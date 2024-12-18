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'Survivor 2025' için geri sayım başladı: 'Kadro sızdırıldı', ne zaman yayınlanacak?
'Survivor 2025' için geri sayım başladı: 'Kadro sızdırıldı', ne zaman yayınlanacak?
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Ekranların fenomen yarışması 'Survivor 2025' başlamadan gündem oldu! Yarışmanın sıkı takipçileri kadro ve yayın tarihi hakkında bilgi beklerken, sosyal medyada... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
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survivor
tv8
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acun ilıcalı
all star
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Survivor tutkunlarının merakla beklediği 'Survivor 2025', TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.'Survivor 2025' ne zaman başlıyor?Henüz Acun Ilıcalı ve TV8 ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yarışmanın geçmiş yıllardaki gibi ocak ayının başında başlaması bekleniyor. Tahminlere göre, Survivor 2025, MasterChef Türkiye'nin finalinin hemen ardından, 1 Ocak 2025’te yayın hayatına başlayacak.Barış Murat Yağcı Survivor kadrosunda mı?Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, eski Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı’nın 'Survivor 2025' kadrosunda yer alacağı iddialarını gündeme taşıdı. Barış’ın doktoru Cem Çıtlak’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, bu söylentileri daha da alevlendirdi. Barış’ın hayranları, bu haberi heyecanla karşılarken, TV8’den henüz doğrulama gelmedi.Kadroda yer alacağı i̇ddia edilen i̇simlerAll Star kadrosunda, Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı isimler yer alacak. İddialara göre:Yeni yarışmacılar arasında ise şu isimlerin olması bekleniyor:Ancak kadroya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatalım.Barış Murat Yağcı kimdir?1991 doğumlu Barış Murat Yağcı, İzmirli bir oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitim aldı. Barış, 2020 ve 2022 sezonlarında Survivor’da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.Hayranlar resmi açıklamayı bekliyor'Survivor 2025' hakkında kesin bilgiler almak isteyen izleyiciler, Acun Ilıcalı’nın yapacağı resmi açıklamayı ve tanıtım fragmanını heyecanla bekliyor. Kadro ve yayın tarihiyle ilgili gelişmeleri TV8 ve Survivor’ın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
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'Survivor 2025' için geri sayım başladı: 'Kadro sızdırıldı', ne zaman yayınlanacak?

05:51 18.12.2024
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© İHA
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Ekranların fenomen yarışması 'Survivor 2025' başlamadan gündem oldu! Yarışmanın sıkı takipçileri kadro ve yayın tarihi hakkında bilgi beklerken, sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf, Barış Murat Yağcı’nın yarışmaya dahil olacağı iddialarını güçlendirdi. İşte Survivor 2025 hakkında bilinen tüm detaylar...
Survivor tutkunlarının merakla beklediği 'Survivor 2025', TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

'Survivor 2025' ne zaman başlıyor?

Henüz Acun Ilıcalı ve TV8 ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yarışmanın geçmiş yıllardaki gibi ocak ayının başında başlaması bekleniyor. Tahminlere göre, Survivor 2025, MasterChef Türkiye'nin finalinin hemen ardından, 1 Ocak 2025’te yayın hayatına başlayacak.

Barış Murat Yağcı Survivor kadrosunda mı?

Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, eski Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı’nın 'Survivor 2025' kadrosunda yer alacağı iddialarını gündeme taşıdı. Barış’ın doktoru Cem Çıtlak’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, bu söylentileri daha da alevlendirdi. Barış’ın hayranları, bu haberi heyecanla karşılarken, TV8’den henüz doğrulama gelmedi.

Kadroda yer alacağı i̇ddia edilen i̇simler

All Star kadrosunda, Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı isimler yer alacak. İddialara göre:
Batuhan Karacakaya
Barış Murat Yağcı
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Yağmur Banda
Hikmet Tuğsuz
Yeni yarışmacılar arasında ise şu isimlerin olması bekleniyor:
Kaan Kazgan
Göksu Küçükali
Kübra Avcı
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Adilhan Numan
Ancak kadroya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatalım.

Barış Murat Yağcı kimdir?

1991 doğumlu Barış Murat Yağcı, İzmirli bir oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitim aldı. Barış, 2020 ve 2022 sezonlarında Survivor’da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Hayranlar resmi açıklamayı bekliyor

'Survivor 2025' hakkında kesin bilgiler almak isteyen izleyiciler, Acun Ilıcalı’nın yapacağı resmi açıklamayı ve tanıtım fragmanını heyecanla bekliyor. Kadro ve yayın tarihiyle ilgili gelişmeleri TV8 ve Survivor’ın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
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