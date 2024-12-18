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Türkiye'de 'Mukbang Akımı' başladı: Ünlü fenomen hastaneye kaldırıldı
Türkiye'de 'Mukbang Akımı' başladı: Ünlü fenomen hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı sosyal medya... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T18:04+0300
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türkiye
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sosyal medya akımı
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Sosyal medyada yayılmaya başlayan Mukbang akımının yeni kurbanı 150 bin takipçili fenomen oldu.Sabah'ın haberine göre Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı 150 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Efecan Kültür isimli genç oldu. Abartılı şekilde yemek yiyen ünlü fenomenin obezite nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hastanede tedavi gören gençte çok sayıda morarma görüldüğü ifade edildi.Mukbang Akımı'ndan öldüÇin'de Mukbang canlı yayınlarıyla ünlenen Pan Xiaoting temmuz ayında 10 kg yemek yedikten sonra midesinde deformasyon yaşayarak hayatını kaybetmişti.Mukbang Akımı nedir?Mukbang (Korece: 'mokbang' olarak okunur) Güney Kore'de ortaya çıkan, insanların büyük miktarlarda yiyecek yediği ve bunu canlı yayınlar veya videolar aracılığıyla izleyicilere sunduğu bir internet akımı olarak tanınır. Bu trend, 2010'ların başında Güney Kore'deki canlı yayın platformlarında popülerlik kazandı ve zamanla diğer küresel sosyal medya platformlarına yayıldı. Bazı içerik üreticilerinin popüler olmak adına sağlıksız miktarda yemek tüketmesi uzun vadede sağlık sorunlarına yol açtığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/sosyal-medyanin-yeni-gundemi-mustafa-kemal-ataturk-hangi-takimliydi-1091678426.html
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efecan kültür öldü mü, efecan kültür ınstagram, mukbang akımı nedir, öldüren akım, asmr izle
efecan kültür öldü mü, efecan kültür ınstagram, mukbang akımı nedir, öldüren akım, asmr izle

Türkiye'de 'Mukbang Akımı' başladı: Ünlü fenomen hastaneye kaldırıldı

18:04 18.12.2024
© Fotoğraf : Efecan Kültür InstagramEfecan Kültür Instagram
Efecan Kültür Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Fotoğraf : Efecan Kültür Instagram
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Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı sosyal medya fenomeni Efecan Kültür isimli genç oldu. Abartılı şekilde yemek yiyen gencin obezite nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Sosyal medyada yayılmaya başlayan Mukbang akımının yeni kurbanı 150 bin takipçili fenomen oldu.
Sabah'ın haberine göre Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı 150 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Efecan Kültür isimli genç oldu. Abartılı şekilde yemek yiyen ünlü fenomenin obezite nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hastanede tedavi gören gençte çok sayıda morarma görüldüğü ifade edildi.

Mukbang Akımı'ndan öldü

Çin'de Mukbang canlı yayınlarıyla ünlenen Pan Xiaoting temmuz ayında 10 kg yemek yedikten sonra midesinde deformasyon yaşayarak hayatını kaybetmişti.

Mukbang Akımı nedir?

Mukbang (Korece: 'mokbang' olarak okunur) Güney Kore'de ortaya çıkan, insanların büyük miktarlarda yiyecek yediği ve bunu canlı yayınlar veya videolar aracılığıyla izleyicilere sunduğu bir internet akımı olarak tanınır. Bu trend, 2010'ların başında Güney Kore'deki canlı yayın platformlarında popülerlik kazandı ve zamanla diğer küresel sosyal medya platformlarına yayıldı. Bazı içerik üreticilerinin popüler olmak adına sağlıksız miktarda yemek tüketmesi uzun vadede sağlık sorunlarına yol açtığı açıklandı.
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