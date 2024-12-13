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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağ-Kur zammı yüzde kaç?
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağ-Kur zammı yüzde kaç?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekli 2025 yılında maaşa gelecek zam oranını merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıl sonu... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T00:48+0300
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SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından SGK, Bağ-Kur ve Memur emeklisinin zam oranlarını açıkladı.2025 yılına sayılı günler kala milyonlarca emekli 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla maaşa gelecek zam oranını merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıl son enflasyonunun yüzde 45 olacağını emeklilerin ise yüzde 16-17 zam alacağını duyurdu. Uzman isim açıklanan enflasyon oranının yanı sıra memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme kaynaklı yüzde 6'lık bir zam daha geleceğini belirtti.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'a göre 2025 yılında en düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira olacak. Memur ve memur emeklisinin 2025 yılında en düşük maaşı 21 bin 455 lira seviyesine çıkacak. En düşük memur maaşı ne kadar olacak?Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri sonrası 2025 yılında en düşük memur maaşının 49 bin 800 lira seviyesine çıkması bekleniyor. 2025 Memur maaşları ne olacak?Öğretmen maaşları 2025Polis maaşları 2025Hemşire maaşları 2025Doktor maaşları 2025Mühendis maaşları 2025Kaymakam maaşları 2025Asker maaşları 2025Cumhuriyet Savcısı maaşı 2025Hakim maaşı 2025Avukat maaşı 2025Teknisyen maaşı 2025Vaiz maaşı 2025
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emekli maaşı zam, asgari ücret zam, memur maaşı zam
emekli maaşı zam, asgari ücret zam, memur maaşı zam

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağ-Kur zammı yüzde kaç?

00:48 13.12.2024 (güncellendi: 00:54 13.12.2024)
© AAEmekli maaş farkı
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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Milyonlarca emekli 2025 yılında maaşa gelecek zam oranını merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıl sonu enflasyonunun yüzde 45 olacağını emeklilerin ise yüzde 16-17 zam alacağını duyurdu.
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından SGK, Bağ-Kur ve Memur emeklisinin zam oranlarını açıkladı.
2025 yılına sayılı günler kala milyonlarca emekli 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla maaşa gelecek zam oranını merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıl son enflasyonunun yüzde 45 olacağını emeklilerin ise yüzde 16-17 zam alacağını duyurdu. Uzman isim açıklanan enflasyon oranının yanı sıra memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme kaynaklı yüzde 6'lık bir zam daha geleceğini belirtti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'a göre 2025 yılında en düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira olacak. Memur ve memur emeklisinin 2025 yılında en düşük maaşı 21 bin 455 lira seviyesine çıkacak.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri sonrası 2025 yılında en düşük memur maaşının 49 bin 800 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

2025 Memur maaşları ne olacak?

Memur Maaşı: 49 bin 797 TL
Genel Müdür Maaşı: 116 bin 502 TL
Şube Müdürü Maaşı: 70 bin 471 TL

Öğretmen maaşları 2025

Uzman Öğretmen Maaşı: 57 bin 871 TL

Polis maaşları 2025

Ortalama Polis Maaşı: 63 bin 440 TL
Yeni Başlayan Polis Maaşı: 64 bin 437 TL

Hemşire maaşları 2025

Yeni Başlayan Hemşire Maaşı: 58 bin 449 TL

Doktor maaşları 2025

Uzman Doktor Maaşı: 119 bin 356 TL

Mühendis maaşları 2025

Yeni Başlayan Mühendis Maaşı: 74 bin 008 TL

Kaymakam maaşları 2025

Yeni Atanan Kaymakam Maaşı: 116 bin 266 TL

Asker maaşları 2025

Orgeneral: 159 bin 088 TL
Tuğgeneral: 126 bin 392 TL
Albay: 100 bin 406 TL
Yüzbaşı: 75 bin 396 TL
Teğmen: 70 bin 272 TL
Astsubay Başçavuş: 74 bin 908 TL
Astsubay Üstçavuş: 66 bin 856 TL
Astsubay: 62 bin 098 TL
Uzman Çavuş: 60 bin 634 TL

Cumhuriyet Savcısı maaşı 2025

Zamlı Maaş Aralığı: 73 bin 200 TL – 109 bin 800 TL
1. Sınıf Savcı Maaşı: 95 bin 770 TL – 115 bin 900 TL
10 Yıllık Savcı Maaşı: 95 bin 770 TL – 109 bin 800 TL

Hakim maaşı 2025

Hakim Maaşı: 91 bin 500 TL – 140 bin 300 TL
1. Sınıf Hakim Maaşı: 109 bin 800 TL – 140 bin 300 TL
10 Yıllık Hakim Maaşı: 109 bin 800 TL – 134 bin 200 TL

Avukat maaşı 2025

Avukat Maaşı: 69 bin 574 TL

Teknisyen maaşı 2025

Lise Mezunu Teknisyen Maaşı: 51 bin 105 TL

Vaiz maaşı 2025

Vaiz Maaşı: 59 bin 966 TL
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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Emeklilik için son günler, Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Maaş kaybı yaşamamak için acele edin, haklarınızı koruyun'
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