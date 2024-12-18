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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda bazı açıklamalarda bulundu.Açıklamalarında Yıldız, Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirterek, Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.'Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır'Yıldız, Suriye'nin geleceğinde 'kapsayıcılığın' kilit rol oynaması gerektiğine işaret ederek, yeni Suriye hükümetinin toplumun tüm kesimlerini temsil etmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır" dedi. Yıldız, Suriye'nin parçalanmasının yalnızca ülkenin geleceğini tehlikeye atmakla kalmayacağını, aynı zamanda halihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını da kaydetti.Ayrıca Yıldız, "Güvenilir ve meşru bir geçiş süreci, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde olmalı, bu da ulusal birlik doğrultusunda cesur, kapsayıcı ve kararlı adımlar atılmasını gerektiriyor" diye konuştu.'Suriye'de istikrar, terör tehdidi bertaraf etmeden sağlanamaz'Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirten Yıldız, Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-suriyeye-disaridan-hicbir-gucun-mudahale-etmesini-istemiyoruz-1091677309.html
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), suriye, türkiye, ahmet yıldız
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), suriye, türkiye, ahmet yıldız

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır

00:29 18.12.2024
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AA
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır" ifadelerinde bulundu.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda bazı açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında Yıldız, Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirterek, Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

'Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır'

Yıldız, Suriye'nin geleceğinde 'kapsayıcılığın' kilit rol oynaması gerektiğine işaret ederek, yeni Suriye hükümetinin toplumun tüm kesimlerini temsil etmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır" dedi.
Yıldız, Suriye'nin parçalanmasının yalnızca ülkenin geleceğini tehlikeye atmakla kalmayacağını, aynı zamanda halihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını da kaydetti.
Ayrıca Yıldız, "Güvenilir ve meşru bir geçiş süreci, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde olmalı, bu da ulusal birlik doğrultusunda cesur, kapsayıcı ve kararlı adımlar atılmasını gerektiriyor" diye konuştu.

'Suriye'de istikrar, terör tehdidi bertaraf etmeden sağlanamaz'

Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirten Yıldız, Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'ye dışarıdan hiçbir gücün müdahale etmesini istemiyoruz
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