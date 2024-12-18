https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/turkiyede-mukbang-akimi-basladi-unlu-fenomen-hastaneye-kaldirildi-1091712623.html
Türkiye'de 'Mukbang Akımı' başladı: Ünlü fenomen hastaneye kaldırıldı
Türkiye'de 'Mukbang Akımı' başladı: Ünlü fenomen hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı sosyal medya... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T18:04+0300
2024-12-18T18:04+0300
2024-12-18T18:04+0300
türkiye
yemek
yemek programı
güney kore
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya yasası
sosyal medya bağımlılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091712264_0:100:403:327_1920x0_80_0_0_9c19d4087a9fb24cb3288cdff5c436df.jpg
Sosyal medyada yayılmaya başlayan Mukbang akımının yeni kurbanı 150 bin takipçili fenomen oldu.Sabah'ın haberine göre Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı 150 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Efecan Kültür isimli genç oldu. Abartılı şekilde yemek yiyen ünlü fenomenin obezite nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hastanede tedavi gören gençte çok sayıda morarma görüldüğü ifade edildi.Mukbang Akımı'ndan öldüÇin'de Mukbang canlı yayınlarıyla ünlenen Pan Xiaoting temmuz ayında 10 kg yemek yedikten sonra midesinde deformasyon yaşayarak hayatını kaybetmişti.Mukbang Akımı nedir?Mukbang (Korece: 'mokbang' olarak okunur) Güney Kore'de ortaya çıkan, insanların büyük miktarlarda yiyecek yediği ve bunu canlı yayınlar veya videolar aracılığıyla izleyicilere sunduğu bir internet akımı olarak tanınır. Bu trend, 2010'ların başında Güney Kore'deki canlı yayın platformlarında popülerlik kazandı ve zamanla diğer küresel sosyal medya platformlarına yayıldı. Bazı içerik üreticilerinin popüler olmak adına sağlıksız miktarda yemek tüketmesi uzun vadede sağlık sorunlarına yol açtığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/sosyal-medyanin-yeni-gundemi-mustafa-kemal-ataturk-hangi-takimliydi-1091678426.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091712264_0:63:403:365_1920x0_80_0_0_c09ddbbc8f4537ac22fd094ae2842bef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
efecan kültür öldü mü, efecan kültür ınstagram, mukbang akımı nedir, öldüren akım, asmr izle
efecan kültür öldü mü, efecan kültür ınstagram, mukbang akımı nedir, öldüren akım, asmr izle
Türkiye'de 'Mukbang Akımı' başladı: Ünlü fenomen hastaneye kaldırıldı
Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı sosyal medya fenomeni Efecan Kültür isimli genç oldu. Abartılı şekilde yemek yiyen gencin obezite nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Sosyal medyada yayılmaya başlayan Mukbang akımının yeni kurbanı 150 bin takipçili fenomen oldu.
Sabah'ın haberine göre Güney Kore'de başlayan 'Mukbang Akımı' Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sosyal medyada öldüren akım olarak bilinen yeni trendin son kurbanı 150 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Efecan Kültür isimli genç oldu. Abartılı şekilde yemek yiyen ünlü fenomenin obezite nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hastanede tedavi gören gençte çok sayıda morarma görüldüğü ifade edildi.
Çin'de Mukbang canlı yayınlarıyla ünlenen Pan Xiaoting temmuz ayında 10 kg yemek yedikten sonra midesinde deformasyon yaşayarak hayatını kaybetmişti.
Mukbang (Korece: 'mokbang' olarak okunur) Güney Kore'de ortaya çıkan, insanların büyük miktarlarda yiyecek yediği ve bunu canlı yayınlar veya videolar aracılığıyla izleyicilere sunduğu bir internet akımı olarak tanınır. Bu trend, 2010'ların başında Güney Kore'deki canlı yayın platformlarında popülerlik kazandı ve zamanla diğer küresel sosyal medya platformlarına yayıldı. Bazı içerik üreticilerinin popüler olmak adına sağlıksız miktarda yemek tüketmesi uzun vadede sağlık sorunlarına yol açtığı açıklandı.