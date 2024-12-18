https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/turkiyenin-bm-daimi-temsilcisi-suriyenin-toprak-butunlugu-her-kosulda-korunmalidir-1091678240.html
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T00:29+0300
2024-12-18T00:29+0300
2024-12-18T00:29+0300
dünya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
suriye
türkiye
ahmet yıldız
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda bazı açıklamalarda bulundu.Açıklamalarında Yıldız, Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirterek, Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.'Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır'Yıldız, Suriye'nin geleceğinde 'kapsayıcılığın' kilit rol oynaması gerektiğine işaret ederek, yeni Suriye hükümetinin toplumun tüm kesimlerini temsil etmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır" dedi. Yıldız, Suriye'nin parçalanmasının yalnızca ülkenin geleceğini tehlikeye atmakla kalmayacağını, aynı zamanda halihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını da kaydetti.Ayrıca Yıldız, "Güvenilir ve meşru bir geçiş süreci, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde olmalı, bu da ulusal birlik doğrultusunda cesur, kapsayıcı ve kararlı adımlar atılmasını gerektiriyor" diye konuştu.'Suriye'de istikrar, terör tehdidi bertaraf etmeden sağlanamaz'Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirten Yıldız, Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-suriyeye-disaridan-hicbir-gucun-mudahale-etmesini-istemiyoruz-1091677309.html
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), suriye, türkiye, ahmet yıldız
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), suriye, türkiye, ahmet yıldız
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır" ifadelerinde bulundu.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda bazı açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında Yıldız, Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirterek, Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
'Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır'
Yıldız, Suriye'nin geleceğinde 'kapsayıcılığın' kilit rol oynaması gerektiğine işaret ederek, yeni Suriye hükümetinin toplumun tüm kesimlerini temsil etmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır" dedi.
Yıldız, Suriye'nin parçalanmasının yalnızca ülkenin geleceğini tehlikeye atmakla kalmayacağını, aynı zamanda halihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını da kaydetti.
Ayrıca Yıldız, "Güvenilir ve meşru bir geçiş süreci, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde olmalı, bu da ulusal birlik doğrultusunda cesur, kapsayıcı ve kararlı adımlar atılmasını gerektiriyor" diye konuştu.
'Suriye'de istikrar, terör tehdidi bertaraf etmeden sağlanamaz'
Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirten Yıldız, Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.