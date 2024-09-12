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AFAD, deprem konutları kura çekimine başlandığını duyurdu
AFAD, deprem konutları kura çekimine başlandığını duyurdu
Sputnik Türkiye
TOKi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen konutların kura çekimine başlandı. Kura çekimleri, AFAD'ın sosyal medya hesabından canlı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T14:06+0300
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türkiye
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
6 şubat kahramanmaraş depremi
kura çekimi
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulacak konutların kura çekiminin başladığını duyurdu. Kura çekimleri il bazında AFAD’ın sosyal medya hesabından canlı yayınlanıyor. Kura çekiminde hak sahibi numarasına, konutun bölüm numarası atanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/turkiyeden-15-milyondan-fazla-insan-hac-icin-basvuruda-bulundu-otomatik-kayit-yapilmiyor-son-tarih-1087941216.html
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afad kura çekimi, toki kura çekimi, malatya toki kura, malatya kura çekimi, deprem konutları kura çekimi
afad kura çekimi, toki kura çekimi, malatya toki kura, malatya kura çekimi, deprem konutları kura çekimi

AFAD, deprem konutları kura çekimine başlandığını duyurdu

14:06 12.09.2024 (güncellendi: 14:10 12.09.2024)
© FotoğrafAFAD, deprem konutları kura çekimine başlandığını duyurdu
AFAD, deprem konutları kura çekimine başlandığını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Fotoğraf
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TOKi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen konutların kura çekimine başlandı. Kura çekimleri, AFAD'ın sosyal medya hesabından canlı yayımlanıyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulacak konutların kura çekiminin başladığını duyurdu. Kura çekimleri il bazında AFAD’ın sosyal medya hesabından canlı yayınlanıyor. Kura çekiminde hak sahibi numarasına, konutun bölüm numarası atanıyor.
Mekke - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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