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Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması'nın sonuçları açıklandı: 'Evli erkeklerin yüzde 79'u mutlu ve güvende hissediyor'
Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması'nın sonuçları açıklandı: 'Evli erkeklerin yüzde 79'u mutlu ve güvende hissediyor'
Sputnik Türkiye
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) ile Method Research Company tarafından gerçekleştirilen "Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması"... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T16:11+0300
2024-12-18T16:11+0300
yaşam
türkiye
araştırma
kadın
erkek
evlilik
aile
temizlik
sağlık
hijyen
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Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah ise araştırmanın erkeklerin temizlik, sağlık, aile değerleri ve ilişkiler konusundaki alışkanlıklarına ışık tuttuğunu dile getirdi.Berişah, katılımcıların yüzde 60'ının evli, yüzde 40'ının bekar olduğunu, yüzde 32'sinin yüksek eğitim, yüzde 45'inin orta eğitim, yüzde 23'ünün de düşük eğitim seviyesinde olduğunu söyledi.Toplantıda konuşan İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, küresel ve ulusal düzeyde yaşanan siyasi, ekonomik krizler ve doğal afetlerin, yoğun bir stres birikimine yol açtığını söyledi.Bu durumun kadına yönelik şiddet gibi toplumsal sorunların artışına da zemin hazırladığını vurgulayan Kaynak, erkeklerin bu süreçlerden nasıl etkilendiğine dair yeterince çalışma yapılmadığını belirtti.Prof. Dr. Kaynak, "Kadınlarla ilgili çok sayıda araştırma ve çalışma yürütülmesine rağmen, erkeklerin travmalar karşısında yaşadığı kayıplar genellikle göz ardı ediliyor. Özellikle deprem gibi kitlesel travmalarda, erkeklerin aileyi koruma ve geçindirme gibi temel rollerini yerine getirememesi, daha derin psikolojik kayıplara neden olabiliyor. Erkekler, toplumsal rollerini kaybettiklerinde bu kaybı kaba güçle telafi etmeye eğilim gösterebiliyor. Bu araştırma, Türkiye'deki erkeklerin durumunu anlamak, yaşadıkları stres ve mutluluk kaynaklarını belirlemek için bir harita niteliğinde" dedi.Erkeklerin yüzde 35'i 'evin reisi benim' diyor7 bölgeden 22 şehirde 761 erkekle yüz yüze görüşülerek yapılan 'Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması', temizlik ve hijyen, bedensel sağlık, psikoloji, cinsel hayat, evlilik ve aile değerlerine bakış konularında sonuçlar ortaya koydu.Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 78'i kendini sağlıklı hissettiğini belirtirken, yüzde 11'i bazen sağlıklı hissettiğini, yüzde 11'i sağlıklı hissetmediğini, yüzde 24'ü ise kronik bir hastalığı olduğunu kaydetti.Katılımcıların yüzde 81'i evde, yüzde 59'u işte sevgi hissettiğini belirtirken, yüzde 79'u evde, yüzde 59'u işte mutlu olduklarını ifade etti. Erkeklerin yüzde 85'i evde, yüzde 67'si işte kendini güvende hissettiğini söyledi.Evdeki rollerine ilişkin soruyu erkeklerin yüzde 35'i "Evin reisi benim", yüzde 28'i "Evdeki saygınlığım yüksek", yüzde 27'si "Eşimle eşitiz", yüzde 11'i "Evde beni sayan yok" şeklinde cevapladı.'Evli erkeklerin yüzde 79'u mutlu ve güvende hissediyor'Katılımcıların yüzde 36'sı 'Evli değilim', yüzde 32'si 'Kendimiz tanıştık, anlaştık, aileler onayladı', yüzde 23'ü 'Görücü usulü' yüzde 5'i 'Kendi isteğimle, kaçarak evlendim', yüzde 4'ü 'Kendimiz tanıştık, anlaştık, aileler istememesine rağmen evlendik' yanıtını verdi.Evlilik ve aile konusunda da katılımcıların yüzde 79'u 'Evlilik kutsaldır', yüzde 93'ü de 'Aile kutsaldır' görüşünü paylaştı.Evli erkeklerin de yüzde 79'u kendini mutlu ve güvende hissederken, bekar erkeklerin yüzde 55'i sakin, yüzde 48'i güçlü hissettiğini dile getirdi.
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türkiye, araştırma, kadın, erkek, evlilik, aile, temizlik, sağlık, hijyen, psikoloji, cinsel hayat, üsküdar üniversitesi
türkiye, araştırma, kadın, erkek, evlilik, aile, temizlik, sağlık, hijyen, psikoloji, cinsel hayat, üsküdar üniversitesi

Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması'nın sonuçları açıklandı: 'Evli erkeklerin yüzde 79'u mutlu ve güvende hissediyor'

16:11 18.12.2024
© AAEvlilik
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AA
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Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) ile Method Research Company tarafından gerçekleştirilen "Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması" sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre evli erkeklerin yüzde 79'unun kendini mutlu ve güvende hissettiği saptandı.
Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah ise araştırmanın erkeklerin temizlik, sağlık, aile değerleri ve ilişkiler konusundaki alışkanlıklarına ışık tuttuğunu dile getirdi.
Berişah, katılımcıların yüzde 60'ının evli, yüzde 40'ının bekar olduğunu, yüzde 32'sinin yüksek eğitim, yüzde 45'inin orta eğitim, yüzde 23'ünün de düşük eğitim seviyesinde olduğunu söyledi.
Toplantıda konuşan İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, küresel ve ulusal düzeyde yaşanan siyasi, ekonomik krizler ve doğal afetlerin, yoğun bir stres birikimine yol açtığını söyledi.
Bu durumun kadına yönelik şiddet gibi toplumsal sorunların artışına da zemin hazırladığını vurgulayan Kaynak, erkeklerin bu süreçlerden nasıl etkilendiğine dair yeterince çalışma yapılmadığını belirtti.
Prof. Dr. Kaynak, "Kadınlarla ilgili çok sayıda araştırma ve çalışma yürütülmesine rağmen, erkeklerin travmalar karşısında yaşadığı kayıplar genellikle göz ardı ediliyor. Özellikle deprem gibi kitlesel travmalarda, erkeklerin aileyi koruma ve geçindirme gibi temel rollerini yerine getirememesi, daha derin psikolojik kayıplara neden olabiliyor. Erkekler, toplumsal rollerini kaybettiklerinde bu kaybı kaba güçle telafi etmeye eğilim gösterebiliyor. Bu araştırma, Türkiye'deki erkeklerin durumunu anlamak, yaşadıkları stres ve mutluluk kaynaklarını belirlemek için bir harita niteliğinde" dedi.

Erkeklerin yüzde 35'i 'evin reisi benim' diyor

7 bölgeden 22 şehirde 761 erkekle yüz yüze görüşülerek yapılan 'Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması', temizlik ve hijyen, bedensel sağlık, psikoloji, cinsel hayat, evlilik ve aile değerlerine bakış konularında sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 78'i kendini sağlıklı hissettiğini belirtirken, yüzde 11'i bazen sağlıklı hissettiğini, yüzde 11'i sağlıklı hissetmediğini, yüzde 24'ü ise kronik bir hastalığı olduğunu kaydetti.
Katılımcıların yüzde 81'i evde, yüzde 59'u işte sevgi hissettiğini belirtirken, yüzde 79'u evde, yüzde 59'u işte mutlu olduklarını ifade etti. Erkeklerin yüzde 85'i evde, yüzde 67'si işte kendini güvende hissettiğini söyledi.
Evdeki rollerine ilişkin soruyu erkeklerin yüzde 35'i "Evin reisi benim", yüzde 28'i "Evdeki saygınlığım yüksek", yüzde 27'si "Eşimle eşitiz", yüzde 11'i "Evde beni sayan yok" şeklinde cevapladı.

'Evli erkeklerin yüzde 79'u mutlu ve güvende hissediyor'

Katılımcıların yüzde 36'sı 'Evli değilim', yüzde 32'si 'Kendimiz tanıştık, anlaştık, aileler onayladı', yüzde 23'ü 'Görücü usulü' yüzde 5'i 'Kendi isteğimle, kaçarak evlendim', yüzde 4'ü 'Kendimiz tanıştık, anlaştık, aileler istememesine rağmen evlendik' yanıtını verdi.
Evlilik ve aile konusunda da katılımcıların yüzde 79'u 'Evlilik kutsaldır', yüzde 93'ü de 'Aile kutsaldır' görüşünü paylaştı.
Evli erkeklerin de yüzde 79'u kendini mutlu ve güvende hissederken, bekar erkeklerin yüzde 55'i sakin, yüzde 48'i güçlü hissettiğini dile getirdi.
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