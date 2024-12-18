https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/yedi-aylik-oglu-kuvette-bogulurken-telefonla-oynayan-anne-dikkatim-dagildi-1091706780.html
Yedi aylık oğlu küvette boğulurken telefonla oynayan anne: 'Dikkatim dağıldı'
Yedi aylık oğlu küvette boğulurken telefonla oynayan anne: 'Dikkatim dağıldı'
Sputnik Türkiye
31 yaşındaki annenin, bebeği küvette banyo koltuğuna koyduktan sonra telefonda oyun oynamaya daldığı iddia ediliyor. Hakkındaki suçlamaları başta kabul eden... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T15:57+0300
2024-12-18T15:57+0300
2024-12-18T15:57+0300
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birleşik krallık
avrupa
ihmal
ihmalkarlık
anne
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Birleşik Krallık'ta bir anne, yedi aylık oğlu küvette boğulurken 26 dakika boyunca telefonda oyun oynamakla suçlanıyor. 31 yaşındaki annenin bir oyun yüzünden dikkatinin dağıldığı iddia ediliyor. Bebeğinin banyo vakti sırasında telefonunda oyun oynarken dikkati dağılan 31 yaşındaki Danielle Massey'nin muhtemelen kanepede uyuyakaldığı iddia ediliyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin küvette hareketsiz bir şekilde bulunduğunu, hastaneye kaldırılmak üzere helikoptere alınmasından kısa bir süre sonra öldüğünü bildirdi. Tutuklanan annenin polis memuruna "Hepsi benim suçum. Bebeğimi ben öldürdüm" dediği aktarıldı.Bebeğinin öldüğü gün esrar bulundurma ve adam öldürme suçlarını kabul eden Massey'in, suçunu kabul etme gerekçesini çürütmek için Teeside Crown Mahkemesinde bir dava sürecinden geçtiği belirtildi. Kadın, çocuğunun ölümüne neden olan ihmalinin bebeğini koyduğu banyo koltuğundan kaynaklandığını söylüyor. Anne, telefonundaki oyunlara dalmadığını bebeğinin koltuktan düşerek öldüğünü savunuyor.İfadesini değiştiren Massey, o sırada astım krizi geçirdiğini ve nefesini toparlamaya çalışırken kanepede uyuyakalmış olabileceğine inandığını söylüyor. Massey'in bebek ölmeden önce birkaç saat boyunca esrar içtiğini itiraf ettiğini söyleyen mahkeme savcısı, bu durumun kadının kanepede uyuyakalmasına neden olduğunu reddetti.Savcılık, sanığın çocuğunu uzun süre gözetimsiz bıraktığını, bu nedenle çocuğun güvenli olmayan banyo koltuğundan düşüp boğulduğunu, eğer o esnada gerektiği gibi annesi tarafından denetlenseydi bu durumun gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Savunma ise, savcılığın sanığın 26 dakika boyunca telefonunda oyun oynadığını ve bu sırada oğlunun boğulduğunu kanıtlayıp kanıtlayamayacağı sorununu gündeme getiriyor.
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birleşik krallık, avrupa, ihmal, ihmalkarlık, anne
birleşik krallık, avrupa, ihmal, ihmalkarlık, anne
Yedi aylık oğlu küvette boğulurken telefonla oynayan anne: 'Dikkatim dağıldı'
31 yaşındaki annenin, bebeği küvette banyo koltuğuna koyduktan sonra telefonda oyun oynamaya daldığı iddia ediliyor. Hakkındaki suçlamaları başta kabul eden kadın, daha sonra ifadesini değiştirdi. Suçun banyo koltuğunda olduğunu söyleyen anne, telefonda oyun oynamaya dalmadığını söylüyor.
Birleşik Krallık'ta bir anne, yedi aylık oğlu küvette boğulurken 26 dakika boyunca telefonda oyun oynamakla suçlanıyor. 31 yaşındaki annenin bir oyun yüzünden dikkatinin dağıldığı iddia ediliyor. Bebeğinin banyo vakti sırasında telefonunda oyun oynarken dikkati dağılan 31 yaşındaki Danielle Massey'nin muhtemelen kanepede uyuyakaldığı iddia ediliyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin küvette hareketsiz bir şekilde bulunduğunu, hastaneye kaldırılmak üzere helikoptere alınmasından kısa bir süre sonra öldüğünü bildirdi. Tutuklanan annenin polis memuruna "Hepsi benim suçum. Bebeğimi ben öldürdüm" dediği aktarıldı.
Bebeğinin öldüğü gün esrar bulundurma ve adam öldürme suçlarını kabul eden Massey'in, suçunu kabul etme gerekçesini çürütmek için Teeside Crown Mahkemesinde bir dava sürecinden geçtiği belirtildi. Kadın, çocuğunun ölümüne neden olan ihmalinin bebeğini koyduğu banyo koltuğundan kaynaklandığını söylüyor. Anne, telefonundaki oyunlara dalmadığını bebeğinin koltuktan düşerek öldüğünü savunuyor.
İfadesini değiştiren Massey, o sırada astım krizi geçirdiğini ve nefesini toparlamaya çalışırken kanepede uyuyakalmış olabileceğine inandığını söylüyor. Massey'in bebek ölmeden önce birkaç saat boyunca esrar içtiğini itiraf ettiğini söyleyen mahkeme savcısı, bu durumun kadının kanepede uyuyakalmasına neden olduğunu reddetti.
Savcılık, sanığın çocuğunu uzun süre gözetimsiz bıraktığını, bu nedenle çocuğun güvenli olmayan banyo koltuğundan düşüp boğulduğunu, eğer o esnada gerektiği gibi annesi tarafından denetlenseydi bu durumun gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Savunma ise, savcılığın sanığın 26 dakika boyunca telefonunda oyun oynadığını ve bu sırada oğlunun boğulduğunu kanıtlayıp kanıtlayamayacağı sorununu gündeme getiriyor.