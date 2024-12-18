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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'ye dışarıdan hiçbir gücün müdahale etmesini istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'ye dışarıdan hiçbir gücün müdahale etmesini istemiyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki eylemleriyle ilgili "Suriye'deki istikrara, olumlu gelişmelere dışarıdan hiçbir gücün... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2025 yılı bütçeleri üzerine yaptığı konuşmada Suriye gündemine değindi.Suriye'de geçici bir idarenin söz konusu olduğunu, bundan sonraki süreçte kalıcı bir siyasi yapıyla Suriye'nin yoluna devam etmesini beklediklerini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:Suriye'nin çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya olduğunu söyleyen Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:Suriye'nin terörün yuvalanıp komşu ülkeleri tehdit ettiği bir ülke değil istikrar üreten bir ülke olacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rus-disisleri-general-kirillovun-olumunu-teror-saldirisi-olarak-adlandirmisti-bmden-itidal-cagrisi-1091676583.html
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cevdet yılmaz, suriye, golan tepeleri
cevdet yılmaz, suriye, golan tepeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'ye dışarıdan hiçbir gücün müdahale etmesini istemiyoruz

00:00 18.12.2024 (güncellendi: 00:14 18.12.2024)
© AA / Güven YılmazCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AA / Güven Yılmaz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki eylemleriyle ilgili "Suriye'deki istikrara, olumlu gelişmelere dışarıdan hiçbir gücün müdahale etmesini istemiyoruz" açıklamasında bulunarak, söz konusu eylemleri Suriye'nin istikrarını bozmaya çalışan eylemler olarak gördüklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2025 yılı bütçeleri üzerine yaptığı konuşmada Suriye gündemine değindi.
Suriye'de geçici bir idarenin söz konusu olduğunu, bundan sonraki süreçte kalıcı bir siyasi yapıyla Suriye'nin yoluna devam etmesini beklediklerini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyeti olarak buradaki tavrımız, tutumumuz son derece açıktır. Suriye'de, hangi dinden, mezhepten, inançtan, etnik kimlikten olursa olsun Suriye halkının tamamını kapsayan bir siyasi yapılanmayı savunuyoruz ve buna katkıda bulunmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünden, egemenliğinden yanayız. Suriye'nin bir bütün olarak varlığını devam ettirmesini, huzur, refah içinde bir gelecek oluşturmasını istiyoruz. Komşularına, bölgeye istikrarsızlık aktarmayan, kendi içinde huzuru, istikrarı yakalamış hem de tüm bölgenin huzuruna istikrarına refahına katkıda bulunan bir Suriye görmek istiyoruz. Bu elbette kolay değil. İçinde bulunduğumuz süreç elbette bazı belirsizlikler, riskler içeriyor ama biz tüm gayretimizle Suriye halkının tamamının yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."
Suriye'nin çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya olduğunu söyleyen Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İnanıyorum ki uygun şartlar oluştuğunda, Suriye çok hızlı toparlanacaktır. Yeter ki hep birlikte destek olalım. Suriye'nin maalesef geçtiğimiz 13-14 yılda altyapısı, ekonomisi, kurumları tahrip edildi. Şimdi yeniden inşa zamanı. Suriye'yi ekonomisiyle, kurumlarıyla, altyapısıyla hep birlikte inşa etmek durumundayız. Burada, uluslararası topluma ve tüm sorumlu ülkelere görev düşüyor. Gelin hep birlikte Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunalım. Özellikle Birleşmiş Milletlerden Avrupa Birliği'ne, bölgedeki dost, kardeş ülkelere varıncaya kadar el birliğiyle bunu yapmamız lazım. Bunu Suriye halkıyla birlikte yapabiliriz. Suriyeli vatandaşlar, devrim sonrası ellerinden geldikçe sokaklarını, evlerinin önünü temizlemeye gayret ediyorlar. Bunu yapan bir toplum kendi geleceğini de çok iyi inşa eder. Yeter ki biz birlik içinde onlara destek verelim."
Suriye'nin terörün yuvalanıp komşu ülkeleri tehdit ettiği bir ülke değil istikrar üreten bir ülke olacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Suriye'deki istikrara, olumlu gelişmelere dışarıdan hiçbir gücün müdahale etmesini istemiyoruz. İsrail'in Golan Tepeleri'ni aşan, işgal ettiği alanları genişletici eylemlerini son derece tehlikeli ve Suriye'nin istikrarını bozmaya çalışan eylemler olarak görüyoruz. İsrail başta olmak üzere hiçbir ülke bu kadar acı çekmiş, onurlu bir şekilde direnmiş, ülkesini inşa etmeye çalışan bu halka bunu yapma hakkına sahip değildir. Eylemleri gayrimeşrudur. Bunları hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir yabancı güç, Suriye'nin istikrarını bozucu, geleceğini inşa etme çabasını tahrip edici bir tutum içine girmemelidir. Tabii aynı temennileri, Gazze, Batı Şeria ve Filistin halkı için de ifade etmek istiyorum. Suriye halkı, çok uzun bir mücadeleyle, birçok acılar yaşayarak bugünkü ortamı oluşturdu. Sabrettiler ve zafere ulaştılar. Sabredenler, zafer kazandılar. Bunu gönülden kutluyoruz. İnşallah Filistin halkı da uzun yıllardır süren bu mücadelelerini bir gün zaferle taçlandıracaklar. Bunda hiçbir şüphe duymuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak haklı mücadelelerinin yanında olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Filistin halkının Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz."
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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