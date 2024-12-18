https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/tapulu-4-dairesi-kendinden-habersiz-kiralandi-yeni-dolandiricilik-yontemi-sasirtti-1091711303.html
Tapulu 4 dairesi kendinden habersiz kiralandı: Yeni dolandırıcılık yöntemi şaşırttı
Tapulu 4 dairesi kendinden habersiz kiralandı: Yeni dolandırıcılık yöntemi şaşırttı
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de yaşayan Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız, 3 sene önce müteahhitten aldığı tapulu 4 dairesinin kendisinden habersiz bir şekilde kiralandığını... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T17:27+0300
2024-12-18T17:27+0300
2024-12-18T17:27+0300
türkiye
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kira sözleşmesi
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Yurt dışında yaşayan ev sahibinin 4 evinin kilitleri kırılarak günlük kiraya verildiği iddia edildi.Şişli Feriköy Mahallesi'nde bir müteahhitle anlaşan Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız 4 daireyi satın aldı. İşleri nedeniyle yurt dışına çıkan Aydın Yıldız, müteahhitten aldığı tapulu 4 dairesinin kendisinden habersiz bir şekilde kiralandığını fark etti. Yurt dışında olduğu sırada kilidi kırılan evlere kaçak elektrik ve su tesisatı çekildiğini belirten ev sahibi konuyu yargıya taşıdı.Tapulu 4 dairesinin bir süre önce kiralandığını ardından boşaltılarak yeniden kiraya verildiğini öğrendi. Günlük daire şeklinde de kullanılan dairelerinde kazanç elde edildiğini iddia eden Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız ''Ben daire yapılırken sıkıntılar yaşadım. Bina geç tamamlandığı için müteahhit ile tartışma yaşadık. Bana 'Beni dava edersen seni bu binaya sokturmam, seni barındırmam' dedi. Beni bilinmeyen numaralardan arayarak rahatsız etti. Hatta arabamın yanına tanımadığım adamlar gelerek 'senin kira alacakların varmış sen bize evin birini ver biz de alacaklarını alalım' dediler. Ben de satmayacağımı söyleyince aba altında sopa gösterdiler. Avukatım vasıtasıyla evlerimi geri almaya çalıştım, kaymakamlığa gittim. Ama süreç çok uzun sürdü. Dairelerimden haksız kira geliri elde ediyorlar. Kaçak elektrik kullanıyorlar. İSKİ'ye sahte kontrat sunarak su almışlar. Ben mağdurum'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/tapuda-sazan-sarmali-kurbani-oldu-2-milyon-100-bin-lirasini-kaybetti-1091623337.html
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daire, ev sahibi , kira, kira bedeli, kira beyannamesi, kira sözleşmesi, kaçak, kaçak bina, kaçak elektrik kullanımı, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi
daire, ev sahibi , kira, kira bedeli, kira beyannamesi, kira sözleşmesi, kaçak, kaçak bina, kaçak elektrik kullanımı, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi
Tapulu 4 dairesi kendinden habersiz kiralandı: Yeni dolandırıcılık yöntemi şaşırttı
İstanbul Şişli'de yaşayan Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız, 3 sene önce müteahhitten aldığı tapulu 4 dairesinin kendisinden habersiz bir şekilde kiralandığını fark etti. Yurt dışında olduğu sırada kilidi kırılan evlere kaçak elektrik ve su tesisatı çekildiğini belirten ev sahibi yargıya başvuruda bulundu.
Yurt dışında yaşayan ev sahibinin 4 evinin kilitleri kırılarak günlük kiraya verildiği iddia edildi.
Şişli Feriköy Mahallesi'nde bir müteahhitle anlaşan Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız 4 daireyi satın aldı. İşleri nedeniyle yurt dışına çıkan Aydın Yıldız, müteahhitten aldığı tapulu 4 dairesinin kendisinden habersiz bir şekilde kiralandığını fark etti. Yurt dışında olduğu sırada kilidi kırılan evlere kaçak elektrik ve su tesisatı çekildiğini belirten ev sahibi konuyu yargıya taşıdı.
Tapulu 4 dairesinin bir süre önce kiralandığını ardından boşaltılarak yeniden kiraya verildiğini öğrendi. Günlük daire şeklinde de kullanılan dairelerinde kazanç elde edildiğini iddia eden Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız ''Ben daire yapılırken sıkıntılar yaşadım. Bina geç tamamlandığı için müteahhit ile tartışma yaşadık. Bana 'Beni dava edersen seni bu binaya sokturmam, seni barındırmam' dedi. Beni bilinmeyen numaralardan arayarak rahatsız etti. Hatta arabamın yanına tanımadığım adamlar gelerek 'senin kira alacakların varmış sen bize evin birini ver biz de alacaklarını alalım' dediler. Ben de satmayacağımı söyleyince aba altında sopa gösterdiler. Avukatım vasıtasıyla evlerimi geri almaya çalıştım, kaymakamlığa gittim. Ama süreç çok uzun sürdü. Dairelerimden haksız kira geliri elde ediyorlar. Kaçak elektrik kullanıyorlar. İSKİ'ye sahte kontrat sunarak su almışlar. Ben mağdurum'' açıklamasında bulundu.