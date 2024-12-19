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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakan-kurum-duyurdu-2025-yili-sonuna-kadar-herkes-evine-yerlesecek-1091771852.html
Bakan Kurum duyurdu: '2025 yılı sonuna kadar herkes evine yerleşecek'
Bakan Kurum duyurdu: '2025 yılı sonuna kadar herkes evine yerleşecek'
Sputnik Türkiye
Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-19T22:38+0300
türkiye
murat kurum
deprem
ev
ev sahibi
ev sahipliği
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konteyner kent
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6 şubat kahramanmaraş depremi
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Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde 10 gün sonra 200 bininci konutun teslim edileceğini belirterek 2025 yılının sonuna kadar herkesin konutlara yerleşeceğini belirtti.Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da bulunan Selçuk Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilin etkilendiğini belirten Bakan Kurum ''Şu ana kadar 155 bin konutumuzu depremzedelere teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'' açıklamasından bulundu.Deprem konutları kura çekimi ne zaman?Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde inşa edilen konutların hak sahipleri, belirli tarihlerde düzenlenen kura çekimleriyle belirlenir. Son kura çekimi 26 Ekim 2024 tarihinde Adıyaman'da gerçekleştirilirken güncel kura çekimi tarihleri ve sonuçları hakkında bilgi almak için AFAD ve TOKİ'nin resmi web siteleri ile sosyal medya hesapları düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de hak sahipliği ve kura sonuçları incelenebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/afad-deprem-konutlari-kura-cekimine-baslandigini-duyurdu-1087941636.html
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murat kurum, deprem, ev, ev sahibi , ev sahipliği, konteyner, konteyner kent, depremzede, 6 şubat kahramanmaraş depremi, çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum, deprem, ev, ev sahibi , ev sahipliği, konteyner, konteyner kent, depremzede, 6 şubat kahramanmaraş depremi, çevre ve şehircilik bakanlığı

Bakan Kurum duyurdu: '2025 yılı sonuna kadar herkes evine yerleşecek'

22:38 19.12.2024
© İHA / ARDA AKIN AKKOCA - HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ-AW353879Murat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© İHA / ARDA AKIN AKKOCA - HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ-AW353879
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Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilde yıkılan evlerin yerine yapılan konutların 2025 yılının sonuna kadar tamamlanacağını belirterek herkesin yerleşeceğini duyurdu.
Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde 10 gün sonra 200 bininci konutun teslim edileceğini belirterek 2025 yılının sonuna kadar herkesin konutlara yerleşeceğini belirtti.
Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da bulunan Selçuk Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilin etkilendiğini belirten Bakan Kurum ''Şu ana kadar 155 bin konutumuzu depremzedelere teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'' açıklamasından bulundu.

Deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde inşa edilen konutların hak sahipleri, belirli tarihlerde düzenlenen kura çekimleriyle belirlenir. Son kura çekimi 26 Ekim 2024 tarihinde Adıyaman'da gerçekleştirilirken güncel kura çekimi tarihleri ve sonuçları hakkında bilgi almak için AFAD ve TOKİ'nin resmi web siteleri ile sosyal medya hesapları düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de hak sahipliği ve kura sonuçları incelenebilir.
AFAD, deprem konutları kura çekimine başlandığını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
TÜRKİYE
AFAD, deprem konutları kura çekimine başlandığını duyurdu
12 Eylül, 14:06
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