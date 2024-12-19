https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/1800-prim-gunu-olan-emekli-olacak-yas-sarti-aranmayacak-1091769214.html
1800 prim günü olan emekli olacak: Yaş şartı aranmayacak
1800 prim günü olan emekli olacak: Yaş şartı aranmayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yasa tasarısında yüzde 60 engelli raporu olanlar ile vergi indirimi olanların emeklilik haklarında değişiklik... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T20:36+0300
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2024-12-19T20:36+0300
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TBMM'ye sunulan yeni yasa tasarısında erken emeklilik için bazı hallerde 1800 prim günü yeterli olacak.Meclis'e sevk edilen tasarıda SGK mevzuatı çerçevesinde bazı hastalığı olanlar (AIDS, Kanser, Epilepsi, Parkinson hastalığı, Beyin tümörü, Behçet hastalığı, Organ nakli, Şizofreni, Bipolar bozukluk, MS hastalığı, Serebral, Felç ve uzuv kaybı, Demans) veya yüzde 60 engelli olanların erken emeklilik için hakları bulunuyor. Sabah'tan Faruk Erdem yazısında çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden kişilerde 1800 gün (5 yıl) primle başka şart olmadan emekli olacağını ifade etti. Engelli emekliliği ile malulen emeklilik arasında farklar olduğunu belirten uzman isim prim ve gün şartı engelli emekliliğinde aranırken, malulen emekli olacaklarda sadece 1800 prim gününün yeterli olacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/emekli-maas-zammi-ne-kadar-olacak-sgk-ve-bag-kur-zammi-yuzde-kac-1091475099.html
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emekli maaşı zam, emekli olma yaşı, emekli prim günü kaç
emekli maaşı zam, emekli olma yaşı, emekli prim günü kaç
1800 prim günü olan emekli olacak: Yaş şartı aranmayacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yasa tasarısında yüzde 60 engelli raporu olanlar ile vergi indirimi olanların emeklilik haklarında değişiklik yapılması bekleniyor. TBMM'ye sevk edilen yeni yasa tasarısında bazı hallerde 1800 prim günü dolduranlarda yaş şartı aranmayacak.
TBMM'ye sunulan yeni yasa tasarısında erken emeklilik için bazı hallerde 1800 prim günü yeterli olacak.
Meclis'e sevk edilen tasarıda SGK mevzuatı çerçevesinde bazı hastalığı olanlar (AIDS, Kanser, Epilepsi, Parkinson hastalığı, Beyin tümörü, Behçet hastalığı, Organ nakli, Şizofreni, Bipolar bozukluk, MS hastalığı, Serebral, Felç ve uzuv kaybı, Demans) veya yüzde 60 engelli olanların erken emeklilik için hakları bulunuyor. Sabah'tan Faruk Erdem yazısında çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden kişilerde 1800 gün (5 yıl) primle başka şart olmadan emekli olacağını ifade etti.
Engelli emekliliği ile malulen emeklilik arasında farklar olduğunu belirten uzman isim prim ve gün şartı engelli emekliliğinde aranırken, malulen emekli olacaklarda sadece 1800 prim gününün yeterli olacağını belirtti.