https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/yapay-zeka-belirleyebilecek-inme-inme-zamani-1091723386.html

Yapay zeka belirleyebilecek: 'İnme inme zamanı'

Yapay zeka belirleyebilecek: 'İnme inme zamanı'

Sputnik Türkiye

Yeni bir yapay zeka geliştirilerek, inme geçiren hastaların inme geçirdiği zamanı tespit edilerek erken aşamada tedavisi sağlanacak. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T22:37+0300

2024-12-18T22:37+0300

2024-12-18T22:37+0300

yaşam

inme

kan pıhtılaşması

hastalık

yapay zeka

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Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni yapay zeka ile 'inme inen' hastaların beyin taramalarında inmenin ne zaman geçirildiği ve tedavi edilip edilemeyeceğinin normalden 2 kat daha doğru tespit edilebileceği açıklandı.Geliştirdikleri yapay zeka modelini yaklaşık 2 bin hastadan alınan verilerde de test eden araştırmanın sonuçları Nature Digital Medicine dergisinde yayımlandı.Sonuçta, bu yazılımın standart bir görsel yöntem kullanımına kıyasla inme geçirme zamanını belirlemede 2 kat daha doğru sonuç verdiğini belirledi. Araştırmacılar yazılımın, beyin taramasında ilgili alanı otomatik olarak çıkarmanın yanı sıra, tanımlanan lezyonları analiz ederek inme geçirilen zamanı tahmin edebildiğini tespit etti.Araştırmanın yazarlarından Dr. Paul Bentley, kan pıhtısının neden olduğu inmelerin çoğunda, hastanın inmenin gerçekleşmesinden sonraki 4.5 saatte hem tıbbi hem de cerrahi tedavi için uygun olduğunu ifade etti. Bentley, standart tedavilerin sadece inme sonrası çok erken aşamalarda işe yaradığını ve aksi takdirde ikincil hasara neden olabildiğini belirtti.Bentley, "Bu bilgilerin parmaklarının ucunda olması, doktorların inme geçiren hastalarda hangi tedavilerin uygulanması gerektiği konusunda acil karar verebilmelerine yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.

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inme, kan pıhtılaşması, hastalık, yapay zeka