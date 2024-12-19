https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/40-gunluk-soguk-geliyor-zemheri-ayi-ne-zaman-1091770829.html

40 günlük soğuk geliyor: Zemheri ayı ne zaman?

40 günlük soğuk geliyor: Zemheri ayı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle etkili olan soğuk havalar pek çok ilde hayat koşullarında olumsuz sonuçlar doğurdu. Öte yandan meteoroloji uzmanları kara... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T21:41+0300

2024-12-19T21:41+0300

2024-12-19T21:41+0300

türkiye

soğuk

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hava sıcaklığı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Arapça kış anlamına gelen 'Zem' ve Farsça uğultu anlamına gelen 'Harir' kelimesinin birleşimi zemheri ayı geliyor.Türkiye'de 22 Aralık Pazar günü etkisini gösterecek zemheri ayı hava sıcaklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Meteoroloji uzmanları, ülkede 40 gün boyunca etkili olacak halk arasında kara kış olarak adlandırılan zemheri ayının 30 Ocak Perşembe gününe kadar süreceğini ifade etti.Zemheri ayı nedir?Arapça kış anlamına gelen 'Zem' ve Farsça uğultu anlamına gelen 'Harir' kelimesinin birleşiminden oluşan zemheri ayı bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzerliğiyle sıcaklık dalgalanmalarının olduğu ay olarak bilinir. Bu dönemde kar yağışı, don ve rüzgarlı havalar sıkça görülür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/meteorolojiden-carpici-uyari-yogun-kar-yagisi-ve-don-hayati-durma-noktasina-getirebilir-buz-gibi-1091682085.html

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