarını ve konuşlandırılmış güçlerini artırmaya devam ederse ABD'nin konuşlandırmada değişiklik yapmasının sadece rasyonel değil, aynı zamanda gerekli olduğu bir noktaya gelebileceğini açıkça belirttik" diyerek Washington'un silah kontrolüne bağlı olduğunu ancak küresel nükleer dinamiklerdeki herhangi bir değişikliğe uyum sağlamaya da hazır olduğunu vurguladı.'Rusya ve Çin'in nükleer kapasiteleri ve nükleer doktrinleri farklı'John Feiner, ABD'nin Rusya ve Çin ile stratejik istikrar konularında üçlü diyalog yerine ikili görüşmeleri tercih ettiğini ifade etti.Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda verdiği röportajda Feiner, "İkili görüşmeleri sürdürmenin daha iyi, muhtemelen daha yapıcı ve nihayetinde daha başarılı olduğunu düşünüyoruz" dedi.Feiner yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in farklı nükleer kapasiteleri ve nükleer doktrinleri bulunduğunu belirterek bu hususun ABD'nin tutumunu açıkladığını dile getirdi.'ABD nükleer kuvvetlerin savaşa hazırlığını artırmaya hazır'Feiner, Rusya'nın stratejik silahlar konusunda işbirliği yapmayı reddetmesi ya da ABD-Rusya Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) hükümlerine uymaması halinde ABD'nin nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır olma durumunu güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.Feiner, “Rusya START'ı ihlal etmeye devam eder ve angaje olmayı reddederse askeri hazırlığımızı güçlendirmek için daha ileri adımlar atmaya hazırız” dedi.Feiner, ABD'nin riskleri azaltmak ve nükleer hesap verebilirliği arttırmak için yeni önlemler aldığını da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2023 tarihinde Rusya Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın ABD-Rusya START Anlaşması'na katılımını askıya aldığını belirterek ülkenin antlaşmadan çekilmediğini vurgulamıştı. Putin konuşmasında, tartışmaya geri dönmeden önce Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin ne iddia ettiklerini ve stratejik cephaneliklerini, yani NATO'nun toplam vuruş potansiyelini nasıl dikkate alacaklarını anlamak gerektiğini dile getirmişti.Haziran 2023 başında Washington, START Anlaşması çerçevesinde bir karşı önlem olarak, Rusya Federasyonu'na Antlaşma kapsamındaki stratejik silahlarının durumu ve konumu hakkında bilgi aktarımının sona erdiğini duyurmuştu. ABD, START Anlaşması çerçevesinde incelemeler için Rus uzmanlara verilen vizeleri iptal etmiş ve yenilerini vermeyi reddettiğini açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın START Anlaşması'nı yerine getirmeye geri dönmesinin ancak ABD'nin Moskova'ya yönelik düşmanca tutumundan vazgeçmesi halinde mümkün olabileceğini dile getirmişti. O dönemki Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov da Amerikalılar Rusya karşıtı politikalarını değiştirmedikçe ABD ile stratejik silahların kontrolü konusunda bir diyaloğun mümkün olmadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/blinken-abdnin-nukleer-silah-sahibi-rusya-ile-dogrudan-catismaya-ihtiyaci-yok-1091726964.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086389963_60:0:692:474_1920x0_80_0_0_fb3082b166dcd8b2bec5d2950b361b66.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, john feiner, beyaz saray, carnegie uluslararası barış vakfı, stratejik silahların azaltılması anlaşması, rusya, çin, nükleer, vladimir putin, sergey ryabkov, anatoly antonov
abd, john feiner, beyaz saray, carnegie uluslararası barış vakfı, stratejik silahların azaltılması anlaşması, rusya, çin, nükleer, vladimir putin, sergey ryabkov, anatoly antonov

