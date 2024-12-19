https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/1800-prim-gunu-olan-emekli-olacak-yas-sarti-aranmayacak-1091769214.html

1800 prim günü olan emekli olacak: Yaş şartı aranmayacak

1800 prim günü olan emekli olacak: Yaş şartı aranmayacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yasa tasarısında yüzde 60 engelli raporu olanlar ile vergi indirimi olanların emeklilik haklarında değişiklik... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T20:36+0300

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2024-12-19T20:36+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

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gss prim borcu

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TBMM'ye sunulan yeni yasa tasarısında erken emeklilik için bazı hallerde 1800 prim günü yeterli olacak.Meclis'e sevk edilen tasarıda SGK mevzuatı çerçevesinde bazı hastalığı olanlar (AIDS, Kanser, Epilepsi, Parkinson hastalığı, Beyin tümörü, Behçet hastalığı, Organ nakli, Şizofreni, Bipolar bozukluk, MS hastalığı, Serebral, Felç ve uzuv kaybı, Demans) veya yüzde 60 engelli olanların erken emeklilik için hakları bulunuyor. Sabah'tan Faruk Erdem yazısında çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden kişilerde 1800 gün (5 yıl) primle başka şart olmadan emekli olacağını ifade etti. Engelli emekliliği ile malulen emeklilik arasında farklar olduğunu belirten uzman isim prim ve gün şartı engelli emekliliğinde aranırken, malulen emekli olacaklarda sadece 1800 prim gününün yeterli olacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/emekli-maas-zammi-ne-kadar-olacak-sgk-ve-bag-kur-zammi-yuzde-kac-1091475099.html

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