https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/turk-dil-kurumundan-2024-yilinin-kelimesi-anketi-yozlasma-mi-yabancilasma-mi-1091717400.html
Türk Dil Kurumu'ndan '2024 yılının kelimesi' anketi: 'Yozlaşma' mı 'Yabancılaşma' mı?
Türk Dil Kurumu'ndan '2024 yılının kelimesi' anketi: 'Yozlaşma' mı 'Yabancılaşma' mı?
Sputnik Türkiye
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi'nin işbirliğiyle '2024 yılının kelimesi' için oylama başlatıldı. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T19:38+0300
2024-12-18T19:38+0300
2024-12-18T20:03+0300
türkiye
türk dil kurumu (tdk)
türkçe
oylama
anket
algoritma
merhamet
yapay zeka
yüzleşme
ankara üniversitesi
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TDK'dan yapılan açıklamada, dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler ve kavramların, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile olduğu belirtildi.'2024 yılının kelimesi' oylamasının, bu çerçevede, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı ifade edildi.Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, Kurul değerlendirmesiyle 7'ye indirilerek halk oylamasına sunulduğu aktarılan açıklamada, oylamaya yüksek katılım sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.Yozlaşma mı Yabancılaşma mı?Oylamaya, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden katılım sağlanıyor."Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek katılımcılar, "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme" kelimelerinden birini seçebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/erkeklerin-dunyasi-2024-arastirmasinin-sonuclari-aciklandi-evli-erkeklerin-yuzde-79u-mutlu-ve-1091708310.html
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türk dil kurumu (tdk), türkçe, oylama, anket, algoritma, merhamet, yapay zeka, yüzleşme, ankara üniversitesi, tdk
türk dil kurumu (tdk), türkçe, oylama, anket, algoritma, merhamet, yapay zeka, yüzleşme, ankara üniversitesi, tdk
Türk Dil Kurumu'ndan '2024 yılının kelimesi' anketi: 'Yozlaşma' mı 'Yabancılaşma' mı?
19:38 18.12.2024 (güncellendi: 20:03 18.12.2024)
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi'nin işbirliğiyle '2024 yılının kelimesi' için oylama başlatıldı.
TDK'dan yapılan açıklamada, dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler ve kavramların, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile olduğu belirtildi.
'2024 yılının kelimesi' oylamasının, bu çerçevede, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı ifade edildi.
Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, Kurul değerlendirmesiyle 7'ye indirilerek halk oylamasına sunulduğu aktarılan açıklamada, oylamaya yüksek katılım sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Yozlaşma mı Yabancılaşma mı?
Oylamaya, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden
katılım sağlanıyor.
"Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek katılımcılar, "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme" kelimelerinden birini seçebilecek.