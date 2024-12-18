https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/uzerine-agactan-ayi-dustu-1091701361.html
Üzerine ağaçtan ayı düşen avcı hayatını kaybetti
Üzerine ağaçtan ayı düşen avcı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD, Virginia eyaletinde ayı avlayan avcının üzerine ağaçtan ayı düştü. Ağır yaralanan avcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T14:37+0300
2024-12-18T14:37+0300
2024-12-18T14:38+0300
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avcı
ayı
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ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte ava çıkan 58 yaşındaki Lester C Harvey, alışılmadık bir kazanın kurbanı oldu. Av arkadaşı tarafından ağaçta bulunan bir ayının üzerine düşmesiyle Harvey hayatını kaybetti.Virginia yaban hayatı koruma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 9 Aralık'ta meydana gelen tuhaf kaza da bir avcı grubunun ayıyı takip ettiği ve ayının ağaca tırmandığı sırada avcılardan birinin ayıya ateş ettiğini' söyledi. Hayvan, ağacın dibinden 3 metre kadar uzakta duran 58 yaşındaki Harvey'in üzerine düştü. Avcı grubu tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından iki ayrı hastaneye kaldırılan adamın aldığı ağır yaralar nedeniyle Cuma günü öldüğü bildirildi.Son yıllarda buna benzer olaylar yaşanmıştı. 2018'de Alaska'da bir adamın üzerine av arkadaşı tarafından vurulan bir ayının düşmesiyle ağır yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dunyanin-en-yasli-yabani-kusu-wisdom-74-yasinda-yumurtladi-1091186876.html
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abd, virginia, yaban hayat, yaban hayatı, avcı, ayı, kaza
abd, virginia, yaban hayat, yaban hayatı, avcı, ayı, kaza
Üzerine ağaçtan ayı düşen avcı hayatını kaybetti
14:37 18.12.2024 (güncellendi: 14:38 18.12.2024)
ABD, Virginia eyaletinde ayı avlayan avcının üzerine ağaçtan ayı düştü. Ağır yaralanan avcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte ava çıkan 58 yaşındaki Lester C Harvey, alışılmadık bir kazanın kurbanı oldu. Av arkadaşı tarafından ağaçta bulunan bir ayının üzerine düşmesiyle Harvey hayatını kaybetti.
Virginia yaban hayatı koruma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 9 Aralık'ta meydana gelen tuhaf kaza da bir avcı grubunun ayıyı takip ettiği ve ayının ağaca tırmandığı sırada avcılardan birinin ayıya ateş ettiğini' söyledi. Hayvan, ağacın dibinden 3 metre kadar uzakta duran 58 yaşındaki Harvey'in üzerine düştü. Avcı grubu tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından iki ayrı hastaneye kaldırılan adamın aldığı ağır yaralar nedeniyle Cuma günü öldüğü bildirildi.
Son yıllarda buna benzer olaylar yaşanmıştı. 2018'de Alaska'da bir adamın üzerine av arkadaşı tarafından vurulan bir ayının düşmesiyle ağır yaralanmıştı.