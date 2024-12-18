https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/survivor-2025-icin-geri-sayim-basladi-kadro-sizdirildi-ne-zaman-yayinlanacak-1091680842.html
'Survivor 2025' için geri sayım başladı: 'Kadro sızdırıldı', ne zaman yayınlanacak?
'Survivor 2025' için geri sayım başladı: 'Kadro sızdırıldı', ne zaman yayınlanacak?
Sputnik Türkiye
Ekranların fenomen yarışması 'Survivor 2025' başlamadan gündem oldu! Yarışmanın sıkı takipçileri kadro ve yayın tarihi hakkında bilgi beklerken, sosyal medyada... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T05:51+0300
2024-12-18T05:51+0300
2024-12-18T05:51+0300
survivor
tv8
yaşam
acun ilıcalı
all star
kadro
yayın
bölüm
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Survivor tutkunlarının merakla beklediği 'Survivor 2025', TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.'Survivor 2025' ne zaman başlıyor?Henüz Acun Ilıcalı ve TV8 ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yarışmanın geçmiş yıllardaki gibi ocak ayının başında başlaması bekleniyor. Tahminlere göre, Survivor 2025, MasterChef Türkiye'nin finalinin hemen ardından, 1 Ocak 2025’te yayın hayatına başlayacak.Barış Murat Yağcı Survivor kadrosunda mı?Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, eski Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı’nın 'Survivor 2025' kadrosunda yer alacağı iddialarını gündeme taşıdı. Barış’ın doktoru Cem Çıtlak’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, bu söylentileri daha da alevlendirdi. Barış’ın hayranları, bu haberi heyecanla karşılarken, TV8’den henüz doğrulama gelmedi.Kadroda yer alacağı i̇ddia edilen i̇simlerAll Star kadrosunda, Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı isimler yer alacak. İddialara göre:Yeni yarışmacılar arasında ise şu isimlerin olması bekleniyor:Ancak kadroya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatalım.Barış Murat Yağcı kimdir?1991 doğumlu Barış Murat Yağcı, İzmirli bir oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitim aldı. Barış, 2020 ve 2022 sezonlarında Survivor’da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.Hayranlar resmi açıklamayı bekliyor'Survivor 2025' hakkında kesin bilgiler almak isteyen izleyiciler, Acun Ilıcalı’nın yapacağı resmi açıklamayı ve tanıtım fragmanını heyecanla bekliyor. Kadro ve yayın tarihiyle ilgili gelişmeleri TV8 ve Survivor’ın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
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'Survivor 2025' için geri sayım başladı: 'Kadro sızdırıldı', ne zaman yayınlanacak?
Ekranların fenomen yarışması 'Survivor 2025' başlamadan gündem oldu! Yarışmanın sıkı takipçileri kadro ve yayın tarihi hakkında bilgi beklerken, sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf, Barış Murat Yağcı’nın yarışmaya dahil olacağı iddialarını güçlendirdi. İşte Survivor 2025 hakkında bilinen tüm detaylar...
Survivor tutkunlarının merakla beklediği 'Survivor 2025', TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
'Survivor 2025' ne zaman başlıyor?
Henüz Acun Ilıcalı ve TV8 ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yarışmanın geçmiş yıllardaki gibi ocak ayının başında başlaması bekleniyor. Tahminlere göre, Survivor 2025, MasterChef Türkiye'nin finalinin hemen ardından, 1 Ocak 2025’te yayın hayatına başlayacak.
Barış Murat Yağcı Survivor kadrosunda mı?
Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, eski Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı’nın 'Survivor 2025' kadrosunda yer alacağı iddialarını gündeme taşıdı. Barış’ın doktoru Cem Çıtlak’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, bu söylentileri daha da alevlendirdi. Barış’ın hayranları, bu haberi heyecanla karşılarken, TV8’den henüz doğrulama gelmedi.
Kadroda yer alacağı i̇ddia edilen i̇simler
All Star kadrosunda, Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı isimler yer alacak. İddialara göre:
Yeni yarışmacılar arasında ise şu isimlerin olması bekleniyor:
Ancak kadroya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatalım.
Barış Murat Yağcı kimdir?
1991 doğumlu Barış Murat Yağcı, İzmirli bir oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitim aldı. Barış, 2020 ve 2022 sezonlarında Survivor’da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Hayranlar resmi açıklamayı bekliyor
'Survivor 2025' hakkında kesin bilgiler almak isteyen izleyiciler, Acun Ilıcalı’nın yapacağı resmi açıklamayı ve tanıtım fragmanını heyecanla bekliyor. Kadro ve yayın tarihiyle ilgili gelişmeleri TV8 ve Survivor’ın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.