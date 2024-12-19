https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/besiktastaki-krizi-anlatti-kovulan-van-bronckhorst-ile-ilgili-sok-gercegi-ogrendim-1091734860.html
Beşiktaş'taki krizi anlattı: 'Kovulan van Bronckhorst ile ilgili şok gerçeği öğrendim'
Beşiktaş'taki krizi anlattı: 'Kovulan van Bronckhorst ile ilgili şok gerçeği öğrendim'
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Gazeteci Bilal Meşe, köşesinde Beşiktaş’ın teknik direktörlük krizi ve kötü yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam Van... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T09:10+0300
2024-12-19T09:10+0300
2024-12-19T09:10+0300
spor
beşiktaş
adana demirspor
bilal meşe
serdal adalı
serdar topraktepe
giovanni van bronckhorst
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Milliyet yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş’ta art arda alınan kötü sonuçlar ve Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst’un görevden ayrılmasıyla ilgili sert ifadeler kullandı. Meşe, yazısında hem kulüp yönetimini hem de teknik heyeti eleştirerek ortaya çıkan kötü tablonun sorumlularını işaret etti.'Bronckhorst enkaz bıraktı'Meşe, Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst’un Beşiktaş’a büyük zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:'Sorumlu yönetimdir'Beşiktaş yönetimini sert bir dille eleştiren Meşe, transfer politikalarını ve kulübün mali durumunu hedef aldı. Yazısında şu ifadelere yer verdi:Taraftarların öfkesi dinmiyorMeşe, Beşiktaş taraftarlarının son dönemdeki kötü performans ve yönetim nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi:Kongre süreci ve centilmenlik vurgusuMeşe, Beşiktaş’ın yaklaşan kongresi ve başkan adayları hakkında da olumlu ifadelerde bulundu. Serdal Adalı ve mevcut Başkan Hüseyin Yücel’in Adana’da bir araya gelerek aynı masada buluşmasını, özlenen bir tablo olarak nitelendirdi:Başkan Yücel’e mesajMeşe, Başkan Hüseyin Yücel’in “Adana Demirspor yenilgisi utanç verici” sözlerine şu yorumla yanıt verdi:
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Beşiktaş'taki krizi anlattı: 'Kovulan van Bronckhorst ile ilgili şok gerçeği öğrendim'
Gazeteci Bilal Meşe, köşesinde Beşiktaş’ın teknik direktörlük krizi ve kötü yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst’un takıma fizik ve kondisyon yüklemediğini vurgulayan Meşe, yönetimi transfer politikaları ve kulübün mali tablosu nedeniyle eleştirdi.
Milliyet yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş’ta art arda alınan kötü sonuçlar ve Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst’un görevden ayrılmasıyla ilgili sert ifadeler kullandı. Meşe, yazısında hem kulüp yönetimini hem de teknik heyeti eleştirerek ortaya çıkan kötü tablonun sorumlularını işaret etti.
'Bronckhorst enkaz bıraktı'
Meşe, Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst’un Beşiktaş’a büyük zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:
“Van Bronckhorst, arkasında adeta bir enkaz bıraktı. Takıma fizik ve kondisyon anlamında ciddi bir yükleme yapmadığını öğrendim. Ekibiyle birlikte yan gelip yatmış. Böylesi bir fizik ve kondisyon eksikliğiyle başarı beklemek hayalden öteye gitmez.”
Beşiktaş yönetimini sert bir dille eleştiren Meşe, transfer politikalarını ve kulübün mali durumunu hedef aldı. Yazısında şu ifadelere yer verdi:
“Dış transferde milyonlarca euroyu adeta çakıl taşı gibi dağıttınız. Popülist söylemlerin peşinde koştunuz, gerçekleri görmezden geldiniz. Bu ağır faturanın adresi Serdar Topraktepe değil, iş başındaki yönetimdir.”
Taraftarların öfkesi dinmiyor
Meşe, Beşiktaş taraftarlarının son dönemdeki kötü performans ve yönetim nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi:
“Taraftarlar kızgın, kırgın ve öfkeli. Ağızlarını bıçak açmıyor. Bu tabloyu hak etmiyorlar ve sorumluların hesap vermesini bekliyorlar.”
Kongre süreci ve centilmenlik vurgusu
Meşe, Beşiktaş’ın yaklaşan kongresi ve başkan adayları hakkında da olumlu ifadelerde bulundu. Serdal Adalı ve mevcut Başkan Hüseyin Yücel’in Adana’da bir araya gelerek aynı masada buluşmasını, özlenen bir tablo olarak nitelendirdi:
“Centilmenlik sınırları içinde bir yarış izleyeceğiz. İki adayı da kutluyorum. Beşiktaş’a yakışan bir atmosfer görüyoruz.”
Meşe, Başkan Hüseyin Yücel’in “Adana Demirspor yenilgisi utanç verici” sözlerine şu yorumla yanıt verdi:
“Sayın Başkan, biraz geç olmadı mı? Bu tabloyu yaratan yönetimin bir parçası da sizsiniz. Sorumluların hesap vermesini beklediğinizi söylüyorsunuz, önce kendinizden başlamanız gerekmez mi?”