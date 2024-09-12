https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/afad-deprem-konutlari-kura-cekimine-baslandigini-duyurdu-1087941636.html

AFAD, deprem konutları kura çekimine başlandığını duyurdu

AFAD, deprem konutları kura çekimine başlandığını duyurdu

Sputnik Türkiye

TOKi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen konutların kura çekimine başlandı. Kura çekimleri, AFAD'ın sosyal medya hesabından canlı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T14:06+0300

2024-09-12T14:06+0300

2024-09-12T14:10+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

6 şubat kahramanmaraş depremi

kura çekimi

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulacak konutların kura çekiminin başladığını duyurdu. Kura çekimleri il bazında AFAD’ın sosyal medya hesabından canlı yayınlanıyor. Kura çekiminde hak sahibi numarasına, konutun bölüm numarası atanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/turkiyeden-15-milyondan-fazla-insan-hac-icin-basvuruda-bulundu-otomatik-kayit-yapilmiyor-son-tarih-1087941216.html

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