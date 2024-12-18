https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/sosyal-medyanin-yeni-gundemi-mustafa-kemal-ataturk-hangi-takimliydi-1091678426.html

Sosyal medyanın yeni gündemi: Mustafa Kemal Atatürk hangi takımlıydı?

Sosyal medyanın yeni gündemi: Mustafa Kemal Atatürk hangi takımlıydı?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği futbol takımı hakkında sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Bazı kullanıcılar üç büyüklerden... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T00:55+0300

2024-12-18T00:55+0300

2024-12-18T00:55+0300

türkiye

mustafa kemal atatürk

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

gençlerbirliği futbol takımı

ankaragücü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089789223_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_21c3d2519011fe18517e4b8daf041992.jpg

Sosyal medyada İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği takım gündem oldu.Kurtuluş Savaşı Gazisi ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği futbol takımı hakkında sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Bazı kullanıcılar üç büyüklerden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan bir takımı tuttuğunu belirtirken bazı kullanıcılar Ankara takımlarından Gençlerbirliği veya Ankaragücü'ne destek verdiğini söyledi.Atatürk ile FenerbahçeGençlerbirliği bağıGençlerbirliği'nin kurucuları kuruluş çalışmaları sırasında Atatürk'ün eğitim anlayışından ilham alarak kulübü kurduklarını ifade etmişti. Gençlerbirliği'nin renkleri olan kırmızı-siyah renklerin, Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerin kanı ve matemi temsil ettiği söylenir. Bu da Atatürk'ün idealleriyle uyumlu bir sembolizm olarak yorumlanır.Galatasaray ve Beşiktaş ile ilişkisi Atatürk'ün Ankaragücü'ne desteğiAtatürk, Ankara'yı Türkiye'nin başkenti yaptıktan sonra, Ankara'daki spor faaliyetlerine özel önem verdi. 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Ankaragücü Kulübü'nü ziyaret etmiş ve burada sporcularla görüşmeler yapmıştı. Bu ziyaret, Ankaragücü'nün resmi kayıtlarında da yer almakta ancak sarı lacivertli takımı tutup tutmadığı bilinmiyor. Genel olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk futboluna her anlamda desteğini ilettiği ancak belli bir takımı tutmadığı düşünülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/2024-fifa-puskas-odulunun-sahibi-belli-oldu-yilin-en-iyi-golu-1091672363.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa kemal atatürk ankaragücü, mustafa kemal atatürk galatasaray, atatürk fenerbahçe, atatürk gençlerbirliği, atatürk beşiktaş, atatürk hangi takımlı