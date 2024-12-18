https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/valilik-duyurdu-ardahanda-okullar-tatil-edildi-1091721990.html

Valilik duyurdu: Ardahan'da okullar tatil edildi

Valilik duyurdu: Ardahan'da okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de etkili olan soğuk havalar doğu bölgelerinde kar yağışına neden olurken Ardahan'da yollar buz tuttu. Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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ardahan valiliği

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Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan okullara 1 gün ara verildi.Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle etkili olan soğuk havalar doğu bölgelerinde kar yağışına neden olurken Ardahan'da yollar ve göller buz tuttu. Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/herkes-kart-tatili-saniyordu-valilik-acikladi-cankirida-bugun-okullar-tatil-mi-1091578345.html

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