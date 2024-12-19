https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakan-kurum-duyurdu-2025-yili-sonuna-kadar-herkes-evine-yerlesecek-1091771852.html
Bakan Kurum duyurdu: '2025 yılı sonuna kadar herkes evine yerleşecek'
Bakan Kurum duyurdu: '2025 yılı sonuna kadar herkes evine yerleşecek'
Sputnik Türkiye
Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T22:38+0300
2024-12-19T22:38+0300
2024-12-19T22:38+0300
türkiye
murat kurum
deprem
ev
ev sahibi
ev sahipliği
konteyner
konteyner kent
depremzede
6 şubat kahramanmaraş depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091771678_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_920a7254820c09a6d7d6102ffdbdf783.jpg
Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde 10 gün sonra 200 bininci konutun teslim edileceğini belirterek 2025 yılının sonuna kadar herkesin konutlara yerleşeceğini belirtti.Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da bulunan Selçuk Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilin etkilendiğini belirten Bakan Kurum ''Şu ana kadar 155 bin konutumuzu depremzedelere teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'' açıklamasından bulundu.Deprem konutları kura çekimi ne zaman?Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde inşa edilen konutların hak sahipleri, belirli tarihlerde düzenlenen kura çekimleriyle belirlenir. Son kura çekimi 26 Ekim 2024 tarihinde Adıyaman'da gerçekleştirilirken güncel kura çekimi tarihleri ve sonuçları hakkında bilgi almak için AFAD ve TOKİ'nin resmi web siteleri ile sosyal medya hesapları düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de hak sahipliği ve kura sonuçları incelenebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/afad-deprem-konutlari-kura-cekimine-baslandigini-duyurdu-1087941636.html
türkiye
konteyner kent
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091771678_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_37ebd4e887c832d1b0e81e3e050d96da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
murat kurum, deprem, ev, ev sahibi , ev sahipliği, konteyner, konteyner kent, depremzede, 6 şubat kahramanmaraş depremi, çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum, deprem, ev, ev sahibi , ev sahipliği, konteyner, konteyner kent, depremzede, 6 şubat kahramanmaraş depremi, çevre ve şehircilik bakanlığı
Bakan Kurum duyurdu: '2025 yılı sonuna kadar herkes evine yerleşecek'
Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilde yıkılan evlerin yerine yapılan konutların 2025 yılının sonuna kadar tamamlanacağını belirterek herkesin yerleşeceğini duyurdu.
Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde 10 gün sonra 200 bininci konutun teslim edileceğini belirterek 2025 yılının sonuna kadar herkesin konutlara yerleşeceğini belirtti.
Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da bulunan Selçuk Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü 'Onur Gecesi' etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilin etkilendiğini belirten Bakan Kurum ''Şu ana kadar 155 bin konutumuzu depremzedelere teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'' açıklamasından bulundu.
Deprem konutları kura çekimi ne zaman?
Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde inşa edilen konutların hak sahipleri, belirli tarihlerde düzenlenen kura çekimleriyle belirlenir. Son kura çekimi 26 Ekim 2024 tarihinde Adıyaman'da gerçekleştirilirken güncel kura çekimi tarihleri ve sonuçları hakkında bilgi almak için AFAD ve TOKİ'nin resmi web siteleri ile sosyal medya hesapları düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de hak sahipliği ve kura sonuçları incelenebilir.