https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/turk-dil-kurumundan-2024-yilinin-kelimesi-anketi-yozlasma-mi-yabancilasma-mi-1091717400.html

Türk Dil Kurumu'ndan '2024 yılının kelimesi' anketi: 'Yozlaşma' mı 'Yabancılaşma' mı?

Türk Dil Kurumu'ndan '2024 yılının kelimesi' anketi: 'Yozlaşma' mı 'Yabancılaşma' mı?

Sputnik Türkiye

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi'nin işbirliğiyle '2024 yılının kelimesi' için oylama başlatıldı. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T19:38+0300

2024-12-18T19:38+0300

2024-12-18T20:03+0300

türkiye

türk dil kurumu (tdk)

türkçe

oylama

anket

algoritma

merhamet

yapay zeka

yüzleşme

ankara üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083062260_0:925:1200:1600_1920x0_80_0_0_310b2fe1e272f60ed33aa76daa68d20d.jpg

TDK'dan yapılan açıklamada, dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler ve kavramların, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile olduğu belirtildi.'2024 yılının kelimesi' oylamasının, bu çerçevede, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı ifade edildi.Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, Kurul değerlendirmesiyle 7'ye indirilerek halk oylamasına sunulduğu aktarılan açıklamada, oylamaya yüksek katılım sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.Yozlaşma mı Yabancılaşma mı?Oylamaya, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden katılım sağlanıyor."Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek katılımcılar, "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme" kelimelerinden birini seçebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/erkeklerin-dunyasi-2024-arastirmasinin-sonuclari-aciklandi-evli-erkeklerin-yuzde-79u-mutlu-ve-1091708310.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk dil kurumu (tdk), türkçe, oylama, anket, algoritma, merhamet, yapay zeka, yüzleşme, ankara üniversitesi, tdk