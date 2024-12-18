https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/sosyal-medyanin-yeni-gundemi-mustafa-kemal-ataturk-hangi-takimliydi-1091678426.html
Sosyal medyanın yeni gündemi: Mustafa Kemal Atatürk hangi takımlıydı?
Sosyal medyanın yeni gündemi: Mustafa Kemal Atatürk hangi takımlıydı?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği futbol takımı hakkında sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Bazı kullanıcılar üç büyüklerden... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T00:55+0300
2024-12-18T00:55+0300
2024-12-18T00:55+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
galatasaray
fenerbahçe
beşiktaş
gençlerbirliği futbol takımı
ankaragücü
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Sosyal medyada İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği takım gündem oldu.Kurtuluş Savaşı Gazisi ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği futbol takımı hakkında sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Bazı kullanıcılar üç büyüklerden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan bir takımı tuttuğunu belirtirken bazı kullanıcılar Ankara takımlarından Gençlerbirliği veya Ankaragücü'ne destek verdiğini söyledi.Atatürk ile FenerbahçeGençlerbirliği bağıGençlerbirliği'nin kurucuları kuruluş çalışmaları sırasında Atatürk'ün eğitim anlayışından ilham alarak kulübü kurduklarını ifade etmişti. Gençlerbirliği'nin renkleri olan kırmızı-siyah renklerin, Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerin kanı ve matemi temsil ettiği söylenir. Bu da Atatürk'ün idealleriyle uyumlu bir sembolizm olarak yorumlanır.Galatasaray ve Beşiktaş ile ilişkisi Atatürk'ün Ankaragücü'ne desteğiAtatürk, Ankara'yı Türkiye'nin başkenti yaptıktan sonra, Ankara'daki spor faaliyetlerine özel önem verdi. 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Ankaragücü Kulübü'nü ziyaret etmiş ve burada sporcularla görüşmeler yapmıştı. Bu ziyaret, Ankaragücü'nün resmi kayıtlarında da yer almakta ancak sarı lacivertli takımı tutup tutmadığı bilinmiyor. Genel olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk futboluna her anlamda desteğini ilettiği ancak belli bir takımı tutmadığı düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/2024-fifa-puskas-odulunun-sahibi-belli-oldu-yilin-en-iyi-golu-1091672363.html
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mustafa kemal atatürk ankaragücü, mustafa kemal atatürk galatasaray, atatürk fenerbahçe, atatürk gençlerbirliği, atatürk beşiktaş, atatürk hangi takımlı
Sosyal medyanın yeni gündemi: Mustafa Kemal Atatürk hangi takımlıydı?
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği futbol takımı hakkında sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Bazı kullanıcılar üç büyüklerden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan bir takımı tuttuğunu belirtirken bazı kullanıcılar Ankara takımlarından Gençlerbirliği veya Ankaragücü'ne destek verdiğini söyledi. Peki hangi takımlı?
Sosyal medyada İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği takım gündem oldu.
Kurtuluş Savaşı Gazisi ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklediği futbol takımı hakkında sosyal medyada tartışmalar yaşandı. Bazı kullanıcılar üç büyüklerden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan bir takımı tuttuğunu belirtirken bazı kullanıcılar Ankara takımlarından Gençlerbirliği veya Ankaragücü'ne destek verdiğini söyledi.
1918'de Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret eden ve kulüp defterine not yazan Atatürk "Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafa şamil olan hizmetleri takdire şayandır" dedi.
Bu ziyaret, Fenerbahçe taraftarları arasında Atatürk'ün Fenerbahçeli olduğu iddiasını güçlendirdi. Ayrıca, bazı kaynaklar Atatürk'ün Fenerbahçe'nin ülkenin işgal dönemindeki direnişine destek verdiğini belirtir.
Gençlerbirliği'nin kurucuları kuruluş çalışmaları sırasında Atatürk'ün eğitim anlayışından ilham alarak kulübü kurduklarını ifade etmişti. Gençlerbirliği'nin renkleri olan kırmızı-siyah renklerin, Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerin kanı ve matemi temsil ettiği söylenir. Bu da Atatürk'ün idealleriyle uyumlu bir sembolizm olarak yorumlanır.
Galatasaray ve Beşiktaş ile ilişkisi
Galatasaray
: Atatürk, Galatasaray Lisesi'nde bazı etkinliklere katılmış, sporun gençlik üzerindeki önemini sık sık vurguladı. Bu nedenle Galatasaray taraftarları da Atatürk'le bir bağ kurmaya çalışıyor.
Beşiktaş
: Atatürk'ün, Beşiktaş Kulübü'ne özel bir destek verdiği yönünde doğrudan bir kayıt olmasa da Beşiktaş taraftarları da, Atatürk'ün sporun genel gelişimine olan desteğini vurgulayarak onunla manevi bir bağ kurarlar.
Atatürk'ün Ankaragücü'ne desteği
Atatürk, Ankara'yı Türkiye'nin başkenti yaptıktan sonra, Ankara'daki spor faaliyetlerine özel önem verdi. 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Ankaragücü Kulübü'nü ziyaret etmiş ve burada sporcularla görüşmeler yapmıştı. Bu ziyaret, Ankaragücü'nün resmi kayıtlarında da yer almakta ancak sarı lacivertli takımı tutup tutmadığı bilinmiyor. Genel olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk futboluna her anlamda desteğini ilettiği ancak belli bir takımı tutmadığı düşünülüyor.