https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/besiktastaki-krizi-anlatti-kovulan-van-bronckhorst-ile-ilgili-sok-gercegi-ogrendim-1091734860.html

Beşiktaş'taki krizi anlattı: 'Kovulan van Bronckhorst ile ilgili şok gerçeği öğrendim'

Beşiktaş'taki krizi anlattı: 'Kovulan van Bronckhorst ile ilgili şok gerçeği öğrendim'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Bilal Meşe, köşesinde Beşiktaş’ın teknik direktörlük krizi ve kötü yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam Van... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T09:10+0300

2024-12-19T09:10+0300

2024-12-19T09:10+0300

spor

beşiktaş

adana demirspor

bilal meşe

serdal adalı

serdar topraktepe

giovanni van bronckhorst

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Milliyet yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş’ta art arda alınan kötü sonuçlar ve Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst’un görevden ayrılmasıyla ilgili sert ifadeler kullandı. Meşe, yazısında hem kulüp yönetimini hem de teknik heyeti eleştirerek ortaya çıkan kötü tablonun sorumlularını işaret etti.'Bronckhorst enkaz bıraktı'Meşe, Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst’un Beşiktaş’a büyük zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:'Sorumlu yönetimdir'Beşiktaş yönetimini sert bir dille eleştiren Meşe, transfer politikalarını ve kulübün mali durumunu hedef aldı. Yazısında şu ifadelere yer verdi:Taraftarların öfkesi dinmiyorMeşe, Beşiktaş taraftarlarının son dönemdeki kötü performans ve yönetim nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi:Kongre süreci ve centilmenlik vurgusuMeşe, Beşiktaş’ın yaklaşan kongresi ve başkan adayları hakkında da olumlu ifadelerde bulundu. Serdal Adalı ve mevcut Başkan Hüseyin Yücel’in Adana’da bir araya gelerek aynı masada buluşmasını, özlenen bir tablo olarak nitelendirdi:Başkan Yücel’e mesajMeşe, Başkan Hüseyin Yücel’in “Adana Demirspor yenilgisi utanç verici” sözlerine şu yorumla yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/sergen-yalcina-yapilan-teklifi-canli-yayinda-acikladi-serdal-adali-tarih-verdi-1091731493.html

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