https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/herkes-kart-tatili-saniyordu-valilik-acikladi-cankirida-bugun-okullar-tatil-mi-1091578345.html

Herkes kar tatili sanıyordu, valilik açıkladı: Çankırı'da bugün okullar tatil mi?

Herkes kar tatili sanıyordu, valilik açıkladı: Çankırı'da bugün okullar tatil mi?

Sputnik Türkiye

Yurdun birçok ilinde kar yağışının etkili olmasıyla beraber bazı illerden kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Çankırı'da okulların tatil olmasıyla ilgili... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T10:56+0300

2024-12-16T10:56+0300

2024-12-16T10:56+0300

türkiye

kar

kar yağışı

kar fırtınası

çankırı

çankırı valiliği

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"Çankırı'da okullar tatil mi" sorusunun yanıtı araştırılırken kentte okulların tatil edildiğine yönelik haberler paylaşıdı. Valilik kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Çankırı'da bugün okullar tatil mi?Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Çankırı Valiliği'nin açıklamasının devamında şunlar yer aldı:"Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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