https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/beyaz-saray-abd-nukleer-konuslandirmayi-yeniden-gozden-gecirmeye-hazir-1091772273.html

Beyaz Saray: ABD nükleer konuşlandırmayı yeniden gözden geçirmeye hazır

Beyaz Saray: ABD nükleer konuşlandırmayı yeniden gözden geçirmeye hazır

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD'nin nükleer silah konuşlandırmalarını gözden geçirmeye hazır olduğunu açıkladı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T23:25+0300

2024-12-19T23:25+0300

2024-12-19T23:25+0300

dünya

abd

john feiner

beyaz saray

carnegie uluslararası barış vakfı

stratejik silahların azaltılması anlaşması

rusya

çin

nükleer

vladimir putin

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ABD Başkan Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı John Feiner yaptığı açıklamada, Çin'in de aralarında bulunduğu ülkelerin cephaneliklerini artırmaya devam etmeleri durumunda ABD'nin nükleer konuşlandırmalarını yeniden gözden geçirmeye hazır olduğunu belirtti.Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda konuşan Feiner, "Bu eğilimler olumsuz yönde ilerlemeye devam ederse ve Çin ön planda olmak üzere diğer ülkeler de stoklarını ve konuşlandırılmış güçlerini artırmaya devam ederse ABD'nin konuşlandırmada değişiklik yapmasının sadece rasyonel değil, aynı zamanda gerekli olduğu bir noktaya gelebileceğini açıkça belirttik" diyerek Washington'un silah kontrolüne bağlı olduğunu ancak küresel nükleer dinamiklerdeki herhangi bir değişikliğe uyum sağlamaya da hazır olduğunu vurguladı.'Rusya ve Çin'in nükleer kapasiteleri ve nükleer doktrinleri farklı'John Feiner, ABD'nin Rusya ve Çin ile stratejik istikrar konularında üçlü diyalog yerine ikili görüşmeleri tercih ettiğini ifade etti.Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda verdiği röportajda Feiner, "İkili görüşmeleri sürdürmenin daha iyi, muhtemelen daha yapıcı ve nihayetinde daha başarılı olduğunu düşünüyoruz" dedi.Feiner yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in farklı nükleer kapasiteleri ve nükleer doktrinleri bulunduğunu belirterek bu hususun ABD'nin tutumunu açıkladığını dile getirdi.'ABD nükleer kuvvetlerin savaşa hazırlığını artırmaya hazır'Feiner, Rusya'nın stratejik silahlar konusunda işbirliği yapmayı reddetmesi ya da ABD-Rusya Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) hükümlerine uymaması halinde ABD'nin nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır olma durumunu güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.Feiner, “Rusya START'ı ihlal etmeye devam eder ve angaje olmayı reddederse askeri hazırlığımızı güçlendirmek için daha ileri adımlar atmaya hazırız” dedi.Feiner, ABD'nin riskleri azaltmak ve nükleer hesap verebilirliği arttırmak için yeni önlemler aldığını da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2023 tarihinde Rusya Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın ABD-Rusya START Anlaşması'na katılımını askıya aldığını belirterek ülkenin antlaşmadan çekilmediğini vurgulamıştı. Putin konuşmasında, tartışmaya geri dönmeden önce Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin ne iddia ettiklerini ve stratejik cephaneliklerini, yani NATO'nun toplam vuruş potansiyelini nasıl dikkate alacaklarını anlamak gerektiğini dile getirmişti.Haziran 2023 başında Washington, START Anlaşması çerçevesinde bir karşı önlem olarak, Rusya Federasyonu'na Antlaşma kapsamındaki stratejik silahlarının durumu ve konumu hakkında bilgi aktarımının sona erdiğini duyurmuştu. ABD, START Anlaşması çerçevesinde incelemeler için Rus uzmanlara verilen vizeleri iptal etmiş ve yenilerini vermeyi reddettiğini açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın START Anlaşması'nı yerine getirmeye geri dönmesinin ancak ABD'nin Moskova'ya yönelik düşmanca tutumundan vazgeçmesi halinde mümkün olabileceğini dile getirmişti. O dönemki Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov da Amerikalılar Rusya karşıtı politikalarını değiştirmedikçe ABD ile stratejik silahların kontrolü konusunda bir diyaloğun mümkün olmadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/blinken-abdnin-nukleer-silah-sahibi-rusya-ile-dogrudan-catismaya-ihtiyaci-yok-1091726964.html

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abd, john feiner, beyaz saray, carnegie uluslararası barış vakfı, stratejik silahların azaltılması anlaşması, rusya, çin, nükleer, vladimir putin, sergey ryabkov, anatoly antonov