Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağ-Kur zammı yüzde kaç?
00:48 13.12.2024 (güncellendi: 00:54 13.12.2024)
© AAEmekli maaş farkı
© AA
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Milyonlarca emekli 2025 yılında maaşa gelecek zam oranını merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıl sonu enflasyonunun yüzde 45 olacağını emeklilerin ise yüzde 16-17 zam alacağını duyurdu.
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından SGK, Bağ-Kur ve Memur emeklisinin zam oranlarını açıkladı.
2025 yılına sayılı günler kala milyonlarca emekli 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla maaşa gelecek zam oranını merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıl son enflasyonunun yüzde 45 olacağını emeklilerin ise yüzde 16-17 zam alacağını duyurdu. Uzman isim açıklanan enflasyon oranının yanı sıra memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme kaynaklı yüzde 6'lık bir zam daha geleceğini belirtti.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'a göre 2025 yılında en düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira olacak. Memur ve memur emeklisinin 2025 yılında en düşük maaşı 21 bin 455 lira seviyesine çıkacak.
En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri sonrası 2025 yılında en düşük memur maaşının 49 bin 800 lira seviyesine çıkması bekleniyor.
2025 Memur maaşları ne olacak?
Memur Maaşı: 49 bin 797 TL
Genel Müdür Maaşı: 116 bin 502 TL
Şube Müdürü Maaşı: 70 bin 471 TL
Öğretmen maaşları 2025
Uzman Öğretmen Maaşı: 57 bin 871 TL
Polis maaşları 2025
Ortalama Polis Maaşı: 63 bin 440 TL
Yeni Başlayan Polis Maaşı: 64 bin 437 TL
Hemşire maaşları 2025
Yeni Başlayan Hemşire Maaşı: 58 bin 449 TL
Doktor maaşları 2025
Uzman Doktor Maaşı: 119 bin 356 TL
Mühendis maaşları 2025
Yeni Başlayan Mühendis Maaşı: 74 bin 008 TL
Kaymakam maaşları 2025
Yeni Atanan Kaymakam Maaşı: 116 bin 266 TL
Asker maaşları 2025
Orgeneral: 159 bin 088 TL
Tuğgeneral: 126 bin 392 TL
Albay: 100 bin 406 TL
Yüzbaşı: 75 bin 396 TL
Teğmen: 70 bin 272 TL
Astsubay Başçavuş: 74 bin 908 TL
Astsubay Üstçavuş: 66 bin 856 TL
Astsubay: 62 bin 098 TL
Uzman Çavuş: 60 bin 634 TL
Cumhuriyet Savcısı maaşı 2025
Zamlı Maaş Aralığı: 73 bin 200 TL – 109 bin 800 TL
1. Sınıf Savcı Maaşı: 95 bin 770 TL – 115 bin 900 TL
10 Yıllık Savcı Maaşı: 95 bin 770 TL – 109 bin 800 TL
Hakim maaşı 2025
Hakim Maaşı: 91 bin 500 TL – 140 bin 300 TL
1. Sınıf Hakim Maaşı: 109 bin 800 TL – 140 bin 300 TL
10 Yıllık Hakim Maaşı: 109 bin 800 TL – 134 bin 200 TL
Avukat maaşı 2025
Avukat Maaşı: 69 bin 574 TL
Teknisyen maaşı 2025
Lise Mezunu Teknisyen Maaşı: 51 bin 105 TL
Vaiz maaşı 2025
Vaiz Maaşı: 59 bin 966 TL