https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/uzayda-mahsur-kalan-astronotun-fotograflari-korkutmustu-astronottan-sagligim-yerinde-mesaji-1090351868.html

Uzayda mahsur kalan astronotun fotoğrafları korkutmuştu: Astronottan 'sağlığım yerinde' mesajı

Uzayda mahsur kalan astronotun fotoğrafları korkutmuştu: Astronottan 'sağlığım yerinde' mesajı

Sputnik Türkiye

Boeing'in Starliner uzay aracındaki sorun nedeniyle aylardır uzay istasyonunda kalan NASA astronotu Sunita Williams’ın son fotoğrafları, sağlık endişelerini... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T16:23+0300

2024-11-13T16:23+0300

2024-11-13T16:23+0300

yaşam

uzay

boeing

boeing starliner

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

nasa

uluslararası uzay istasyonu (uui)

sunita williams

uzay aracı

zayıflama

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5 Haziran'da sekiz günlük göreve çıkan ve hala dünyaya geri dönemeyen NASA astronotlarından açıklama geldi. Uzayda uzay aracı olmadan görevlerine devam eden Sunita 'Suni' Williams ve Barry 'Butch' Wilmore, Şubat ayında Dünya'ya dönüş yapabilecekler. O zamana kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayacak olan Suni Williams'ın yakın zamanda paylaşılan fotoğraflarda zayıf gözükmesi endişeye yol açmıştı.Astronotun fotoğraflarını gören uzmanlar endişelerini dile getirmişti59 yaşındaki Williams ve 61 yaşındaki Wilmore, 5 Haziranda sekiz günlük bir göreve çıkmış ancak uzay araçları teknik nedenlerden dolayı arızalanınca ikili Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni bir uzay arazı gönderilmesini beklemeye karar verdi. Belirli dönemlerde NASA, astronotları hakkında takipçilerini bildiriyor. Bunlardan birinde paylaşılan fotoğraflarda Williams'ın zayıf görünmesi hakkında bazı uzmanlar yorum yapmıştı. Suni Williams'ın kalori kaybı yaşıyor olmasının muhtemel olduğunu söyleyen uzmanlar, astronotun sağlıklı vücut ağırlığına sahip olduğunu söyleyemeyeceklerini' belirtmişti.Düzenli egzersiz yaptığını söyleyen Williams, kilosunun aynı olduğunu belirttiNASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki tüm astronotların rutin olarak tıbbi kontrollerden geçtiğini ve astronotları izleyen özel uçuş cerrahları bulunduğunu belirterek durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Williams, fitness, spor ve uzay hakkında yaptığı konuşmada, istasyonda çok fazla değişken olduğunu, kilo verdiğine dair söylentileri duyduğunu ama aslında hiç kilo vermediğini belirtti.Uzayda bulunan astronotların vücutlarında sıvı değişimi yaşayabileceğini söyleyen Williams, 'uzaydaki insanların başlarının, sıvının vücutta eşitlenmesi nedeniyle normalde olduğundan biraz daha büyük görünebileceğini' öne sürdü. Williams, aylardır Butch Wilmore ile egzersiz yaptığını, istasyonda bisiklet, koşu bandı ve halter ekipmanlarını kullandıklarını ancak vücudunun aynı kiloda kaldığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/aylardir-boslukta-suzuluyorlar-uzayda-mahsur-kalan-astronotun-goruntusukorkuttu-1090211028.html

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uzay, boeing, boeing starliner, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), nasa, uluslararası uzay istasyonu (uui), sunita williams, uzay aracı, zayıflama