https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/masterchef-turkiyede-finale-kalan-2-isim-belli-oldu-beyza-tek-basina-kaldi-kulisteki-o-goruntuler-1091680074.html

MasterChef Türkiye’de finale kalan 2. isim belli oldu, 'Beyza tek başına kaldı': Kulisteki o görüntüler gündem yarattı

MasterChef Türkiye’de finale kalan 2. isim belli oldu, 'Beyza tek başına kaldı': Kulisteki o görüntüler gündem yarattı

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Finale yaklaşan yarışmada, eski yarışmacı Metin Yavuz’un konuk olduğu bölümde iki aşamalı oyun oynandı. Gecenin sonunda... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T05:16+0300

2024-12-18T05:16+0300

2024-12-18T05:16+0300

yaşam

tv8

masterchef

metin yavuz

mehmet yalçınkaya

danilo zanna

tv8

acun ilıcalı

acun medya

masterchef

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091488427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee7014131d211081184d656fd9ddf280.jpg

TV8 ekranlarının fenomen programı MasterChef Türkiye, finale adım adım yaklaşırken rekabetin ve heyecanın tavan yaptığı bir bölüme sahne oldu. Eski yarışmacılardan Metin Yavuz'un konuk olduğu gecede yarışmacılar, iki aşamalı bir oyunda hünerlerini sergiledi. Yarışmanın sonunda ilk 6’ya kalan ikinci isim Kerem olarak açıklandı.Beyza i̇lk ceketi giyen i̇sim olduGeçtiğimiz günlerde oynanan final turunda, Beyza diğer yarışmacıları geride bırakarak MasterChef 2024’ün ilk ceketi giyen ismi olmuştu. Beyza, başarısını “Mutluyum ama arkadaşlarımın da çıkmasını isterdim” sözleriyle dile getirdi. Ancak Beyza’nın kuliste diğer kadın yarışmacılar tarafından tebrik edilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buldu.Kerem, i̇lk 6’ya kalan i̇kinci i̇sim olduBeyza’nın ardından, ceket yarışında ilk 6’ya kalan ikinci isim Kerem oldu. Kerem’in başarısı, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından takdirle karşılandı. Finale doğru ilerleyen yarışmada Kerem’in bu başarısı, yarışmanın gidişatına dair ipuçları verdi.Yarışmacılardan duygusal açıklamalarGecenin dikkat çeken anlarından biri de Erim’in açıklamaları oldu. Beyza’yı tebrik eden Erim, “Burada çok güzel bir arkadaşlığımız var. Ama kendime kızgınım; bir puanla kaçırdım. Rakibiz ama onun başarısına sevindim” ifadelerini kullandı.Eski yarışmacı Metin Yavuz konuk olduGecenin konuk ismi olan eski yarışmacı Metin Yavuz, yarışmacılara rehberlik etti. Yarışmacılar, Metin Yavuz’un kaşık aldığı tabak olan “Soğanlama”yı en iyi şekilde hazırlamak için kıyasıya mücadele etti.Sosyal medyada tepkiler gecikmediBeyza’nın başarısını tebrik etmek için diğer kadın yarışmacıların harekete geçmemesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kuliste yalnız oturan Beyza’nın görüntüleri, “Rekabet duygusu arkadaşlığı etkiliyor” yorumlarına neden oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, bu sahneleri eleştiren yorumlarla sosyal medya platformlarında gündem yarattı.Finale doğru heyecan katlanıyorMasterChef Türkiye, her hafta artan heyecanıyla finale doğru ilerlerken, yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek daha keskin bir hal alıyor. Yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler, şimdiden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/afad-duyurdu-artcilar-ve-onculer-gece-boyunca-devam-etti-denizlide-korkutan-deprem-1091679914.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

masterchef türkiye, masterchef 2024, masterchef ilk 6, masterchef ceket alan isim, masterchef beyzanın başarısı, masterchef kerem kimdir, masterchef kerem ilk 6'ya kaldı, masterchef finale kim kaldı, masterchef son bölüm özeti, masterchef sosyal medya tepkileri, masterchef kadın yarışmacılar tebrik etmedi, masterchef beyzanın kuliste yalnız kalması, masterchef metin yavuz, masterchef soğanlama tabağı, masterchef jüri üyeleri, masterchef mehmet yalçınkaya, masterchef danilo zanna, masterchef somer sivrioğlu, masterchef eski yarışmacı metin