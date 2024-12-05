https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dunyanin-en-yasli-yabani-kusu-wisdom-74-yasinda-yumurtladi-1091186876.html
Dünyanın en yaşlı yabani kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı
Dünyanın en yaşlı yabani kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı
Sputnik Türkiye
Dünyanın bilinen en yaşlı kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı. Biyologlar Wisdom dışında bilinen en yaşlı kuşun 45 yaşında olduğunu söylüyor. Laysan Albatrosu... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T09:32+0300
2024-12-05T09:32+0300
2024-12-05T09:32+0300
yaşam
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pasifik
yaban hayatı
abd balık ve yaban hayatı servisi (usfws)
laysan albatrosu
dünyanın en yaşlı kuşu
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ABD'li biyologlar, dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşunun yaklaşık 74 yaşında yumurtladığını söylüyor. Adı Wisdom (Bilge) olan bu Laysan Albatrosu, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (USFWS) tarafından Pasifik Okyanusu'ndaki Midway Atoll ulusal yaban hayatı sığınağında, yumurtaya bakan son partneriyle birlikte filme alındı.Laysan Albatrosları genelde 12 ila 40 yaşına kadar yaşarken Wisdom, 1956'da henüz beş yaşındayken etiketlenerek izlenmeye başladı. Son yavruları 2021'de yumurtadan çıkan Wisdom'ın yaşamı boyunca 30'dan fazla yavru doğurduğu düşünülüyor.Tür genellikle yaşam boyu eşleşir ancak önceki üç eşinden daha uzun yaşayan Wisdom, görünüşe göre partner değiştirmeye devam ediyor. Servisin sosyal medya hesabında Wisdom'ın bu yıl yeni bir partnerle birlikte olduğu açıklanmıştı.Şu ana kadar bilinen en yaşlı kuş olan Wisdom'ın hala bir yavruyu büyütmek için enerji ve içgüdüye sahip olduğunu ve yavrunun yumurtadan çıkma şansının yüzde 70- 80 civarında olduğu söyleniyor.
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dünyanın en yaşlı kuşu, dünyanın en yaşlı kuşu kaç yaşında, bilinen en yaşlı kuş,
Dünyanın en yaşlı yabani kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı
Dünyanın bilinen en yaşlı kuşu Wisdom, 74 yaşında yumurtladı. Biyologlar Wisdom dışında bilinen en yaşlı kuşun 45 yaşında olduğunu söylüyor. Laysan Albatrosu olan Wisdom yaklaşık 1951 yılında dünyaya geldi.
ABD'li biyologlar, dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşunun yaklaşık 74 yaşında yumurtladığını söylüyor. Adı Wisdom (Bilge) olan bu Laysan Albatrosu, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (USFWS) tarafından Pasifik Okyanusu'ndaki Midway Atoll ulusal yaban hayatı sığınağında, yumurtaya bakan son partneriyle birlikte filme alındı.
Laysan Albatrosları genelde 12 ila 40 yaşına kadar yaşarken Wisdom, 1956'da henüz beş yaşındayken etiketlenerek izlenmeye başladı. Son yavruları 2021'de yumurtadan çıkan Wisdom'ın yaşamı boyunca 30'dan fazla yavru doğurduğu düşünülüyor.
Tür genellikle yaşam boyu eşleşir ancak önceki üç eşinden daha uzun yaşayan Wisdom, görünüşe göre partner değiştirmeye devam ediyor. Servisin sosyal medya hesabında Wisdom'ın bu yıl yeni bir partnerle birlikte olduğu açıklanmıştı.
Şu ana kadar bilinen en yaşlı kuş olan Wisdom'ın hala bir yavruyu büyütmek için enerji ve içgüdüye sahip olduğunu ve yavrunun yumurtadan çıkma şansının yüzde 70- 80 civarında olduğu söyleniyor.