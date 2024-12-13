https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/emekli-maas-zammi-ne-kadar-olacak-sgk-ve-bag-kur-zammi-yuzde-kac-1091475099.html

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağ-Kur zammı yüzde kaç?

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağ-Kur zammı yüzde kaç?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli 2025 yılında maaşa gelecek zam oranını merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıl sonu... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T00:48+0300

2024-12-13T00:48+0300

2024-12-13T00:54+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

zam

ek zam

ara zam

en düşük emekli maaşı

emeklilik maaşı

tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a3bb9f7c16454798505f0118dcded513.jpg

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından SGK, Bağ-Kur ve Memur emeklisinin zam oranlarını açıkladı.2025 yılına sayılı günler kala milyonlarca emekli 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla maaşa gelecek zam oranını merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıl son enflasyonunun yüzde 45 olacağını emeklilerin ise yüzde 16-17 zam alacağını duyurdu. Uzman isim açıklanan enflasyon oranının yanı sıra memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme kaynaklı yüzde 6'lık bir zam daha geleceğini belirtti.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'a göre 2025 yılında en düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira olacak. Memur ve memur emeklisinin 2025 yılında en düşük maaşı 21 bin 455 lira seviyesine çıkacak. En düşük memur maaşı ne kadar olacak?Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri sonrası 2025 yılında en düşük memur maaşının 49 bin 800 lira seviyesine çıkması bekleniyor. 2025 Memur maaşları ne olacak?Öğretmen maaşları 2025Polis maaşları 2025Hemşire maaşları 2025Doktor maaşları 2025Mühendis maaşları 2025Kaymakam maaşları 2025Asker maaşları 2025Cumhuriyet Savcısı maaşı 2025Hakim maaşı 2025Avukat maaşı 2025Teknisyen maaşı 2025Vaiz maaşı 2025

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/emeklilik-icin-son-gunler-resmi-gazetede-yayinlandi-maas-kaybi-yasamamak-icin-acele-edin-1091433403.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli maaşı zam, asgari ücret zam, memur maaşı zam