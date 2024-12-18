https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/turkiyede-mukbang-akimi-basladi-unlu-fenomen-hastaneye-kaldirildi-1091712623.html

Türkiye'de 'Mukbang Akımı' başladı: Ünlü fenomen hastaneye kaldırıldı

Türkiye'de 'Mukbang Akımı' başladı: Ünlü fenomen hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı sosyal medya... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T18:04+0300

2024-12-18T18:04+0300

2024-12-18T18:04+0300

türkiye

yemek

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Sosyal medyada yayılmaya başlayan Mukbang akımının yeni kurbanı 150 bin takipçili fenomen oldu.Sabah'ın haberine göre Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı 150 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Efecan Kültür isimli genç oldu. Abartılı şekilde yemek yiyen ünlü fenomenin obezite nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hastanede tedavi gören gençte çok sayıda morarma görüldüğü ifade edildi.Mukbang Akımı'ndan öldüÇin'de Mukbang canlı yayınlarıyla ünlenen Pan Xiaoting temmuz ayında 10 kg yemek yedikten sonra midesinde deformasyon yaşayarak hayatını kaybetmişti.Mukbang Akımı nedir?Mukbang (Korece: 'mokbang' olarak okunur) Güney Kore'de ortaya çıkan, insanların büyük miktarlarda yiyecek yediği ve bunu canlı yayınlar veya videolar aracılığıyla izleyicilere sunduğu bir internet akımı olarak tanınır. Bu trend, 2010'ların başında Güney Kore'deki canlı yayın platformlarında popülerlik kazandı ve zamanla diğer küresel sosyal medya platformlarına yayıldı. Bazı içerik üreticilerinin popüler olmak adına sağlıksız miktarda yemek tüketmesi uzun vadede sağlık sorunlarına yol açtığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/sosyal-medyanin-yeni-gundemi-mustafa-kemal-ataturk-hangi-takimliydi-1091678426.html

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