https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ameliyat-sonrasi-ferdi-tayfurun-ilk-fotografi-paylasildi-1091757536.html
Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur’un ilk fotoğrafı paylaşıldı
Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur’un ilk fotoğrafı paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi. Başarılı bir ameliyat geçiren sanatçının durumu iyiye gittiği belirtilirken Ferdi... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T16:33+0300
2024-12-19T16:33+0300
2024-12-19T16:33+0300
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ferdi tayfur
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Türk sanat müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya’da bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi. Basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ferdi Tayfur’un sağlık durumu iyi, kontrol altında tutulmaya devam edecek. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz,” ifadelerine yer verdi. Ferdi Tayfur'un ameliyat sonrası ilk fotoğrafı da paylaşıldı.Rahatsızlanmasının ardından Marmaris’teki evinden Muğla’da bir hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki sanatçı, doktorlarının ve ailesinin isteğiyle ambulans uçakla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ferdi-tayfur-antalyada-yogun-bakima-alindi-1091646169.html
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ferdi tayfur, antalya, ameliyat
ferdi tayfur, antalya, ameliyat
Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur’un ilk fotoğrafı paylaşıldı
Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi. Başarılı bir ameliyat geçiren sanatçının durumu iyiye gittiği belirtilirken Ferdi Tayfur’un ameliyat sonrası ilk fotoğrafı da paylaşıldı.
Türk sanat müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya’da bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi. Basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ferdi Tayfur’un sağlık durumu iyi, kontrol altında tutulmaya devam edecek. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz,” ifadelerine yer verdi. Ferdi Tayfur'un ameliyat sonrası ilk fotoğrafı da paylaşıldı.
Rahatsızlanmasının ardından Marmaris’teki evinden Muğla’da bir hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki sanatçı, doktorlarının ve ailesinin isteğiyle ambulans uçakla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.
Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.