https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/valilik-duyurdu-ardahanda-okullar-tatil-edildi-1091721990.html
Valilik duyurdu: Ardahan'da okullar tatil edildi
Valilik duyurdu: Ardahan'da okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkili olan soğuk havalar doğu bölgelerinde kar yağışına neden olurken Ardahan'da yollar buz tuttu. Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T21:26+0300
2024-12-18T21:26+0300
2024-12-18T21:26+0300
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Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan okullara 1 gün ara verildi.Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle etkili olan soğuk havalar doğu bölgelerinde kar yağışına neden olurken Ardahan'da yollar ve göller buz tuttu. Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/herkes-kart-tatili-saniyordu-valilik-acikladi-cankirida-bugun-okullar-tatil-mi-1091578345.html
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18 aralık tatil mi, kar tatili var mı, ardahan tatil mi, okullar tatil mi, memurlar tatil mi, yılbaşı tatili
18 aralık tatil mi, kar tatili var mı, ardahan tatil mi, okullar tatil mi, memurlar tatil mi, yılbaşı tatili
Valilik duyurdu: Ardahan'da okullar tatil edildi
Türkiye'de etkili olan soğuk havalar doğu bölgelerinde kar yağışına neden olurken Ardahan'da yollar buz tuttu. Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan okullara 1 gün ara verildi.
Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle etkili olan soğuk havalar doğu bölgelerinde kar yağışına neden olurken Ardahan'da yollar ve göller buz tuttu. Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.