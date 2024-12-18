https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-rus-komutan-krillovun-oldurulmesi-akilsizca-1091722408.html
Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Rus komutan Krillov’un öldürülmesi akılsızca
Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Rus komutan Krillov’un öldürülmesi akılsızca
Sputnik Türkiye
Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Tümgeneral Kirillov'un öldürülmesini akılsızca bir hareket olarak nitelendirdi. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T21:39+0300
2024-12-18T21:39+0300
2024-12-18T21:38+0300
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov'un öldürülmesinin, rezonansa rağmen Kiev ve Moskova arasında barış görüşmelerinin başlamasına ciddi bir engel teşkil etmeyeceğini söyledi.Kellogg, “Bu olayın (Kirillov cinayeti) aslında geriye doğru götürecek bir adım olduğunu düşünmüyorum ama şunu söylemek isterim: Savaşın kuralları vardır ve yapılmaması gereken bazı şeyler vardır” dedi.Olayın Kiev açısından akıllıca bir hareket olmadığını vurgulayan Kellogg, “Bunun akıllıca olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.17 Aralık sabahı Moskova'daki Ryazanskiy Caddesi'nde bir konut binasının girişine bırakılmış bir skutera monte edilen bombanın infilak etmesi sonucu Tümgeneral Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili olarak terör eylemi, cinayet ve yasadışı silah kaçakçılığı suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.Daha sonra FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin terör saldırısını gerçekleştirmesi için 100 bin dolar ve Avrupa Birliği ülkelerinden birine tahliye sözü verdiği Özbekistan vatandaşı bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rus-general-kirillov-cinayeti-iki-supheli-gozaltina-alindi-1091687496.html
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keith kellogg, donald trump, abd, kiev, ukrayna, özbekistan, fox news, rusya federal güvenlik servisi (fsb), igor kirillov, avrupa birliği, barış görüşmeleri
keith kellogg, donald trump, abd, kiev, ukrayna, özbekistan, fox news, rusya federal güvenlik servisi (fsb), igor kirillov, avrupa birliği, barış görüşmeleri
Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi adayı Kellogg: Rus komutan Krillov’un öldürülmesi akılsızca
Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Tümgeneral Kirillov'un öldürülmesini akılsızca bir hareket olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov'un öldürülmesinin, rezonansa rağmen Kiev ve Moskova arasında barış görüşmelerinin başlamasına ciddi bir engel teşkil etmeyeceğini söyledi.
Kellogg, “Bu olayın (Kirillov cinayeti) aslında geriye doğru götürecek bir adım olduğunu düşünmüyorum ama şunu söylemek isterim: Savaşın kuralları vardır ve yapılmaması gereken bazı şeyler vardır” dedi.
Olayın Kiev açısından akıllıca bir hareket olmadığını vurgulayan Kellogg, “Bunun akıllıca olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.
17 Aralık sabahı Moskova'daki Ryazanskiy Caddesi'nde bir konut binasının girişine bırakılmış bir skutera monte edilen bombanın infilak etmesi sonucu Tümgeneral Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili olarak terör eylemi, cinayet ve yasadışı silah kaçakçılığı suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.
Daha sonra FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin terör saldırısını gerçekleştirmesi için 100 bin dolar ve Avrupa Birliği ülkelerinden birine tahliye sözü verdiği Özbekistan vatandaşı bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.