https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakan-kurum-duyurdu-2025-yili-sonuna-kadar-herkes-evine-yerlesecek-1091771852.html

Bakan Kurum duyurdu: '2025 yılı sonuna kadar herkes evine yerleşecek'

Bakan Kurum duyurdu: '2025 yılı sonuna kadar herkes evine yerleşecek'

Sputnik Türkiye

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T22:38+0300

2024-12-19T22:38+0300

2024-12-19T22:38+0300

türkiye

murat kurum

deprem

ev

ev sahibi

ev sahipliği

konteyner

konteyner kent

depremzede

6 şubat kahramanmaraş depremi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091771678_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_920a7254820c09a6d7d6102ffdbdf783.jpg

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde 10 gün sonra 200 bininci konutun teslim edileceğini belirterek 2025 yılının sonuna kadar herkesin konutlara yerleşeceğini belirtti.Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da bulunan Selçuk Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilin etkilendiğini belirten Bakan Kurum ''Şu ana kadar 155 bin konutumuzu depremzedelere teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'' açıklamasından bulundu.Deprem konutları kura çekimi ne zaman?Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde inşa edilen konutların hak sahipleri, belirli tarihlerde düzenlenen kura çekimleriyle belirlenir. Son kura çekimi 26 Ekim 2024 tarihinde Adıyaman'da gerçekleştirilirken güncel kura çekimi tarihleri ve sonuçları hakkında bilgi almak için AFAD ve TOKİ'nin resmi web siteleri ile sosyal medya hesapları düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de hak sahipliği ve kura sonuçları incelenebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/afad-deprem-konutlari-kura-cekimine-baslandigini-duyurdu-1087941636.html

türkiye

konteyner kent

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, deprem, ev, ev sahibi , ev sahipliği, konteyner, konteyner kent, depremzede, 6 şubat kahramanmaraş depremi, çevre ve şehircilik bakanlığı