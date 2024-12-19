https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/40-gunluk-soguk-geliyor-zemheri-ayi-ne-zaman-1091770829.html
40 günlük soğuk geliyor: Zemheri ayı ne zaman?
40 günlük soğuk geliyor: Zemheri ayı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle etkili olan soğuk havalar pek çok ilde hayat koşullarında olumsuz sonuçlar doğurdu. Öte yandan meteoroloji uzmanları kara... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T21:41+0300
2024-12-19T21:41+0300
2024-12-19T21:41+0300
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soğuk ay
soğuk algınlığı
dondurucu soğuk
soğuk ısırıması
hava
hava sıcaklığı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Arapça kış anlamına gelen 'Zem' ve Farsça uğultu anlamına gelen 'Harir' kelimesinin birleşimi zemheri ayı geliyor.Türkiye'de 22 Aralık Pazar günü etkisini gösterecek zemheri ayı hava sıcaklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Meteoroloji uzmanları, ülkede 40 gün boyunca etkili olacak halk arasında kara kış olarak adlandırılan zemheri ayının 30 Ocak Perşembe gününe kadar süreceğini ifade etti.Zemheri ayı nedir?Arapça kış anlamına gelen 'Zem' ve Farsça uğultu anlamına gelen 'Harir' kelimesinin birleşiminden oluşan zemheri ayı bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzerliğiyle sıcaklık dalgalanmalarının olduğu ay olarak bilinir. Bu dönemde kar yağışı, don ve rüzgarlı havalar sıkça görülür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/meteorolojiden-carpici-uyari-yogun-kar-yagisi-ve-don-hayati-durma-noktasina-getirebilir-buz-gibi-1091682085.html
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40 günlük soğuk geliyor: Zemheri ayı ne zaman?
Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle etkili olan soğuk havalar pek çok ilde hayat koşullarında olumsuz sonuçlar doğurdu. Öte yandan meteoroloji uzmanları kara kış olarak adlandırılan zemheri ayının 22 Aralık itibariyle başlayacağını ve soğuk havaların 40 gün boyunca şiddetini artıracağını duyurdu.
Arapça kış anlamına gelen 'Zem' ve Farsça uğultu anlamına gelen 'Harir' kelimesinin birleşimi zemheri ayı geliyor.
Türkiye'de 22 Aralık Pazar günü etkisini gösterecek zemheri ayı hava sıcaklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Meteoroloji uzmanları, ülkede 40 gün boyunca etkili olacak halk arasında kara kış olarak adlandırılan zemheri ayının 30 Ocak Perşembe gününe kadar süreceğini ifade etti.
Arapça kış anlamına gelen 'Zem' ve Farsça uğultu anlamına gelen 'Harir' kelimesinin birleşiminden oluşan zemheri ayı bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzerliğiyle sıcaklık dalgalanmalarının olduğu ay olarak bilinir. Bu dönemde kar yağışı, don ve rüzgarlı havalar sıkça görülür.