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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde OHAL ilan edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde OHAL ilan edildi
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti'nde yaşayan bir kişinin enfekte tavuklarla temas ettiği açıklandı. Louisiana'da ilk ciddi insan kuş gribi... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T00:52+0300
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dünya
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan H5N1 (Kuş Gribi) vakasının görülmesi üzerine OHAL ilan edildi.Kaliforniya Eyaleti'nde yaşayan ve enfekte tavuk sürüsüyle teması olduğu düşünülen bir kişide ilk ciddi insan kuş gribi vakası duyuruldu. Hasta kritik durumda hastaneye kaldırılırken Amerika'nın en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya, H5N1 virüsünün inekler arasında daha geniş bir şekilde yayılması nedeniyle OHAL ilan etti.Louisiana’daki hastanın ciddi solunum yolu hastalığı geçirdiği ve gözlerinde kızarıklık (konjonktivit) gibi belirtiler olduğu ifade edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Nisan ayından bu yana ülke çapında 61 insan vakasını doğruladı. Konu hakkında açıklama yapan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom “Bölgesel kontrol önlemlerinden eyalet çapında izleme ve müdahaleye geçilmesi gerektiğini'' açıkladı.H5N1 (Kuş Gribi) hastalığı nedir?Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak tanınır. H5N1 virüsü kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebilir ve bazen ölümcül olabilir. İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.Kuş Gribi nerelerde görüldü?Dünya'da Çin, Vietnam, Endonezya, Tayland, Kamboçya, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Polonya, İngiltere, Almanya, Mısır, Nijerya, Güney Afrika, İran, İsrail, Suudi Arabistan, ABD, Kanada, Şili, Brezilya ve Türkiye'de görüldü. Türkiye'de 2005-2006 yılları arasında Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Van, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Edirne'de görüldüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/abdde-kus-gribi-vakalari-cig-sutler-test-edilmeli-1091265662.html
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abd kuş gribi, kuş gribi nasıl, kuş gribi olan ülkeler
abd kuş gribi, kuş gribi nasıl, kuş gribi olan ülkeler

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde OHAL ilan edildi

00:52 19.12.2024
© EPA / VASSIL DONEVBulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© EPA / VASSIL DONEV
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti'nde yaşayan bir kişinin enfekte tavuklarla temas ettiği açıklandı. Louisiana'da ilk ciddi insan kuş gribi vakası olan olayda hasta kritik durumda hastaneye kaldırıldı. En kalabalık eyalet olan Kaliforniya, enfeksiyonun görülmesi üzerine OHAL ilan etti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan H5N1 (Kuş Gribi) vakasının görülmesi üzerine OHAL ilan edildi.
Kaliforniya Eyaleti'nde yaşayan ve enfekte tavuk sürüsüyle teması olduğu düşünülen bir kişide ilk ciddi insan kuş gribi vakası duyuruldu. Hasta kritik durumda hastaneye kaldırılırken Amerika'nın en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya, H5N1 virüsünün inekler arasında daha geniş bir şekilde yayılması nedeniyle OHAL ilan etti.
Louisiana’daki hastanın ciddi solunum yolu hastalığı geçirdiği ve gözlerinde kızarıklık (konjonktivit) gibi belirtiler olduğu ifade edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Nisan ayından bu yana ülke çapında 61 insan vakasını doğruladı. Konu hakkında açıklama yapan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom “Bölgesel kontrol önlemlerinden eyalet çapında izleme ve müdahaleye geçilmesi gerektiğini'' açıkladı.

H5N1 (Kuş Gribi) hastalığı nedir?

Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak tanınır. H5N1 virüsü kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebilir ve bazen ölümcül olabilir. İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.

Kuş Gribi nerelerde görüldü?

Dünya'da Çin, Vietnam, Endonezya, Tayland, Kamboçya, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Polonya, İngiltere, Almanya, Mısır, Nijerya, Güney Afrika, İran, İsrail, Suudi Arabistan, ABD, Kanada, Şili, Brezilya ve Türkiye'de görüldü. Türkiye'de 2005-2006 yılları arasında Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Van, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Edirne'de görüldüğü ifade edildi.
Kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
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