https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/komedyen-ata-demirer-reklam-filminde-jon-snow-oldu--1091721317.html

Komedyen Ata Demirer reklam filminde 'Jon Snow' oldu

Komedyen Ata Demirer reklam filminde 'Jon Snow' oldu

Sputnik Türkiye

Avrupa Yakası, Osmanlı Cumhuriyeti gibi yapımlarla tanınan Komedyen Ata Demirer bir GSM operatörünün reklam filminde Game Of Thrones karakteri Jon Snow'a hayat... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Komedyen Ata Demirer bir GSM operatörünün reklam yüzü olurken Jon Snow karakterini canlandırdı.'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele' ve 'Neredesin Firuze?' gibi yapımlarla tanınan Komedyen Ata Demirer bir GSM operatörünün reklam filminde Game Of Thrones karakteri Jon Snow'a hayat verdi. Reklam filminde çatışma sahneleri eğlenceli dakikalara sahne olurken sosyal medyada gündem yarattı.Ata Demirer kimdir?6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Ata Demirer, sahne performansları ve televizyon projeleriyle tanınarak Türk halkı tarafından geniş bir izleyici kitlesiyle sevildi. Avrupa Yakası, Osmanlı Cumhuriyeti, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda rol aldı.

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