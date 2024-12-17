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Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin son durum paylaşıldı: Ameliyata alınması planlanıyor
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin son durum paylaşıldı: Ameliyata alınması planlanıyor
Sputnik Türkiye
Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor. Sanatçının basın danışmanı Şirin Gözalıcı "Sayın Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde olup... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T12:10+0300
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Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin son durum paylaşıldı. Yeğeni Gözalıcı, Tayfur'un normal odada yattığını duyurdu ve sanatçının önümüzdeki saatlerde ameliyata alınacağını açıkladı.Ameliyata girecekMuğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavi olduğu Muğla'daki özel bir hastaneden Antalya'ya sevkinin ardından basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, Tayfur'un sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gözalıcı, “Sayın Ferdi Tayfur'un, Antalya Medikal Park Hastanesinde normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor” ifadelerini kullandı.Ferdi Tayfur'un sağlık durumu ne?Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.Sabahtan itibaren paylaşılan birçok haberde sanatçının yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti. Tayfur'un yeğeninin açıklamasının ardından usta sanatçının normal odada tedavi gördüğü ifade edildi.
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ferdi tayfur, yoğun bakım, sanatçı
ferdi tayfur, yoğun bakım, sanatçı

Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin son durum paylaşıldı: Ameliyata alınması planlanıyor

12:10 17.12.2024 (güncellendi: 12:58 17.12.2024)
© İHAFerdi Tayfur
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA
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Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor. Sanatçının basın danışmanı Şirin Gözalıcı "Sayın Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde olup, normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor" dedi.
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin son durum paylaşıldı. Yeğeni Gözalıcı, Tayfur'un normal odada yattığını duyurdu ve sanatçının önümüzdeki saatlerde ameliyata alınacağını açıkladı.

Ameliyata girecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavi olduğu Muğla'daki özel bir hastaneden Antalya'ya sevkinin ardından basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, Tayfur'un sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gözalıcı, “Sayın Ferdi Tayfur'un, Antalya Medikal Park Hastanesinde normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un sağlık durumu ne?

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.
Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
TÜRKİYE
Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
15 Aralık, 14:56
Sabahtan itibaren paylaşılan birçok haberde sanatçının yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti. Tayfur'un yeğeninin açıklamasının ardından usta sanatçının normal odada tedavi gördüğü ifade edildi.
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