https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/komedyen-ata-demirer-reklam-filminde-jon-snow-oldu--1091721317.html
Komedyen Ata Demirer reklam filminde 'Jon Snow' oldu
Komedyen Ata Demirer reklam filminde 'Jon Snow' oldu
Sputnik Türkiye
Avrupa Yakası, Osmanlı Cumhuriyeti gibi yapımlarla tanınan Komedyen Ata Demirer bir GSM operatörünün reklam filminde Game Of Thrones karakteri Jon Snow'a hayat... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T21:12+0300
2024-12-18T21:12+0300
2024-12-18T21:12+0300
türkiye
ata demirer
komedyen
reklam
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reklam kampanyası
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yerli oyuncu
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Komedyen Ata Demirer bir GSM operatörünün reklam yüzü olurken Jon Snow karakterini canlandırdı.'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele' ve 'Neredesin Firuze?' gibi yapımlarla tanınan Komedyen Ata Demirer bir GSM operatörünün reklam filminde Game Of Thrones karakteri Jon Snow'a hayat verdi. Reklam filminde çatışma sahneleri eğlenceli dakikalara sahne olurken sosyal medyada gündem yarattı.Ata Demirer kimdir?6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Ata Demirer, sahne performansları ve televizyon projeleriyle tanınarak Türk halkı tarafından geniş bir izleyici kitlesiyle sevildi. Avrupa Yakası, Osmanlı Cumhuriyeti, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda rol aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240124/ata-demirer-3-yil-sonra-sahneye-donuyor-ilk-gosteri-istanbulda-1080011874.html
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ata demirer reklam, ata demirer turkcell reklamı izle
ata demirer reklam, ata demirer turkcell reklamı izle
Komedyen Ata Demirer reklam filminde 'Jon Snow' oldu
Avrupa Yakası, Osmanlı Cumhuriyeti gibi yapımlarla tanınan Komedyen Ata Demirer bir GSM operatörünün reklam filminde Game Of Thrones karakteri Jon Snow'a hayat verdi. Reklam filminde çatışma sahneleri eğlenceli dakikalara sahne olurken sosyal medyada gündem yarattı.
Komedyen Ata Demirer bir GSM operatörünün reklam yüzü olurken Jon Snow karakterini canlandırdı.
'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele' ve 'Neredesin Firuze?' gibi yapımlarla tanınan Komedyen Ata Demirer bir GSM operatörünün reklam filminde Game Of Thrones karakteri Jon Snow'a hayat verdi. Reklam filminde çatışma sahneleri eğlenceli dakikalara sahne olurken sosyal medyada gündem yarattı.
6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Ata Demirer, sahne performansları ve televizyon projeleriyle tanınarak Türk halkı tarafından geniş bir izleyici kitlesiyle sevildi. Avrupa Yakası, Osmanlı Cumhuriyeti, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda rol aldı.