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VAR odasına sıkı takip: MHK eş zamanlı olarak izledi
VAR odasına sıkı takip: MHK eş zamanlı olarak izledi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 16. hafta müsabakalarındaki VAR (Video Yardımcı Hakem) süreci, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T16:56+0300
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VAR süreci, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yerinde takip edildi.Süreci, Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) VAR Sorumlusu Sebahattin Şahin koordinasyonu ile Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ve VAR Danışmanı Joao Capela yönetti. Joao Capela, müsabakaları kontrol odasından eş zamanlı olarak izleyerek, maçların ardından görevli VAR ve AVAR hakemlerine teknik geri bildirimlerde bulundu. Bu kapsamda, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.Hakem gelişimini desteklemek ve VAR sürecini iyileştirmek amacıyla yürütülen bu eğitim çalışmalarına MHK, Vitor Melo Pereira ve Joao Capela önümüzdeki haftalarda da devam edeceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sivasspor-galatasaray-macinda-tartismali-karar-sonrasi-mhkdan-hakem-turgut-doman-icin-aciklama-1091344953.html
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hakem, var, maç
hakem, var, maç

VAR odasına sıkı takip: MHK eş zamanlı olarak izledi

16:56 18.12.2024
© İHA-AW352791VAR odasına sıkı takip: MHK eş zamanlı olarak izledi
VAR odasına sıkı takip: MHK eş zamanlı olarak izledi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© İHA-AW352791
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Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 16. hafta müsabakalarındaki VAR (Video Yardımcı Hakem) süreci, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yerinde takip edildi.
VAR süreci, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yerinde takip edildi.
Süreci, Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) VAR Sorumlusu Sebahattin Şahin koordinasyonu ile Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ve VAR Danışmanı Joao Capela yönetti.
Joao Capela, müsabakaları kontrol odasından eş zamanlı olarak izleyerek, maçların ardından görevli VAR ve AVAR hakemlerine teknik geri bildirimlerde bulundu. Bu kapsamda, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.
Hakem gelişimini desteklemek ve VAR sürecini iyileştirmek amacıyla yürütülen bu eğitim çalışmalarına MHK, Vitor Melo Pereira ve Joao Capela önümüzdeki haftalarda da devam edeceği aktarıldı.
Barış Alper Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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Sivasspor-Galatasaray maçında tartışmalı karar sonrası MHK'dan Hakem Turgut Doman için açıklama: Düdüğü Bırakacak mı?
10 Aralık, 08:31
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