https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/herkes-kart-tatili-saniyordu-valilik-acikladi-cankirida-bugun-okullar-tatil-mi-1091578345.html
Herkes kar tatili sanıyordu, valilik açıkladı: Çankırı'da bugün okullar tatil mi?
Herkes kar tatili sanıyordu, valilik açıkladı: Çankırı'da bugün okullar tatil mi?
Sputnik Türkiye
Yurdun birçok ilinde kar yağışının etkili olmasıyla beraber bazı illerden kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Çankırı'da okulların tatil olmasıyla ilgili... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T10:56+0300
2024-12-16T10:56+0300
2024-12-16T10:56+0300
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kar
kar yağışı
kar fırtınası
çankırı
çankırı valiliği
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"Çankırı'da okullar tatil mi" sorusunun yanıtı araştırılırken kentte okulların tatil edildiğine yönelik haberler paylaşıdı. Valilik kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Çankırı'da bugün okullar tatil mi?Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Çankırı Valiliği'nin açıklamasının devamında şunlar yer aldı:"Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ozel-saglik-sigortasinda-rekor-artis-fiyatlari-dusurmenin-formulu-bulundu-1091572077.html
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çankırı'da okullar tatil mi, çankırı valiliği açıklaması, çankırı kar tatili, çankırı'da 16 aralık 2024 okullar tatil mi, çankırı valiliği sosyal medya açıklaması, çankırı resmi tatil duyurusu, çankırı'da kar yağışı okulları tatil etti mi
çankırı'da okullar tatil mi, çankırı valiliği açıklaması, çankırı kar tatili, çankırı'da 16 aralık 2024 okullar tatil mi, çankırı valiliği sosyal medya açıklaması, çankırı resmi tatil duyurusu, çankırı'da kar yağışı okulları tatil etti mi
Herkes kar tatili sanıyordu, valilik açıkladı: Çankırı'da bugün okullar tatil mi?
Yurdun birçok ilinde kar yağışının etkili olmasıyla beraber bazı illerden kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Çankırı'da okulların tatil olmasıyla ilgili beklenti oluştu. Çankırı Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iddialarını sosyal medya üzerinden yalanladı.
"Çankırı'da okullar tatil mi" sorusunun yanıtı araştırılırken kentte okulların tatil edildiğine yönelik haberler paylaşıdı. Valilik kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Çankırı'da bugün okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Çankırı Valiliği'nin açıklamasının devamında şunlar yer aldı:
"Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."