https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dunyanin-en-yasli-yabani-kusu-wisdom-74-yasinda-yumurtladi-1091186876.html

Dünyanın en yaşlı yabani kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı

Dünyanın en yaşlı yabani kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı

Sputnik Türkiye

Dünyanın bilinen en yaşlı kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı. Biyologlar Wisdom dışında bilinen en yaşlı kuşun 45 yaşında olduğunu söylüyor. Laysan Albatrosu... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T09:32+0300

2024-12-05T09:32+0300

2024-12-05T09:32+0300

yaşam

abd

pasifik

yaban hayatı

abd balık ve yaban hayatı servisi (usfws)

laysan albatrosu

dünyanın en yaşlı kuşu

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ABD'li biyologlar, dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşunun yaklaşık 74 yaşında yumurtladığını söylüyor. Adı Wisdom (Bilge) olan bu Laysan Albatrosu, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (USFWS) tarafından Pasifik Okyanusu'ndaki Midway Atoll ulusal yaban hayatı sığınağında, yumurtaya bakan son partneriyle birlikte filme alındı.Laysan Albatrosları genelde 12 ila 40 yaşına kadar yaşarken Wisdom, 1956'da henüz beş yaşındayken etiketlenerek izlenmeye başladı. Son yavruları 2021'de yumurtadan çıkan Wisdom'ın yaşamı boyunca 30'dan fazla yavru doğurduğu düşünülüyor.Tür genellikle yaşam boyu eşleşir ancak önceki üç eşinden daha uzun yaşayan Wisdom, görünüşe göre partner değiştirmeye devam ediyor. Servisin sosyal medya hesabında Wisdom'ın bu yıl yeni bir partnerle birlikte olduğu açıklanmıştı.Şu ana kadar bilinen en yaşlı kuş olan Wisdom'ın hala bir yavruyu büyütmek için enerji ve içgüdüye sahip olduğunu ve yavrunun yumurtadan çıkma şansının yüzde 70- 80 civarında olduğu söyleniyor.

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