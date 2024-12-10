https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sivasspor-galatasaray-macinda-tartismali-karar-sonrasi-mhkdan-hakem-turgut-doman-icin-aciklama-1091344953.html

Sivasspor-Galatasaray maçında tartışmalı karar sonrası MHK'dan Hakem Turgut Doman için açıklama: Düdüğü Bırakacak mı?

Sivasspor-Galatasaray maçında tartışmalı karar sonrası MHK'dan Hakem Turgut Doman için açıklama: Düdüğü Bırakacak mı?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında, Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon gündem oldu. Hakem Turgut Doman’ın... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T08:31+0300

2024-12-10T08:31+0300

2024-12-10T08:31+0300

spor

barış alper yılmaz

merkez hakem kurulu (mhk)

sivasspor

galatasaray

var

turgut doman

hakem

maç

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, sadece futboluyla değil, hakem kararlarıyla da gündeme oturdu. Maçın son dakikalarında Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonda, hakem Turgut Doman’ın kırmızı kartına başvurmaması büyük tartışmalara yol açtı.MHK’den beklenen açıklama geldiEkol TV’nin haberine göre, maç sonrası hakem Turgut Doman’ın geleceğiyle ilgili yapılan spekülasyonlar üzerine Merkez Hakem Kurulu (MHK) bir açıklama yaptı. MHK, tüm hakemlerine güven duyduklarını belirterek, "Art niyet olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hakemin düdüğünün asılacağı yönündeki iddialara yanıt niteliği taşıdı.Pozisyon maça damga vurduRey Manaj ve Barış Alper Yılmaz’ın girdiği ikili mücadelede, Manaj’ın hareketinin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini düşünen birçok futbol otoritesi, hakemin kararı karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Özellikle sosyal medyada taraftarların tepkileri gündem oldu.Hakem Turgut Doman’a güven devam ediyorMHK, tartışmalı pozisyonlara rağmen hakemlerine olan güvenini vurguladı. "Bütün hakemlerimize güveniyoruz" diyen kurul, pozisyonda art niyet olmadığını ifade ederek Turgut Doman’a olan desteğini gösterdi. Bu açıklama, hakemlerin üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.Futbol kamuoyu i̇kiye bölündüYaşanan olay, futbol camiasında farklı görüşlere yol açtı. Bazı yorumcular hakemin kararını savunurken, bazıları ise VAR incelemesi yapılması gerektiğini savundu. Tartışmalar, Süper Lig’de hakem performanslarının yeniden masaya yatırılması gerektiğini gündeme getirdi.

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