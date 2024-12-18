https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rusyada-kanser-asisi-calismalarinda-sona-yaklasildi-ucretsiz-olmasi-gundemde-1091721649.html

Rusya'da kanser aşısı çalışmalarında sona yaklaşıldı: Ücretsiz olması gündemde

Rusya'da kanser aşısı çalışmalarında sona yaklaşıldı: Ücretsiz olması gündemde

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Baş Onkoloğu Kaprin yaptığı açıklamada, geliştirilmekte olan Rus kanser aşısının hastalar için ücretsiz olması gerektiğini... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T21:38+0300

2024-12-18T21:38+0300

2024-12-18T22:04+0300

sağlik

federal meclis (rusya)

rusya bilimler akademisi

rusya sağlık bakanlığı

enteromix

mihail muraşko

andrey kaprin

aleksandr gintsburg

gamaleya araştırma merkezi

kanser

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Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Baş Onkoloğu ve Ulusal Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sağlık ve Araştırma Merkezi Radyoloji Genel Müdürü Andrey Kaprin, her bir hasta için devlete yaklaşık 300 bin rubleye mal olacağı belirtilen kanser aşısının hastalar için ücretsiz olması gerektiğini açıkladı.Kaprin yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Söz konusu aşı Gamaleya Merkezi, Moskova Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Moskova Devlet Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi gibi çeşitli bilimsel ekipler tarafından ortaklaşa geliştirildi. Aşı preparatının 2025 yılı başlarında hastalar tarafından kullanılmaya başlanması planlanıyor.Daha önce Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg yaptığı açıklamada, kanser aşısına ilişkin klinik öncesi çalışmaların, ilacın tümör gelişimini ve muhtemelen metastaz olasılığını baskıladığını gösterdiğini dile getirmişti. Ayrıca, klinik deneylerin bir parçası olarak yeni kanser aşısını alacak ilk kişilerin melanom ve küçük hücreli akciğer kanseri hastaları olabileceğini de sözlerine eklemişti.Gintsburg açıklamasında ayrıca kanser aşısı kişiselleştirileceğini yani her hasta için ayrı ayrı yapılacağını dile getirerek yapay zekanın tümör parametrelerini analiz edeceğini ve ilacın bir planını üreteceğini ve buna mukabil uzmanların bir hafta içinde buna göre bir aşı yapacağını vurgulamıştı.Gintsburg aşının kullanımına izin veren resmi belgelerin Ocak ayında beklendiğini aktarmıştı.'Aşı klinik öncesi çalışmalarda yüksek etkinlik gösterdi'Ulusal Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sağlık ve Araştırma Merkezi Radyoloji Genel Müdürü Kaprin, Rusya Sağlık Bakanlığı ve Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi'nin klinik bir çalışma yürütmek üzere bir araştırma ekibini göreve başlatma izni verdiğini söyledi.Kaprin açıklamasında, "Rusya Sağlık Bakanlığı ve Enegelgardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü tarafından oluşturulan aşı 'EnteroMix' klinik öncesi çalışmalarda yüksek etkinlik gösterdi ve klinik deneyler için bir araştırma grubunun işe başlaması izni alındı" cümlesini kaydetti.Ekim ayında Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rus bilim adamlarının kanserle mücadele için onkolitik virüslere dayalı yerli ilaçların klinik denemelerini yürüttüğünü duyurmuştu.'Klinik denemeleri için hastaların alınmasına başlandı'Ulusal Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sağlık ve Araştırma Merkezi Radyoloji Genel Müdürü Kaprin, yeni bir onkolitik aşı olan EnteroMix'in klinik denemesine katılmak üzere hastalar alınacağını belirterek Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu (ECOG) ölçeğine göre hastanın genel sağlık durumunun 0-2 arasında olması gerektiğini dile getirdi.Kaprin Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Çalışma, Rusya Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sağlık ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek ve enterovirüsler temelinde oluşturulan ilacın güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve farmakokinetiğini incelemeyi amaçlıyor” satırlarını kaleme aldı.Çalışmaya katılacak hastaların seçimi şu kriterlere göre gerçekleştirileceğini duyuruldu:'Adayların seçimi başladı'Kaprin, kanser aşısı EnteroMix'in Faz I çalışmasına katılacak adayların seçiminin Rusya'da başladığını duyurdu. Histolojik olarak doğrulanmış solid tümörleri olan 18 ila 75 yaş arası hastalar çalışmaya katılmaya davet edildi.Kaprin söz konusu haberi şu cümleler ile duyurdu:Lenfoma, lösemi ve miyelom gibi onkohematolojik hastalıklar hariç olmak üzere histolojik olarak doğrulanmış solid tümörleri olan 18 ila 75 yaş arası hastaların katılmaya davet edildiğini hatırlatan Kaprin, daha önce antitümör tedavi almış ve mevcut tüm tedavi yollarını tüketmiş hastaların araştırmaya katılabileceğinin altını çizdi.Putin yaklaştıklarını duyurmuştuRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayında Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda yaptığı açıklamada, Rus bilim adamlarının kanser aşısı yaratmaya çok yaklaştıklarını dile getirmişti.Putin ilaçların yakında bireysel tedavi için kullanılmaya başlanacağı umudunu dile geiterek, “Kanser aşıları ve yeni nesil immünomodülatör ilaçlar olarak adlandırılan onkovaksinleri yaratmaya çok yaklaştık. Yakında bunların bireysel tedavi yöntemi olarak etkin bir şekilde kullanılacağını umuyorum” cümlelerini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kanser-vakalari-yuzde-84-artti-turkiyede-erkekler-kadinlara-gore-daha-yuksek-risk-altinda-1091190342.html

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