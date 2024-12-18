https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/harika-avcidan-uzucu-haber-kendini-eve-kapatmisti-kapisi-polis-tarafindan-kirildi-1091681230.html

Harika Avcı’dan üzücü haber: Kendini eve kapatmıştı, kapısı polis tarafından kırıldı

Harika Avcı’dan üzücü haber: Kendini eve kapatmıştı, kapısı polis tarafından kırıldı

Sputnik Türkiye

80’li yılların ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar nedeniyle ev kirasını ödemekte zorlandığı ve kendisini eve... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T05:59+0300

2024-12-18T05:59+0300

2024-12-18T05:59+0300

yaşam

harika avcı

onur akay

magazin

magazin

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Bir dönemin efsane isimlerinden olan şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, son dönemde maddi ve sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Onur Akay’ın açıklamalarına göre, ünlü sanatçı uzun süredir dış dünyadan kopmuş durumda. Maddi sıkıntılar yaşayan ve yardımlardan yararlanamayan Avcı’nın, yalnızlık içinde zor bir yaşam sürdüğü ifade edildi.Kirasını ödeyemiyor, yardımlar kesildiBir dönem assolist olarak sahnelerde fırtına gibi esen Harika Avcı’nın, ev kirasını ödemekte zorlandığı iddia edildi. Onur Akay, Avcı’nın alkol kullanımı nedeniyle kendisine sağlanan yardımların kesildiğini ve ev sahibinin uzun süre haber alamaması üzerine polisi aradığını belirtti.Kapı kırılarak açıldı, çığlıklarla bulunduOnur Akay’ın açıklamalarına göre, ev sahibinin polise başvurması sonucu Harika Avcı’nın kapısı kırılarak açıldı. Ancak sanatçı, yatak odasından çığlıklar atarak bulundu. Polisler, sanatçıyı rahatsız etmeden geri çekildi. Çevrede yaşayanlar, Harika Avcı’nın evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yaptığını belirtiyor.Ağabeyinin kaybı ve vesayet davasıHarika Avcı’nın hayatındaki trajediler bununla sınırlı değil. Akay, sanatçının hayattaki tek yakını olan ağabeyi Ahmet Önengil’in geçtiğimiz yıllarda vefat ettiğini açıkladı. Önengil, 2007 yılında Avcı’nın kötü niyetli kişilerin hedefi olabileceğini öne sürerek vesayet davası açmıştı.Ünlüler yardıma hazır ama i̇letişim kurulamıyorOnur Akay, Harika Avcı’ya yardım etmek isteyen birçok ünlü isim olduğunu belirterek sanatçıya seslendi:Bir Dönemin yıldızından kalan sessizlikBir zamanlar sahnelerin ve ekranların aranan yüzü olan Harika Avcı’nın, yaşadığı bu zorlu süreç sevenlerini üzüyor. Sanatçının durumu, “Bir dönemin yıldızları neden yalnız kalıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Avcı’nın yardımları kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/survivor-2025-icin-geri-sayim-basladi-kadro-sizdirildi-ne-zaman-yayinlanacak-1091680842.html

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