Beyaz Saray: ABD nükleer konuşlandırmayı yeniden gözden geçirmeye hazır

23:25 19.12.2024
Beyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
Abone ol
Beyaz Saray, ABD'nin nükleer silah konuşlandırmalarını gözden geçirmeye hazır olduğunu açıkladı.
ABD Başkan Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı John Feiner yaptığı açıklamada, Çin'in de aralarında bulunduğu ülkelerin cephaneliklerini artırmaya devam etmeleri durumunda ABD'nin nükleer konuşlandırmalarını yeniden gözden geçirmeye hazır olduğunu belirtti.
Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda konuşan Feiner, "Bu eğilimler olumsuz yönde ilerlemeye devam ederse ve Çin ön planda olmak üzere diğer ülkeler de stoklarını ve konuşlandırılmış güçlerini artırmaya devam ederse ABD'nin konuşlandırmada değişiklik yapmasının sadece rasyonel değil, aynı zamanda gerekli olduğu bir noktaya gelebileceğini açıkça belirttik" diyerek Washington'un silah kontrolüne bağlı olduğunu ancak küresel nükleer dinamiklerdeki herhangi bir değişikliğe uyum sağlamaya da hazır olduğunu vurguladı.

'Rusya ve Çin'in nükleer kapasiteleri ve nükleer doktrinleri farklı'

John Feiner, ABD'nin Rusya ve Çin ile stratejik istikrar konularında üçlü diyalog yerine ikili görüşmeleri tercih ettiğini ifade etti.
Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda verdiği röportajda Feiner, "İkili görüşmeleri sürdürmenin daha iyi, muhtemelen daha yapıcı ve nihayetinde daha başarılı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Feiner yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in farklı nükleer kapasiteleri ve nükleer doktrinleri bulunduğunu belirterek bu hususun ABD'nin tutumunu açıkladığını dile getirdi.

'ABD nükleer kuvvetlerin savaşa hazırlığını artırmaya hazır'

Feiner, Rusya'nın stratejik silahlar konusunda işbirliği yapmayı reddetmesi ya da ABD-Rusya Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) hükümlerine uymaması halinde ABD'nin nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır olma durumunu güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.
Feiner, “Rusya START'ı ihlal etmeye devam eder ve angaje olmayı reddederse askeri hazırlığımızı güçlendirmek için daha ileri adımlar atmaya hazırız” dedi.
Feiner, ABD'nin riskleri azaltmak ve nükleer hesap verebilirliği arttırmak için yeni önlemler aldığını da sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2023 tarihinde Rusya Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın ABD-Rusya START Anlaşması'na katılımını askıya aldığını belirterek ülkenin antlaşmadan çekilmediğini vurgulamıştı. Putin konuşmasında, tartışmaya geri dönmeden önce Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin ne iddia ettiklerini ve stratejik cephaneliklerini, yani NATO'nun toplam vuruş potansiyelini nasıl dikkate alacaklarını anlamak gerektiğini dile getirmişti.
Haziran 2023 başında Washington, START Anlaşması çerçevesinde bir karşı önlem olarak, Rusya Federasyonu'na Antlaşma kapsamındaki stratejik silahlarının durumu ve konumu hakkında bilgi aktarımının sona erdiğini duyurmuştu. ABD, START Anlaşması çerçevesinde incelemeler için Rus uzmanlara verilen vizeleri iptal etmiş ve yenilerini vermeyi reddettiğini açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın START Anlaşması'nı yerine getirmeye geri dönmesinin ancak ABD'nin Moskova'ya yönelik düşmanca tutumundan vazgeçmesi halinde mümkün olabileceğini dile getirmişti. O dönemki Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov da Amerikalılar Rusya karşıtı politikalarını değiştirmedikçe ABD ile stratejik silahların kontrolü konusunda bir diyaloğun mümkün olmadığını vurgulamıştı.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
DÜNYA
Blinken: ABD'nin nükleer silah sahibi Rusya ile doğrudan çatışmaya ihtiyacı yok
01:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала